Uruguay XXI: sin “mayor repercusión” por el aumentos de los aranceles

“No va a haber un cambio de la demanda, China nos va a seguir comprando carne, soja, celulosa. Europa también. Y a Estados Unidos le vendemos US$ 1.200 millones, entre carne, madera, cítricos, miel. No entendemos que a priori (la confrontación arancelaria) nos vaya a afectar el valor de las exportaciones. El contexto es particular para hacer proyecciones, pero somos un país chico… Nos afecta más una sequía o algo que afecte los precios internacionales. Vamos a ver. Esperemos que no tenga mayores repercusiones”, reflexionó en diálogo con Búsqueda.