    El huracán Melissa toca Cuba, tras dejar Jamaica hecha una “zona de desastre”

    El poderoso huracán Melissa llegó al territorio cubano el miércoles, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, después de haberse debilitado a categoría 3 tras asolar con vientos feroces y lluvias torrenciales Jamaica

    Cuba prevé que Melissa impacte en su oriente como un huracán “extremadamente peligroso”.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El Centro Nacional de Huracanes estadounidense (CNH) calificó el huracán de “extremadamente peligroso” a su llegada a Cuba, tras su paso por Jamaica, declarada “zona de desastre por las autoridades”.

    “Melissa ha tocado tierra en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la localidad de Chivirico”, a las 07H10 GMT (4:10 de la madrugada en Uruguay), indicó el CNH en su último parte.

    Parlamento israelí.
    Video
    Paz en Medio Oriente

    Israel impulsa la anexión de Cisjordania mientras la Corte de La Haya lo insta a permitir la ayuda a Gaza

    Por France 24
    Embed - Jamaica, zona de desastre tras paso de huracán Melissa • FRANCE 24 Español

    El ciclón, que horas antes se había fortalecido a categoría 4, ha provocado diez muertes, tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana. “Se espera que Melissa permanezca como un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba”, indicó el CNH.

    Las autoridades cubanas informaron que unas 735.000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

    En El Cobre, un pueblo de Santiago de Cuba, elementos de protección civil trataban de rescatar a 17 perosnas que quedaron varadas tras la crecida de un río y un deslizamiento de tierra, informó el periódico estatal Granma.

    Floraina Duany, una octogenaría, rogaba el martes a la Virgen del Cobre, patrona de los cubanos, para que Melissa no causara daños. “Si tú eres dueña de las aguas, desbarata” el huracán Melissa “que no nos haga tanto daño”, oraba la anciana cerca de su casa en Playa Siboney, una localidad a 15 kilómetros de Santiago de Cuba.

    Melissa llegó sobre el mediodía a Jamaica como un huracán de categoría 5 y vientos sostenidos de hasta 295 km/h, el peor que ha afectado a la isla desde que se tienen registros meteorológicos.

    La tormenta tardó horas en cruzar Jamaica, lo que disminuyó sus vientos al bajar hasta categoría 3 —desde el nivel máximo de 5— antes de volver a intensificarse.

    Melissa-Jamaica
    Una persona revisa su tel&eacute;fono frente al fuerte oleaje provocado por el paso del hurac&aacute;n Melissa, en Kingston (Jamaica).&nbsp;

    Una persona revisa su teléfono frente al fuerte oleaje provocado por el paso del huracán Melissa, en Kingston (Jamaica).

    El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró que la isla es una “zona de desastre”. Las autoridades advirtieron a los residentes permanecer resguardados por el riesgo continuo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

    Kingston, la capital, se vio relativamente poco afectada, según Mathue Tapper, un residente de 31 años. “Tengo la impresión de que lo peor ya pasó”, confesó a la AFP, aunque dijo estar muy preocupado por las zonas rurales.

    Las autoridades habían llamado a la población a tener cuidado con los cocodrilos, que debido a las inundaciones podrían representar una amenaza.

    La potencia de Melissa superó la de algunos huracanes como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

    El lunes, el primer ministro Holness había advertido sobre las consecuencias del huracán en las zonas más golpeadas. “No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir un huracán de categoría 5”, declaró.

    “Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora”, afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial.

    La ONU anunció el martes su intención de enviar por avión unos 2.000 kits de emergencia a Jamaica desde Barbados lo antes posible.

    Embed - Huracán Melissa llega a Jamaica; autoridades advierten consecuencias desastrosas

    “Estado de alarma”

    Las autoridades cubanas declararon el “estado de alarma” en seis provincias: Granma, Las Tunas, Holguín, Camagüey, Santiago de Cuba y Guantánamo.

    Desde el lunes la población hizo acopio de víveres y trató de asegurar con cuerdas los techos de sus hogares. Las clases y actividades laborales no esenciales fueron suspendidas.

    Se pronosticaba hasta un metro de lluvia, con inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra también previstos en Haití, República Dominicana y Cuba.

    En Haití, las autoridades ordenaron el cierre de escuelas, comercios y administraciones el miércoles.

    Los científicos afirman que el cambio climático causado por el ser humano ha intensificado las grandes tormentas y aumentado su frecuencia.

    El meteorólogo Kerry Emanuel explicó que el calentamiento global está provocando que más tormentas se intensifiquen rápidamente, como ocurrió con Melissa, lo que eleva el riesgo de lluvias extremas.

    “El agua mata a mucha más gente que el viento”, dijo a la AFP.

    El último gran huracán que afectó Jamaica fue Beryl, en julio de 2024, una tormenta anormalmente fuerte para esa época del año.

    FUENTE:RFI

    Ministerio de Defensa

    : EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

    Por Guillermo Draper
    Entrevista

    Patricia González: la idea de que el feminismo "se pasó de rosca" está "en todos lados", también en el Frente Amplio

    Por Victoria Fernández
    Impuestos

    Por ser "empresas de papel", la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    "Desinteligencia" de bancada frentista opacó el "golazo" de aprobar el Presupuesto

    Por Nicolás Delgado

    Vista de la refinería de La Teja desde el muelle del Puerto Capurro, en la terminal montevideana.

    El Banco Central rebaja su proyección de crecimiento de la economía uruguaya para 2025 y 2026

    Por Redacción Búsqueda
    El edificio sede del Banco Central, en la Ciudad Vieja.

    Autoridades advierte sobre broker que opera desde Uruguay sin tener "habilitación alguna"

    Por Guillermo Draper
    Motociclista circulando por la rambla de Montevideo. 

    Conducir vehículos sin autorización, una falta que creció más de 700% en los últimos 10 años

    Por Santiago Sánchez
    Manifestantes protestan contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, con la Torre Eiffel al fondo, en París, el 14 de octubre de 2025.
    Video

    Agricultores franceses piden a Emmanuel Macron bloquear el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI