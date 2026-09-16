Estados Unidos asegura tener armas en el espacio: ¿qué implica y qué responden Rusia y China?

El jefe de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (EE.UU.), Douglas Schiess, declaró el martes 15 de septiembre que los miembros de su rama militar “operan armas en órbita que pueden defender a la Fuerza Conjunta contra ataques espaciales”. Añadió que el servicio tomará “decisiones disciplinadas y responsables” mientras amplía sus capacidades de defensa orbital en los próximos años. Rusia y China reaccionaron de inmediato.

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Un tratado de 1967 prohíbe las armas de destrucción masiva en órbita. EE.UU., Rusia y China han desarrollado, fuera de ese acuerdo, otros medios para atacar satélites de sus adversarios y afectar sus sistemas de comunicaciones militares, vigilancia y navegación.

La información disponible sobre las armas estadounidenses desplegadas en el espacio es limitada. Las autoridades no han revelado qué sistemas fueron enviados a órbita, cuántas unidades existen, cuándo fueron desplegados ni cómo funcionan exactamente.

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Lo que se conoce es que forman parte de las capacidades de “control espacial”. Según el Departamento de la Fuerza Aérea, estos sistemas pueden utilizarse para interrumpir, degradar o destruir capacidades de un adversario.

La revelación fue hecha por Troy Meink, secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, durante la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada el lunes 14 de setiembre en Maryland. Meink afirmó que EE.UU. ya tiene armas de control espacial desplegadas en órbita.

El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó posteriormente que se trataba de la primera vez que se reconocía públicamente que la Fuerza Espacial estadounidense había desplegado armas en el espacio.

La institución, sin embargo, no proporcionó detalles adicionales y no informó qué sistemas se encuentran actualmente en órbita.

No obstante, esas afirmaciones forman parte de “la creciente apuesta del gobierno estadounidense por hablar de acciones agresivas en el espacio”, una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos años, según Victoria Samson, directora principal de seguridad y estabilidad espacial de la organización sin fines de lucro Secure World Foundation, quien alertó de un tiro en el pie para Washington.

“The United States stands to lose the most if space becomes a place of actual conflict, as we depend on it the most and have invested the most in it.”



~@VSamson_DC, SWF Chief Director, Space Security and Stability, in Marcia Smith's https://t.co/muc7bLDrrk article, “Meink: U.S.… pic.twitter.com/AR4BXm8lLw — Secure World Foundation (@SWFoundation) September 15, 2026

“Estados Unidos es el país que más tiene que perder si el espacio se convierte en un lugar de conflicto real, ya que somos los que más dependemos de él y en el que más hemos invertido", agrega la fundación en la red X citando a Samson.

¿Qué significa el "control espacial"?

Según un portavoz de la Fuerza Espacial de EE.UU. citado por la BBC, el control espacial comprende las misiones destinadas a disputar y controlar el dominio espacial.

“El control espacial engloba las áreas de misión necesarias para disputar y controlar el dominio espacial, empleando medios cinéticos y no cinéticos para afectar las capacidades del adversario mediante la interrupción, la degradación e incluso la destrucción, si fuera necesario”, declaró.

Esto significa que el control espacial no implica necesariamente destruir físicamente un satélite. Los medios cinéticos actúan de forma física sobre otro objeto, mientras que los no cinéticos pueden alterar su funcionamiento sin provocar una colisión o destruirlo.

El portavoz agregó que “estas capacidades pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos bajo la dirección de los mandos en combate”.

Una guerra electrónica y de interferencia

Una de las posibilidades mencionadas públicamente es que algunas de estas armas sean sistemas destinados a interferir las comunicaciones de otros satélites.

El experto Bleddyn Bowen, del Royal United Services Institute (RUSI), ha estudiado este tipo de tecnología y sostiene que se sabe “muy poco” sobre ella. También planteó que EE.UU. podría estar hablando de “algún tipo de plataforma de guerra electrónica o de interferencia de radio”.

“Mucha gente piensa que la guerra espacial tiene que ver únicamente con el futuro, pero, del mismo modo que la guerra nuclear pertenece al futuro, se trata de examinar el aspecto espacial de la guerra moderna”, escribió Bowen en un artículo publicado por la Universidad de Leicester antes de la revelación estadounidense.

La importancia de estas capacidades radica en que los satélites dependen de sus comunicaciones para intercambiar información con otros sistemas y con estaciones en la Tierra. Si esas comunicaciones son interferidas, un satélite puede perder parte o gran parte de su utilidad.

“Si le quitas los enlaces de radio, un satélite puede ser bastante inútil”, dijo Bowen a la BBC. El experto señaló que esta tecnología ya existe en la Tierra y puede utilizarse para interrumpir comunicaciones por radio.

Las armas estadounidenses y los interceptores espaciales

Además de reconocer que ya existen armas de control espacial en órbita, Meink anunció avances en otros programas estadounidenses. Entre ellos se encuentra el desarrollo de un sistema de interceptores basados en el espacio.

Este programa es especialmente relevante porque forma parte de la nueva estrategia estadounidense para ampliar sus capacidades defensivas desde el espacio. Según los textos proporcionados, el presidente Donald Trump había ordenado durante la primera semana de su segundo mandato al Pentágono investigar la posibilidad de desarrollar interceptores espaciales mediante una orden ejecutiva.

El anuncio también está vinculado con la llamada “Cúpula Dorada”, el sistema de defensa antimisiles promovido por la administración Trump.

Además, el inquilino de la Casa Blanca dijo el año pasado que esperaba que el sistema estuviera “plenamente operativo” antes del final de su mandato, que termina en enero de 2029, y que tuviera capacidad para interceptar misiles “incluso si se lanzan desde el espacio”.

Estos interceptores no deben confundirse necesariamente con las armas de control espacial que Meink confirmó que ya están en órbita. Los textos establecen que son programas y capacidades diferentes: por un lado, existen armas de control espacial ya desplegadas; por otro, EE.UU. desarrolla sistemas de interceptores basados en el espacio.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo los componentes espaciales de la Cúpula Dorada podrían costar hasta 542.000 millones de dólares en los próximos 20 años.

Una constelación para detectar y seguir objetivos

La estrategia estadounidense también incluye capacidades destinadas a detectar y seguir objetivos desde órbita. Meink anunció una constelación destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde el espacio.

Esta capacidad tiene una función diferente a la de un arma diseñada para interferir, destruir o capturar un satélite. Se trata de sistemas destinados a proporcionar detección y seguimiento.

Su existencia es importante dentro de la arquitectura espacial estadounidense porque el control de un entorno militar depende también de poder identificar qué ocurre en él. Sin embargo, los textos no especifican cuántos satélites formarán la constelación, cuáles serán sus características técnicas ni qué objetivos concretos podrán seguir.

¿Por qué Estados Unidos está desplegando armas en el espacio?

Meink presentó el despliegue como una respuesta a las amenazas y al desarrollo de capacidades militares espaciales de otros países. “Estamos aumentando nuestra preparación ante las amenazas existentes”, afirmó el secretario de la Fuerza Aérea.

En otro momento de su intervención, señaló: “Debemos aumentar nuestro poder de combate e innovar más rápido que cualquier otro, de manera asequible”. La preocupación estadounidense se concentra especialmente en Rusia y China.

EE.UU. había advertido anteriormente que Rusia estaba desarrollando una nueva arma antisatélite espacial. En 2024, la administración Biden anunció además que Moscú estaba desarrollando un arma nuclear espacial capaz de permanecer durante largos periodos en el espacio y liberar posteriormente una ráfaga que destruiría los satélites cercanos. Sin embargo, no hay pruebas de que esa arma rusa haya sido desplegada ni utilizada.

La creciente militarización del espacio

El reconocimiento estadounidense se produce dentro de un proceso de transformación del espacio bajo un dominio militar. Durante décadas, los satélites fueron utilizados fundamentalmente para comunicaciones, navegación e inteligencia y operaban siguiendo trayectorias relativamente fijas.

“We are increasing readiness against existing threats, and the United States has on-orbit space control weapons capable of defending the Joint Force against hostile adversary action.”



– @SecAFOfficial at #AFANational



More: https://t.co/qYW91qFf2h pic.twitter.com/oC8ap10LnN — United States Space Force (@USSpaceForce) September 15, 2026

Pero las principales potencias espaciales consideran cada vez más los satélites como plataformas que pueden formar parte activa de un conflicto.

Estados Unidos también realizó recientemente un importante ejercicio orbital para demostrar operaciones espaciales dinámicas. Denominado 'Maniobras Apolo', fue presentado como el mayor ejercicio realizado por el Comando Espacial estadounidense, tanto por el número de naves involucradas como por el tipo de maniobras ejecutadas. El ejercicio incluyó satélites situados en múltiples órbitas y contó con la participación de socios internacionales y comerciales

En contra parte, el Comando Espacial de EE.UU. ha apuntado a Rusia y asegurado ensayos de un arma que podría ser utilizada para destruir satélites en el espacio.

Rusia y China reaccionan al anuncio

La revelación estadounidense generó respuestas inmediatas de Rusia y China.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, acusó a Washington de tener "planes agresivos" en el espacio.

“Las declaraciones del secretario de la Fuerza Aérea de EE.UU., Troy Meink demuestran que las iniciativas estadounidenses de seguridad espacial buscan únicamente distraer a la comunidad internacional de las propias ambiciones agresivas de EE.UU. en materia espacial”, afirmó Zajárova.

La portavoz agregó que las declaraciones estadounidenses constituyen, según Moscú, “una clara prueba de la implementación de la política estadounidense de desplegar armas en el espacio y utilizarlas en operaciones de combate para garantizar su dominio y superioridad”.

El Kremlin, por su parte, defendió la continuidad de los esfuerzos internacionales para la desmilitarización del espacio.

“Por supuesto, esperamos una amplia consolidación internacional para continuar el trabajo y avanzar en la posición a favor de la desmilitarización completa del espacio”, dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, sostuvo que Beijing se opone a la militarización y a la conversión del espacio en un campo de batalla. “Instamos a la parte estadounidense a que deje de expandir su despliegue militar en el espacio y a que, con acciones concretas, salvaguarde la estabilidad estratégica global”, afirmó.

El espacio, un lugar de paz

En 1967, Estados Unidos y Rusia formaron parte de un tratado internacional que establecía que el espacio ultraterrestre era un bien común mundial que solo podía utilizarse con fines pacíficos.

El tratado prohíbe además desarrollar o desplegar armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en el espacio.

En abril de 2024, Rusia vetó una resolución conjunta de Estados Unidos y Japón que habría instado a todos los países a no desarrollar ni desplegar ese tipo de armas en el espacio.

Moscú calificó la propuesta de hipócrita y presentó una resolución alternativa para prohibir todas las armas en el espacio ”para siempre”. Esa propuesta finalmente fracasó.

Rusia había argumentado que EE.UU. y sus aliados se oponían a una prohibición general porque tenían previsto desplegar armas en el espacio.

Con EFE, AP, Reuters y medios locales

FUENTE:FRANCE24