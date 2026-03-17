“El miedo es una cosa y resistir es otra”: en Líbano, el personal médico sigue trabajando a pesar del peligro

La OMS condenó los ataques israelíes contra personal sanitario en Líbano. El Ministerio de Salud reporta al menos 38 médicos, enfermeros y paramédicos muertos desde el 2 de marzo, la mayoría en el sur del país. Nuestra enviada especial Melissa Barra estuvo en Tiro, donde los equipos de salud siguen trabajando en medio de los bombardeos

Personal de emergencia en el lugar de los hechos tras un ataque aéreo israelí contra un barrio de la localidad de Mieh Mieh, cerca de Sidón, en el sur de Líbano, el 13 de marzo de 2026. (Líbano).

El estacionamiento de ambulancias de Tiro se ha convertido en una especie de cementerio de vehículos de rescate. Algunos están completamente destrozados por ataques de misiles. En los últimos días, han llegado dos unidades nuevas en ruinas.

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“Teníamos a un compañero que vino a saludarnos cinco minutos antes del desayuno. Luego se fue a trabajar. En cuestión de segundos, prácticamente, nos llegó la noticia de su muerte. Un ataque del enemigo despiadado lo había alcanzado. Todo ocurrió muy rápido y fue muy duro para nosotros”, cuenta Ali Moghniyeh, paramédico de la Sociedad Islámica de Salud.

Embed - Israel despliega tropas en Líbano para "atacar posiciones de Hezbolá" Israel despliega tropas en Líbano para "atacar posiciones de Hezbolá""> Israel ha advertido que las ambulancias pueden ser blanco de ataques, acusando a miembros de la defensa civil —como los de la Sociedad Islámica de Salud, vinculada a Hezbolá— de usar sus vehículos para fines militares.

Pero es una acusación que indigna a Abdallah Nour Al-Dine, director local de esta organización: “Esas afirmaciones son totalmente falsas. Nuestros vehículos están ahí. Deténganse, abran los vehículos, tómenles fotos y vean que adentro no hay nada que pertenezca a los combatientes. Pero los israelíes quieren mentir y que la gente se lo crea, y nosotros rechazamos esa posición”, comenta.

Embed - Número de muertos en Líbano supera los 850; continúan ataques israelíes “Claro que tengo miedo” Estas ambulancias suelen trasladar a los heridos al hospital Jabal Amel de Tiro, que ya ha recibido a más de 115 fallecidos y 250 heridos. Hace unos días, un centro médico más al sur fue bombardeado, al igual que varias carreteras de la zona.