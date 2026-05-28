Tipo de cambio real, actividad comercial y mercado inmobiliario en Uruguay en números

El tipo de cambio efectivo real mejoró 1,4% en abril, respecto al mes previo, según el índice elaborado por el Banco Central.

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La suba —que significa un abaratamiento de Uruguay en términos de dólares— se dio por el incremento en los índices bilaterales con todos los principales socios comerciales, con la excepción de Estados Unidos (-0,3%).

Actividad económica Se retrajo la actividad de comercios y servicios en enero-marzo; solo crecieron cuatro de 15 giros

Mercado cambiario El dólar frenó su ascenso ante el peso; en abril mejoró la “competitividad” de Uruguay

Las ventas medidas en términos reales del comercio y los servicios en enero-marzo fueron un 1,1% menores a las del mismo período del 2025.

Según la encuesta a socios efectuada por la cámara nacional que representa a estos sectores de actividad, la baja obedeció a un retroceso de 6,8% en los servicios y de 0,4% en el comercio.

1,8%

En abril, la facturación —ventas en valor— de la canasta de alimentos, bebidas, cuidado personal y limpieza que releva la empresa Scanntech para monitorear la actividad comercial y el consumo registró un crecimiento de 1,8% en comparación con igual mes de 2025. En volumen —unidades, kilogramos y litros— el aumento fue más moderado, de un 0,9%.

El estudio abarca un panel seleccionado de más de 7.000 puntos de venta conectados en todo el país.

US$ 90.000

En febrero, las transacciones de propiedades inmuebles se hicieron a un precio —en mediana— de US$ 90.000. Eso representa un 2,17% menos que el mes anterior, aunque, en comparación con un año atrás, el aumento fue de casi 6%.

En Montevideo alcanzó los US$ 121.328, un máximo al menos desde principios del 2021, cuando empieza la serie informada por el Instituto Nacional de Estadística.

4.773

La cantidad de inmuebles inscripta como “alta” de compraventa registró en marzo un fuerte incremento, de 39% respecto al mes precedente: fueron 4.773.

Más de un tercio de esas “altas” registradas (35,5%) correspondió a Montevideo, cerca de un 20% a Maldonado y casi 13% a Canelones.