Estados Unidos captura a Ryan Wedding, “el chapo Guzmán moderno“, según el jefe del FBI

“Es responsable de un programa de narcoterrorismo como no habíamos visto en mucho tiempo”, dijo el 19 de noviembre el director del FBI , Kash Patel, al anunciar el incremento a 15 millones de dólares en la recompensa por información que condujera al arresto de Ryan James Wedding, un exatleta olímpico canadiense en la disciplina de snowboarding que fue arrestado este viernes 23 de enero en México .

En una conferencia desde Ontario, en California, Patel vinculó a Wedding —que había sido incluido en la lista de 10 fugitivos más buscados por el FBI— al cártel de Sinaloa y lo comparó con el otrora líder de esa organización, Joaquín Guzmán Loera, conocido como el ‘Chapo Guzmán’, y con el antiguo jefe del cártel de Medellín, el colombiano Pablo Escobar Gaviria.

“Solo para que vean lo malo que es Ryan Wedding, pasó de ser un snowboarder olímpico a ser el mayor narcotraficante de la era moderna. Es un El Chapo moderno. Es un Pablo Escobar moderno. Y pensó que podía evadir la justicia… Este individuo y su organización, el Cártel de Sinaloa, inundaron las calles de Norteamérica con narcóticos, asesinaron a demasiados jóvenes y corrompieron a demasiados ciudadanos”, afirmó Patel.

Las autoridades estadounidenses conocían a Wedding al menos desde 2010, así que no era la primera vez que se referían a Wedding, o que hacían públicos los esfuerzos por darle captura. Ocho meses antes, el 6 de marzo de 2025, Estados Unidos ofreció una primera recompensa de 10 millones de dólares por cualquier pista sobre el paradero del excompetidor olímpico.

Las autoridades confiaban en que Wedding, de 43 años, se encontraba en México o en otro país de América Central o del Sur. Además, lo habían incluido en la lista de los “diez fugitivos más buscados” del FBI. Un portavoz del FBI dijo que Wedding permanecerá detenido en Los Ángeles durante el fin de semana y hará una primera comparecencia ante el tribunal de distrito de Estados Unidos el lunes.

De los Juegos Olímpicos de Invierno a los más buscados del FBI

Wedding pasó de ser un atleta olímpico que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City en 2002 a ser arrestado y sentenciado ocho años más tarde, en 2010, a dos años de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilogramos de cocaína desde San Diego (Estados Unidos).

Tras cumplir su condena, Wedding fue extraditado en 2011 a Canadá, desde dónde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el cártel de Sinaloa, la organización de 'El Chapo'. Su esposa, Miryam Andrea Castillo Moreno, también está acusada de lavar dinero proveniente de operaciones de drogas y asistir en hechos de violencia.

Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas, incluido el de un testigo federal estadounidense en Colombia en enero de 2025 antes de que pudiera testificar en su contra, dijo anteriormente el Departamento de Justicia.

En noviembre, la fiscal general, Pam Bondi, lo acusó durante una conferencia de prensa de hacer parte de una organización criminal transnacional que gestionaba el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

“Wedding también está acusado de asesinar a un testigo federal después de que fuera imputado en 2024. Utilizó un sitio web canadiense llamado ‘The Dirty News’ para publicar fotografías del testigo y su esposa con el fin de localizarlo, lo que finalmente logró. El testigo fue asesinado a tiros en un restaurante de Medellín antes de que pudiera testificar contra él”, afirmó la fiscal general estadounidense, que sumó cargos adicionales por manipulación e intimidación de testigos, asesinato, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Según las autoridades, también dirigió los asesinatos de dos personas en Ontario, Canadá, en noviembre de 2023 por un envío de drogas robado, y el asesinato de otra persona en mayo de 2024 por una deuda de drogas, según el FBI.

“En el transcurso de la investigación, se ha acusado a más de 35 personas. Se han incautado más de 2000 kilos y numerosas armas. Se han recuperado aproximadamente 3,2 millones de dólares en criptomonedas y se han confiscado más de 13 millones en activos físicos”, afirmó la fiscal general, en la cúspide de una política severa de la Administración Trump contra el tráfico de estupefacientes.

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24