Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor de sociedades de Ancap y anuló reglamento de la Ursea

Analizó que si bien no hay dudas sobre la competencia de la Ursea “para emitir reglamentos, pero en el marco de sus cometidos, dentro de los límites conferidos por el legislador”, en este caso “no observa tal temperamento”. “En efecto, se advierte un exceso reglamentario del regulador, y en tal sentido se invade las posibles actividades que, razonable y ponderadamente, pueden corresponder al distribuidor mayorista”, sentencia el Tribunal.

El órgano administrativo dictó una sentencia “anulatoria con efectos generales y absolutos” con el objetivo de evitar el planteamiento de multitud de litigios bajo la regla de derecho o de la buena administración.

Argumentos

Ducsa y Canopus alegaron —según surge de la sentencia del Tribunal— que requerirles a las distribuidoras que “verifiquen que los puestos de venta de su cadena de distribución cumplan los requerimientos del reglamento” supone una “clara y evidente delegación de tareas en terceros respecto de cometidos de control, fiscalización y supervisión propios de la Ursea”.

Señalaron que se “vulnera el principio de especialidad” en relación con las facultades propias del regulador y que la resolución impugnada “implica extralimitación de la potestad reglamentaria”.

Además, indicaron que el reglamento “afecta gravemente el derecho de libertad de comercio de las distribuidoras mayoristas, en tanto les impone responsabilidades excesivas, además de cometidos de control y gestión que son propios de la Ursea”.

Añadieron que la responsabilidad impuesta por el regulador implica “un coste gravoso” para las distribuidoras mayoristas, al trasladarles el deber de “control directo y minucioso de la otra parte del contrato de distribución: el puesto de venta”.

La sentencia relata que, trasladada la demanda, al comparecer la Ursea, el servicio descentralizado indicó que el reglamento cuestionado se ajustaba a derecho y que surgió de una consulta pública y, en particular, alegó que el artículo 4 fue ajustado para “atribuir” las responsabilidades correspondientes a mayoristas y minoristas “de forma ponderada”. Argumentó, además, que el control requerido era de verificar la entrega de la información de los puestos de venta, no de analizar el contenido. El regulador indicó —entre otros argumentos— que el mayorista “es responsable por su cadena de distribución y no puede pretender desligarse de los puntos de venta con quienes se vincula jurídicamente, dado el interés público y el riesgo asociado a su actividad”. La Ursea también controvirtió la limitación a la libertad de comercio y fundamentó que la actividad de distribución y comercialización de combustibles líquidos “no es absolutamente libre, sino que se trata de una actividad regulada, controlada y reglamentada por el Estado, mediante normas legales, reglamentos (...)“ y que, por “interés para la comunidad, también admiten ser reguladas en su dimensión económica”.