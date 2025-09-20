  • Cotizaciones
    Venezuela alerta de “una guerra no declarada” de Estados Unidos en el Caribe; Trump confirma nuevo ataque

    El Gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de librar una “guerra no declarada” en el Caribe. Maduro anunció despliegues militares internos para instruir en manejo de armas, mientras Trump informó de un nuevo ataque a una embarcación en la zona

    Personas participan en ejercicios militares este sábado, en el Fuerte Paramacay en Valencia (Venezuela).

    Personas participan en ejercicios militares este sábado, en el Fuerte Paramacay en Valencia (Venezuela).

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El gobierno venezolano advirtió que el despliegue de Estados Unidos (EE.UU.) en el Caribe constituye una “guerra no declarada”. El presidente Nicolás Maduro anunció que este sábado militares se desplegarán en varias comunidades para impartir instrucción sobre “manejo de armas”. Horas después, Donald Trump informó de un nuevo ataque contra una embarcación en la zona.

    “Ya ustedes ven cómo personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe, sin derecho a la defensa. Con tanta tecnología y tanto poder, y aun así incapaces de interceptar una embarcación en estas aguas”, señaló el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, al criticar las operaciones estadounidenses.

    Un joven lleva una gorra de Trump mientras asiste a una vigilia en honor al activista político conservador asesinado Charlie Kirk durante un evento en Provo, Utah, EE. UU., el 12 de setiembre de 2025.
    Video
    Estados Unidos

    En Estados Unidos, empleados son despedidos por sus comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk

    Por RFI
    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una rueda de prensa este lunes en Caracas (Venezuela).
    Video
    Venezuela

    Maduro se apoya en Rusia ante crisis con EE. UU.; Trump niega plan para un "cambio de régimen" en Venezuela

    Por France 24

    “Ajusticiados, sin derecho a la defensa”, insistió Padrino, cuestionando que las lanchas, supuestamente procedentes de Venezuela, no fueran interceptadas previamente. “Con tanta tecnología y tanto poder, y aun así incapaces de detener una embarcación en el mar Caribe”, reiteró.

    Embed - Mientras Trump niega buscar cambio de Gobierno en Venezuela, Maduro fortalece alianzas con Rusia

    Trump dice que atacó otra embarcación en el Caribe, dejando tres muertos

    EE.UU. desplegó ocho buques y un submarino en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico. Según informó el presidente Trump, desde comienzos de septiembre el Ejército estadounidense destruyó tres embarcaciones que presuntamente transportaban droga, dejando un saldo de 14 muertos.

    Este viernes, Trump anunció un nuevo ataque contra otra nave en la región, a la que acusó de traficar drogas, y en el que habrían muerto tres personas más. De confirmarse, la cifra total de fallecidos por las operaciones estadounidenses en el Caribe ascendería a 17. El gobierno venezolano aún no se ha pronunciado.

    El mandatario comunicó la operación en su cuenta de Truth Social: “Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra (el secretario de Defensa, Pete Hegseth) ordenó un ataque cinético letal contra un barco afiliado a una Organización Terrorista Designada que estaba efectuando labores de narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”. Añadió que la inteligencia militar confirmó que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos por una ruta conocida del tráfico con destino a “envenenar a estadounidenses”.

    En paralelo a la escalada de acusaciones entre Maduro y Trump, Venezuela inició ejercicios militares en la isla La Orchila, a 65 kilómetros de la costa continental, cerca del lugar donde EE.UU. interceptó una embarcación pesquera el fin de semana pasado. La televisión estatal transmitió imágenes de las maniobras, en las que, según el ministro de Defensa Vladimir Padrino, se lanzaron misiles C-802 y C-M90, además de cohetes.

    Washington acusa a Nicolás Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

    Embed - Tensión en el Caribe: las milicias venezolanas se preparan • FRANCE 24 Español

    Maduro desplegará militares para instruir a civiles en “manejo de armas”

    Maduro reveló el jueves que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplazarán el próximo sábado a comunidades para entrenar en el “manejo de armas”.

    “Los cuarteles, con sus armas, van a las comunidades, a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, a los vecinos y vecinas, lo que es el manejo del sistema de armas”, explicó Maduro.

    El mandatario insiste en que EE.UU. quiere propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela con su despliegue militar en el Caribe, pero el propio Trump negó que exista un plan con ese fin y asegura que es para combatir el narcotráfico.

    “Hay un plan imperial para un cambio de régimen en Venezuela, imponer un gobierno títere de los EE.UU. y venir a robarnos el petróleo, que es la mayor reserva internacional del mundo, y el gas, que es la cuarta reserva del mundo, y el oro”, aseguró el líder chavista.

    Con EFE y AFP

    FUENTE:FRANCE24

