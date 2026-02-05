El dólar consolida su repunte, mientras el ministro de Economía postula reformas procompetitividad

El precio del dólar en la plaza local mostró un ligero repunte en el inicio de febrero y llevó algo de alivio a las autoridades económicas y a empresarios exportadores.

Esa evolución estuvo en sintonía con la valorización de la divisa estadounidense frente a otras monedas fuertes, entre noticias internacionales en torno al futuro jefe del banco central federado de Estados Unidos —la Fed , por su sigla en inglés— y a negociaciones arancelarias.

A escala local, el mercado se siguió ajustando a las decisiones monetarias y anuncios cambiarios del equipo económico de la semana pasada.

El 26 de enero, el Banco Central (BCU) recortó la tasa de política monetaria de 7,5% a 6,5%, con lo cual entró en “fase expansiva” ante “dinámicas anómalas de las últimas semanas” que amenazan con llevar la inflación anual por debajo del 3%, el piso del rango de tolerancia de más-menos 1,5% respecto de la meta de 4,5%. Al día siguiente, el Ministerio de Economía comunicó que la Tesorería aprovechará el bajo valor del dólar para “adelantar” compras de divisa ya sea en el mercado presente (spot) o a futuro, una estrategia que también recomendó seguir a las empresas públicas que precisan dólares.

Tras esas decisiones y anuncios, el tipo de cambio registró una suba, salvo el último día de enero. Sin embargo, por la caída previa, tuvo una baja mensual de aproximadamente medio peso o 1,4%, en la comparación “punta a punta” con diciembre.

Esta semana la divisa estadounidense se negoció en torno a $ 38,5 en el mercado mayorista —o “interbancario”, en la jerga financiera— y ayer, miércoles 4, lo hizo a un precio promedio de $ 38,641, informó el BCU.

Este valor del dólar no contenta, sin embargo, a sectores agroexportadores. A esas voces de disconformidad se sumó el martes 3 la de la Cámara de Turismo. “Aunque la temporada de verano parece tener una demanda firme en varios destinos del país, la combinación de costos locales y un tipo de cambio depreciándose está erosionando los márgenes de rentabilidad y encareciendo la oferta en dólares. Esto supone un riesgo concreto para la continuidad de inversiones y el mantenimiento del empleo en el corto y mediano plazo”, advirtió.

La gremial de operadores turísticos agregó que “si bien en los últimos días el Banco Central anunció medidas, se trata de un problema que viene de años y que tuvo una aceleración últimamente que agravó la situación”.

El 2026, año de reformas

Al disertar ayer en un foro sobre temas agropecuarios en Punta del Este, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, reiteró que el gobierno se propone lograr una mejora de la competitividad a través de reformas económicas que irá planteando en los próximos meses. “El 2026 tiene que ser el año en que las reformas tienen que estar encima de la mesa: reformas microeconómicas, reformas regulatorias, reformas de promoción de actividad económica”, afirmó. “Va a ser complejo”, reconoció.

PORTADA_2 El ministro Oddone disertando en el evento Agro en Punta. MEF

Agregó que el gobierno se propone “trabajar sobre los costos, sobre la eficiencia, reformas que no son sencillas” ni “cómodas” porque afectarán “prácticas” nocivas que son “costumbre” en Uruguay.

Reflexionó que “Uruguay nunca va a ser un país barato; quien les prometa a ustedes que Uruguay va a ser un país barato les está mintiendo. Uruguay no tiene la escala para ser un país barato y no tiene una aspiración de convivencia para ser un país barato” por la vía de la reducción de los ingresos de los trabajadores.

Candidato para la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 30 de enero que nominará a Kevin Warsh, un exgobernador de la Reserva Federal, como próximo presidente de esa institución. “No me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Desde su regreso a la presidencia hace un año, Trump se ha enfrentado duramente con el actual responsable, Jerome Powell, con la exigencia de que se reduzcan las tasas de interés, ratificadas la semana pasada por la Fed en un rango de 3,50% a 3,75%.

Warsh fue gobernador del banco central federado estadounidense entre 2006 y 2011; antes trabajó en el área de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley.

El nombramiento de quien será el sucesor de Powell desde mayo debe ser confirmado por el Senado, donde el Partido Republicano tiene mayoría, aunque algunos legisladores oficialistas han manifestado su desacuerdo con Trump en sus críticas al manejo monetario de la Fed.

La nominación de Warsh produjo un repunte inicial del precio del dólar, como interpretación de los agentes del mercado de que su llegada al cargo —si se confirma— podría llevar a la Fed a una política monetaria más laxa, a favor de la dinamización del crecimiento económico estadounidense.