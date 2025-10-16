  • Cotizaciones
    jueves 16 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Tonosol anuncia rescate anticipado de sus obligaciones negociables

    El grupo empresarial está gestionando “diferentes alternativas financieras para obtener fondos y financiar pasivos” con vencimiento en diciembre próximo, indicó la agencia Fix al comunicar la reducción de la calificación de los títulos

    El hotel Sheraton, vinculado a Tonosol, cerró en 2020.&nbsp;

    El hotel Sheraton, vinculado a Tonosol, cerró en 2020. 

    FOTO

    Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Pocos días después de que la calificadora de riesgo Fix anunció que le bajó la nota a Tonosol S.A. y a sus obligaciones negociables (ON), la empresa comunicó que resolvió el rescate anticipado de la totalidad de esos títulos emitidos en 2019. Esa posibilidad estaba prevista como un derecho en el documento de emisión; en su comunicación al mercado, Tonosol aclaró que el rescate está “condicionado al efectivo desembolso de un sindicado bancario”, una figura que alude a un grupo de prestamistas.

    Cumplida esa “condición, y transcurrido el plazo de preaviso previsto” en el documento de emisión, “se formalizará el rescate anticipado”, el cual deberá ejecutarse entre el 15 de diciembre y el 15 de enero del 2026, “considerando que, en caso de que el rescate se formalice antes del 16 de diciembre de 2025 inclusive, se abonará un precio equivalente al 103,5% del capital e intereses adeudados a la fecha del efectivo pago. En cambio, si el rescate se formaliza a partir del 17 de diciembre de 2025, se abonará un precio equivalente al 102% del capital e intereses adeudados a la fecha del efectivo pago”.

    Leé además

    La Bevsa cumplió 30 años en 2024
    Mercado bursátil

    Los balances de las bolsas: dos positivos y uno con pérdida

    Por Redacción Búsqueda
    Eduardo Barbieri, gerente general saliente de la Bevsa.
    Conaprole

    Bolsa: emisión de Conaprole, y relevos en la Comisión de Promoción del Mercado y en Bevsa

    Por Redacción Búsqueda

    Baja de la calificación

    El jueves 9, Fix le bajó la calificación de “BBB+(uy)” a “BB+(uy)” a la empresa, y de “A-(uy)” a “BBB-(uy)” a su serie I de ON, que fueron acompañadas de una perspectiva “negativa”.El conglomerado económico al que pertenece Tonosol “se encuentra gestionando diferentes alternativas financieras para obtener fondos y financiar pasivos del grupo con vencimiento en diciembre 2025 correspondientes a la compra de la sociedad, en un contexto de baja liquidez y flexibilidad financiera”, dijo Fix, vinculada a FitchRatings.

    Agrega que “el no pago de la deuda ocasionaría un cross-default con la ON Serie I que Tonosol tiene en circulación actualmente”. La calificadora señala que “continuará monitoreando los avances de las diferentes alternativas”.

    Tonosol, cuyo accionista es White Elephant Properties Limited, una entidad de Reino Unido, posee el hotel Aloft, en Punta Carretas, que opera mediante el contrato de gerenciamiento con Marriott International (hasta 2032). La reconversión del antiguo hotel Sheraton Montevideo en un espacio de alquiler de oficinas, junto con el arriendo de la totalidad del edificio a Master Mind S.A.S. (grupo Sinergia), “le agrega un segmento de real estate a Tonosol, el que le proporciona mayor estabilidad en la generación de flujos operativos”, valora Fix.

    Las ON fueron emitidas en 2019 por US$ 20 millones, con vencimiento en 2033. Los intereses son de tasa Libor más 4% (de ocurrir ausencia de contrato de administración hotelera, se incrementa en 2%). Sin perjuicio de lo anterior, los papeles tienen una tasa nominal mínima de 6,5% y de 7,5% como máximo.

    La última operación de estas ON en la Bolsa de Valores de Montevideo fue en marzo de 2023.

    Selección semanal
    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Gabriel Oddone. 

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Nacional fue sancionado deportivamente por el lanzamiento de una bengala por parte de un hincha. 

    Los dirigentes de Nacional aseguran que ya no lidian con barras bravas, sino con “mafias organizadas”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Manifestación de la Organización Sionista del Uruguay bajo el lema “Basta de antisemitismo en el Uruguay” 

    Nivel de antisemitismo en Uruguay enciende “una luz amarilla”, según informe de Opción

    Por Redacción Búsqueda
    Para escribir este libro, la escritora italiana Francesca Cavallo investigó, y la investigación le dio vuelta las certezas.

    Francesca Cavallo: “Los hombres tienen la mayoría del poder económico, pero eso no los hace más felices”

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires