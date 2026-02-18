Tras Carnaval, el dólar sigue sin afianzarse y exportadores señalan que están alarmados

La semana pasada, algunos economistas y empresarios exportadores sostenían que la medida de relajamiento monetario dispuesta en enero y los anuncios cambiarios posteriores habían tenido efectos momentáneos sobre el precio del dólar y los consideraban insuficientes para hacerlo subir. Por su lado, desde el gobierno veían que, hasta entonces, la apreciación del peso uruguayo estaba siendo de las menores entre las monedas de socios comerciales, competidores y países de la región.

Pese a que el dólar se valorizó a escala internacional —ante expectativas sobre los futuros pasos en materia monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense y versiones sobre una posible salida anticipada de la presidenta del Banco Central Europeo—, este miércoles 18, en Uruguay la divisa se negoció en el circuito mayorista a un precio promedio de $ 38,790, una leve baja respecto a antes del feriado de Carnaval. Respecto a fin del mes pasado, eso significa una suba de unos $ 0,3 o 0,8%.

La discusión en torno al valor del dólar está relacionada con sus efectos sobre la rentabilidad y competitividad de la economía uruguaya, por su incidencia en la ecuación de negocios tanto de sectores exportadores como importadores.

El Índice de Tipo de Cambio Real ( ITCR ) calculado por Búsqueda —con similar metodología que la utilizada por el Banco Central (BCU)— bajó 0,8% en enero respecto a diciembre, debido al deterioro en la relación de precios en dólares con los socios comerciales de fuera de la región (–1,6%). En los últimos 12 meses, el ITCR retrocedió 8,6%.

Hoy, la Unión de Exportadores (UEU) circuló un análisis en el que señala que la “velocidad con la que cayó el precio del dólar en Uruguay durante varios días del mes de enero, y ubicó al país entre los mercados con mayor baja en términos nominales, alarmó al sector exportador”.

Agrega que Uruguay carece de “capacidad de ir contra la corriente en momentos en que el dólar en el mundo está debilitado. Sin embargo, sí puede actuar sobre los factores internos que inciden en que la caída de la moneda estadounidense sea mayor que en otros países. En momentos en que la tasa de política monetaria se encuentra en niveles relativamente altos y las colocaciones en pesos se vuelven más atractivas, hay incentivos para los agentes de vender dólares o no comprarlos”.

Adicionalmente, según la UEU, “existe presión desde el sector público al realizar emisiones de títulos de deuda en el exterior, que ingresan al país en dólares y se cambian a pesos para hacer frente a las necesidades del gobierno. Las emisiones de deuda responden a la brecha existente entre ingresos y egresos del sector público”.

Frente a datos que muestran un crecimiento de las ventas al exterior, la gremial empresarial plantea que los montos de dólares exportados “no necesariamente reflejan la realidad del sector exportador”, ya que los negocios “se pactan con meses de anticipación, las corrientes exportadoras son difíciles de implementar y una vez logradas en general es preferible continuar, aunque los números no sean favorables”.

Copom en marzo

En este contexto, y con la inflación y el precio del dólar en la mira, el Banco Central (BCU) fijó para el 3 de marzo la próxima reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom), tras lo cual el directorio del organismo considerará una posible profundización del sesgo monetario expansivo.

El 26 de enero, el organismo había recortado la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos, hasta 6,5%, ante “la proyección de desalineamiento de la inflación respecto de la meta y con el objetivo de que las condiciones monetarias contribuyan a que retome su convergencia hacia el 4,5% anual”, indicó en un comunicado.

En ese momento, el directorio del BCU también resolvió convocar a una reunión adicional del Copom para marzo, aunque entonces no anunció una fecha. “Esta instancia permitirá contar con la flexibilidad necesaria para continuar evaluando, de ser necesario, la profundización del sesgo expansivo de la política monetaria”, explicó en el comunicado de fin de enero.

El organismo había identificado “dinámicas anómalas” que ponían “en riesgo la permanencia de la inflación en el rango de tolerancia de más/menos 1,5%” en torno a la meta 4,5%, entre otros factores por la caída del precio del dólar en Uruguay más intensa que la verificada en otros mercados comercialmente relevantes para el país.

La inflación en los 12 meses cerrados en enero se ubicó en 3,65%, un mínimo desde el 2005.

Tras la baja de la tasa de política monetaria a 6,5% y de anuncios de una posible mayor participación del sector público en las compras de divisas en el mercado “spot” y de futuros, la cotización del dólar tuvo un rebote, luego siguieron algunas jornadas de oscilaciones.