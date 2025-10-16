Tonosol anuncia rescate anticipado de sus obligaciones negociables

El grupo empresarial está gestionando “diferentes alternativas financieras para obtener fondos y financiar pasivos” con vencimiento en diciembre próximo, indicó la agencia Fix al comunicar la reducción de la calificación de los títulos

Pocos días después de que la calificadora de riesgo Fix anunció que le bajó la nota a Tonosol S.A. y a sus obligaciones negociables (ON), la empresa comunicó que resolvió el rescate anticipado de la totalidad de esos títulos emitidos en 2019. Esa posibilidad estaba prevista como un derecho en el documento de emisión; en su comunicación al mercado, Tonosol aclaró que el rescate está “condicionado al efectivo desembolso de un sindicado bancario”, una figura que alude a un grupo de prestamistas.

Cumplida esa “condición, y transcurrido el plazo de preaviso previsto” en el documento de emisión, “se formalizará el rescate anticipado”, el cual deberá ejecutarse entre el 15 de diciembre y el 15 de enero del 2026, “considerando que, en caso de que el rescate se formalice antes del 16 de diciembre de 2025 inclusive, se abonará un precio equivalente al 103,5% del capital e intereses adeudados a la fecha del efectivo pago. En cambio, si el rescate se formaliza a partir del 17 de diciembre de 2025, se abonará un precio equivalente al 102% del capital e intereses adeudados a la fecha del efectivo pago”.

Baja de la calificación El jueves 9, Fix le bajó la calificación de “BBB+(uy)” a “BB+(uy)” a la empresa, y de “A-(uy)” a “BBB-(uy)” a su serie I de ON, que fueron acompañadas de una perspectiva “negativa”.El conglomerado económico al que pertenece Tonosol “se encuentra gestionando diferentes alternativas financieras para obtener fondos y financiar pasivos del grupo con vencimiento en diciembre 2025 correspondientes a la compra de la sociedad, en un contexto de baja liquidez y flexibilidad financiera”, dijo Fix, vinculada a FitchRatings.

Agrega que “el no pago de la deuda ocasionaría un cross-default con la ON Serie I que Tonosol tiene en circulación actualmente”. La calificadora señala que “continuará monitoreando los avances de las diferentes alternativas”.

Tonosol, cuyo accionista es White Elephant Properties Limited, una entidad de Reino Unido, posee el hotel Aloft, en Punta Carretas, que opera mediante el contrato de gerenciamiento con Marriott International (hasta 2032). La reconversión del antiguo hotel Sheraton Montevideo en un espacio de alquiler de oficinas, junto con el arriendo de la totalidad del edificio a Master Mind S.A.S. (grupo Sinergia), “le agrega un segmento de real estate a Tonosol, el que le proporciona mayor estabilidad en la generación de flujos operativos”, valora Fix.