El costo de la visita del Papa a Francia se dispara y a la Iglesia le cuesta seguir el ritmo

León XIV llegó a Francia para una visita de cuatro días. El papamóvil por París, una vigilia de oración en el Estadio de Francia, un escenario gigantesco para la misa en la Plaza de la Concordia... La Iglesia estima que el presupuesto de la visita a Francia asciende a 27 millones de euros y aún le falta mucho para reunir todos los fondos necesarios.

El Papa León XIV (C) saluda a los ciudadanos tras una visita a la sede de la UNESCO en París, Francia, el 25 de setiembre de 2026, en el primer día de su viaje apostólico al país.

Se espera que un millón de personas asistan solo en París a la visita del Papa a Francia, y este entusiasmo también hace que aumente el costo del evento. Por lo tanto, es inevitable que el presupuesto de un viaje y una organización de esta magnitud sea considerable.

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Serán las diócesis y la Conferencia Episcopal de Francia las que paguen la cuenta, ya que el Vaticano delega el financiamiento de las visitas del Papa a la Iglesia del país anfitrión. El Estado se limitará a cubrir los gastos —cuyo monto se desconoce— relacionados con la seguridad del evento.

Faltan 18 millones de euros para la visita a París La principal partida de gastos para la Iglesia francesa son los recursos técnicos: estrado, sistema de sonido, unas cuarenta pantallas gigantes y unos 2 500 baños para las diferentes concentraciones masivas previstas. Y, por supuesto, los desplazamientos de los obispos y los organizadores para seguir el recorrido papal.

Los presupuestos están cubiertos para las etapas de Lourdes y Metz. Esta ciudad, donde la ley de separación entre la Iglesia y el Estado no se aplica como en el resto de Alsacia y Mosela, ha destinado, por cierto, 250.000 euros. Pero aún faltan 18 millones de euros para la etapa parisina del viaje pontificio.

La Iglesia cuenta con la venta de artículos con la efigie de León XIV, con el patrocinio de las grandes empresas y con la generosidad de los fieles durante las colectas de este fin de semana. Ha implementado los medios de pago más modernos —terminales, códigos QR y mensajes de texto— y recuerda que las donaciones tendrán una deducción fiscal del 66 %, lo que representa un costo indirecto para las finanzas públicas francesas.