Trump despliega la alfombra roja a Xi Jinping, en un contexto de tregua en la guerra comercial

El presidente chino Xi Jinping llegó a Washington para su primera visita a la Casa Blanca en más de 10 años. Taiwán, la guerra comercial, la inteligencia artificial… ese es el orden del día de las conversaciones con Donald Trump durante esta visita diplomática

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), y el presidente de China, Xi Jinping (izquierda), en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 23 de setiembre de 2026.

Donald Trump extendió la alfombra roja a su homólogo chino, con motivo de esta visita excepcional. Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, llegaron a bordo de un avión de gran capacidad de la aerolínea nacional Air China, y fueron recibidos —algo muy poco común— por el propio Donald Trump, acompañado por la primera dama estadounidense, Melania Trump, informa nuestro corresponsal en Washington, Vincent Souriau.

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La pareja presidencial se desplazó a la pista del aeropuerto para intercambiar algunos apretones de manos, escuchar los himnos nacionales y presenciar un vuelo de exhibición de bombarderos del ejército estadounidense. Aunque solo duró diez minutos, Donald Trump quiso halagar a su invitado. Y esto no ha terminado, ya que la recepción en la Casa Blanca prevista para el miércoles por la tarde también promete ser fastuosa.

Con más de 500 soldados estadounidenses en uniforme de gala, un nuevo sobrevuelo de bombarderos y la cena de Estado a continuación, en presencia de Elon Musk y otros gigantes de la tecnología.

Una guerra comercial en pausa En cuanto al contenido de las conversaciones, lo esencial ya está acordado en lo que respecta a la guerra comercial entre las dos potencias. La tregua prevista hasta finales de noviembre se ha extendido al menos hasta enero. Washington y Pekín se comprometen dejar de lado el pulso en materia de barreras arancelarias. Aunque dos meses de prórroga son menos de lo previsto. La Casa Blanca considera que China no ha cumplido del todo con su parte del acuerdo. El gobierno chino había prometido comprar grandes volúmenes de soja y productos agrícolas estadounidenses, y las cifras no cuadran. Estados Unidos esperará hasta enero para ver si todo vuelve a la normalidad.

Otros temas espinosos, como la guerra en Irán, deberían ser abordados por los dos líderes. Aunque la cuestión de Taiwán, que enturbia las relaciones entre China y Estados Unidos, seguramente sigue siendo la más delicada de todas. El apoyo militar estadounidense, a través de la venta de armas a la isla —de facto independiente, pero que Pekín desea recuperar— es, evidentemente, uno de los grandes temas de la visita. De hecho, Donald Trump tiene suspendido desde hace varios meses un paquete de 14.000 millones de dólares en ayuda militar estadounidense para Taiwán.