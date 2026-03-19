Los servicios de inteligencia contradicen a Trump, Irán no había reactivado su programa nuclear

La inteligencia de Estados Unidos (EE.UU.) concluyó que Irán no estaba reconstruyendo sus capacidades de enriquecimiento nuclear destruidas tras el ataque conjunto con Israel en junio de 2025, lo que contradice las justificaciones del presidente Donald Trump para la actual ofensiva. El mandatario ha sostenido reiteradamente que ordenó el bombardeo del 28 de febrero ante una “amenaza inminente”.

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Tulsi Gabbard, aliada del presidente y actual directora de Inteligencia Nacional, incluyó esa conclusión en un testimonio escrito presentado como parte de la evaluación anual de amenazas, aunque evitó reiterarla durante su comparecencia ante el Senado.

“Como resultado de la Operación Martillo de Medianoche (‘Midnight Hammer’), el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. Desde entonces no se han registrado intentos de reconstruir esa capacidad”, señaló en el documento remitido al Comité de Inteligencia.

Consultada por un senador demócrata sobre la omisión, Gabbard argumentó que no dispuso de tiempo suficiente para exponer el contenido completo durante la audiencia, aunque no cuestionó la evaluación.

Tras el bombardeo de junio de 2025, Trump afirmó que EE.UU. había destruido por completo las instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, desde el inicio del actual conflicto ha insistido en que Teherán estaba a semanas de desarrollar un arma nuclear, una afirmación que no comparten la mayoría de los analistas y que contrasta con las negociaciones en curso para un eventual acuerdo.

Embed - Trump asegura que Estados Unidos ganó la guerra contra Irán • FRANCE 24 Español

"El régimen de Irán permanece intacto, aunque considerablemente degradado"

Un asesor de alto nivel de Gabbard -quien, en su etapa como congresista, había liderado la oposición a una guerra con Irán- presentó su dimisión el martes, argumentando que no existía ninguna “amenaza inminente” y que Trump fue inducido a error por Israel y los medios de comunicación.

En sus declaraciones ante los senadores, Gabbard señaló que Irán había sufrido duros golpes durante las semanas de ataques -entre los que se incluyó el asesinato de su líder supremo de larga data, el ayatolá Alí Jamenei-, pero que la República Islámica seguía operativa.

La comunidad de inteligencia estadounidense “evalúa que el régimen de Irán permanece intacto, aunque considerablemente degradado debido a los ataques dirigidos contra su liderazgo y sus capacidades militares”, afirmó.

“Si un régimen hostil logra sobrevivir, es probable que emprenda un esfuerzo de varios años para reconstruir sus fuerzas militares, sus arsenales de misiles y sus unidades de vehículos aéreos no tripulados”, añadió.

FUENTE:RFI