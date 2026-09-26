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    Cuba, en la mira de EE.UU. mientras el Ejército evalúa una posible operación

    El Ejército de Estados Unidos está sopesando proporcionar al Comando Sur refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses para ejecutar una operación militar contra La Habana, según el medio estadounidense que ha tenido acceso a una comunicación interna

    Donald Trump camina hacia el helicóptero Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 23 de setiembre de 2026.

    Donald Trump camina hacia el helicóptero Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 23 de setiembre de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/SHAWN THEW
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El Ejército de Estados Unidos (EE.UU.) está preparando una posible acción militar en Cuba, según una filtración de un mensaje interno al que ha tenido acceso CBS News. Para ello, Washington está valorando la posibilidad de reforzar el Comando Sur —el apéndice de las Fuerzas Armadas en Centroamérica y Sudamérica— con efectivos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses.

    Serían seis unidades que estarían bajo la tutela del Comando Sur durante “90 a 120 días”, entre ellas un batallón de apoyo logístico de combate —especializado en la coordinación del transporte, el mantenimiento, el combustible y las necesidades de suministro—, junto a un batallón de ingenieros, siempre según la comunicación filtrada por la cadena estadounidense.

    El documento, que no especifica cuántos hombres podrían ser desplegados ni revela la existencia de ninguna orden para la movilización de tropas, también contempla la creación de una brigada para comandar y coordinar las unidades médicas.

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    El gobierno prepara cambios al programa de “misiones médicas cubanas” para levantar cuestionamiento de EE.UU.

    Pese a que el mensaje no contenía referencias directas a Cuba, la petición se enmarca dentro de los planes de Washington para forzar un cambio de régimen en La Habana, según explicaron “varios funcionarios” estadounidenses a CBS.

    Un portavoz del Comando Sur citado por la cadena estadounidense declaró que ese organismo “se coordina continuamente con la Fuerza Conjunta para evaluar diversos requisitos potenciales en su área de responsabilidad en apoyo de las misiones asignadas”.

    Cuba: EE.UU. “nunca podrá encontrar justificación” para un ataque

    El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró el jueves 25 de setiembre que la Casa Blanca no podría defender la decisión de ejecutar una incursión militar contra la isla. “El gobierno de Estados Unidos nunca podrá encontrar justificación ni motivo alguno para lanzar un ataque militar contra un pequeño país vecino que de ninguna manera representa una amenaza para su seguridad nacional”, señaló el líder de la diplomacia cubana durante una entrevista con NBC News.

    Aunque Rodríguez remarcó que la Administración castrista toma “muy en serio las amenazas” de Washington y que se han adoptado medidas para aumentar la “capacidad defensiva”, se mostró confiado en que no se repita en La Habana una incursión como la del 3 de enero en Caracas, cuando las tropas estadounidenses detuvieron al líder del chavismo y expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

    El canciller cubano destacó que la verdadera amenaza “es el bloqueo económico” de Washington contra la isla, que equiparó a un “acto de guerra”.

    Cuba sufre una de las peores etapas de su historia reciente, marcada por un desplome de la economía y una aguda crisis energética, que ha fulminado el turismo, ha devaluado la moneda y ha trastocado la cotidianidad de los habitantes de la nación caribeña.

    Un ejemplo de ello fue el octavo apagón del año, que dejó a más de nueve millones de personas sin acceso a la electricidad por varias horas durante el viernes 18 de septiembre. Paralelamente, ha emergido una grave escasez de dinero efectivo como una muestra de la inflación descontrolada.

    Rodríguez agregó desde Nueva York (adonde viajó para participar en la Asamblea General de la ONU) que su país “no se considera enemigo” de EE.UU. “ni desea serlo, teniendo en cuenta los profundos vínculos existentes entre el pueblo estadounidense y el cubano”.

    El canciller confirmó “algunos episodios de conversaciones” con Washington y reiteró la disposición a continuarlas en el futuro, “a pesar de la falta de resultados debida a la falta de entendimiento y a la actitud restrictiva por parte de Estados Unidos”.

    En ese contexto, Rodríguez se negó a confirmar los reportes de que el nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, lidera el diálogo por la parte cubana.

    Un aumento de la presión escenificado en la ONU

    La revelación de CBS News sobre los cálculos del Ejército estadounidense para lanzar una operación en Cuba coincide con una escalada en la retórica del presidente Donald Trump contra los dirigentes de isla.

    El último desencuentro entre el republicano y las autoridades caribeñas se produjo esta semana en la Asamblea General de la ONU, donde el líder de Washington afirmó que Cuba es “un estado fallido”, lo que provocó que la delegación de La Habana abandonara la sala durante su discurso.

    “Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo”, declaró Trump antes de apuntar que el secretario de Estado Marco Rubio lidera los esfuerzos de su Gobierno para “un cambio fundamental en Cuba”.

    Después del choque diplomático en el escenario internacional más representativo del planeta, el Departamento de Estado está considerando imponer "controles estrictos" a los funcionarios cubanos que viajan a las Naciones Unidas.

    Estas medidas afectarían concretamente a quienes planean regresar en octubre para la votación anual de la ONU sobre el embargo económico de Washington contra la isla, según funcionarios estadounidenses citados bajo anonimato por AP y un documento interno filtrado por la misma agencia periodística.

    Durante su segundo mandato, Trump ha endurecido la presión contra el régimen castrista al decretar un bloqueo al suministro de combustible a la isla, lo que ha agravado los frecuentes apagones. “El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba”, vaticinó el republicano en la ONU.

    Con información de EFE, AP y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

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