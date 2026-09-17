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    El gobierno prepara cambios al programa de “misiones médicas cubanas” para levantar cuestionamiento de EE.UU.

    Cancillería coordina las posibles modificaciones con el MSP, ASSE y el BPS; desde 2024 la embajada norteamericana plantea de manera bilateral sus críticas al programa

    Fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores

    Fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores

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    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Guillermo Draper
    Por Guillermo Draper

    El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) trabajan para encontrar un mecanismo que permita mantener las “misiones médicas cubanas” sin que Uruguay sufra una represalia de Estados Unidos.

    El gobierno de Donald Trump incluyó a Uruguay en un reporte sobre “trabajo forzado” de médicos cubanos e informó al gobierno que si aparece en dos ediciones consecutivas perderá la “asistencia internacional” que recibe de ese país. El Departamento de Estado detectó que 21 profesionales cubanos participaron este año en el programa, informó Búsqueda el viernes 11.

    El “Informe al Congreso sobre el trabajo forzoso y la trata de profesionales médicos cubanos” fue enviado a fines de agosto por el Departamento de Estado al Congreso. “El régimen cubano mantiene una política o un patrón de trabajo forzoso en su programa de exportación de mano de obra —que incluye las misiones médicas—, del cual obtiene beneficios”, dice el documento al inicio.

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    El reporte identifica a 15 países, entre ellos, Uruguay, cuyos gobiernos pagan “directamente al régimen cubano por los servicios de los trabajadores, incluidos algunos que también podrían estar abonando un estipendio a los propios trabajadores”. En Uruguay hubo, en lo que va del 2026, 21 cubanos trabajando en esas misiones, según el Departamento de Estado, lejos de los 3.650 que lo han hecho en México.

    “Uruguay apareció por primera vez en el informe de 2026 por el hecho de que los pagos van directamente a la embajada cubana y no hay evidencia de que los mismos médicos reciban remuneración por su trabajo atendiendo al pueblo uruguayo”, dijeron a Búsqueda la semana pasada desde la Embajada de Estados Unidos.

    La Cancillería trabaja con el MSP, ASSE y el BPS para consolidar un mecanismo que implique un pago directo a los médicos, lo que no modificaría el convenio firmado entre Cuba y Uruguay, pero resolvería la crítica de Estados Unidos, resumieron los informantes.

    Autoridades del gobierno declararon en los últimos días que la continuidad del programa no estaba en juego. “El acuerdo de los médicos cubanos permitió que miles de uruguayos pudieran ver, y eso nosotros lo reconocemos y lo valoramos mucho”, dijo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el domingo 13.

    Consultas, cirugías y pesquisas

    El programa surgió en 2007, cuando los gobiernos de Uruguay y Cuba firmaron un acuerdo para que “brigadas” de médicos cubanos dieran asistencia oftalmológica a uruguayos. El gobierno de Yamandú Orsi informó el año pasado que hasta julio de 2025 se realizaron 916.787 consultas oftalmológicas, 118.029 cirugías de ojos y 217.885 pesquisas.

    En 2011 el MSP, ASSE y el BPS firmaron un convenio por el cual la institución previsional otorgaría una partida anual de US$ 250.000 para estipendios, pasajes, costos de traslado, entre otros.

    “La brigada de médicos cubanos rinde cuentas anualmente sobre esos gastos. Por parte del Estado uruguayo no se pagan sueldos, ni se pagaron anteriormente, ya que —según tengo entendido— el acuerdo entre ambos países prevé que las remuneraciones son abonadas por el gobierno cubano”, dijo Pardo a Búsqueda. “Uruguay no le paga a Cuba ningún dinero por la cooperación, sino que solo garantiza el pago de estos estipendios”.

    El tema está en agenda desde 2024

    El martes 8 el periodista Gabriel Pereyra informó en Radio Sarandí que el Departamento de Estado había comunicado a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa sobre la posibilidad de que Uruguay sea incluido en una lista de países que contratan mano de obra esclava. Añadió que el gobierno de Donald Trump suspenderá toda ayuda militar a Uruguay si se mantiene este acuerdo con el gobierno cubano.

    Consultado sobre la información difundida por Pereyra el martes 8, el canciller Mario Lubetkin dijo que el gobierno no recibió “ninguna comunicación oficial de Estados Unidos sobre este tema en lo específico”, aunque añadió: “Este es uno de los tantos temas sobre los que estamos dialogando”.

    El tema de las misiones cubanas ha estado en los intercambios entre los dos gobiernos desde 2024, año de inicio de la segunda administración Trump, dijeron a Búsqueda fuentes diplomáticas.

    Estados Unidos comunicó la inclusión de Uruguay en el reporte sobre “misiones médicas” el viernes 4 mediante una nota dirigida a los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores. Una fuente de Cancillería dijo que los estadounidenses informaron sobre el tema al gobierno mediante un non-paper, es decir, una comunicación diplomática que se considera “no oficial” y en ocasiones se utiliza para plantear posiciones en el marco de intercambios.

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