Donald Trump suspende el sistema de asilo y deja a los inmigrantes ante un futuro incierto

Durante generaciones, se les había dado la oportunidad de exponer su caso a las autoridades estadounidenses, pero no ahora.

"No nos dieron un funcionario del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) con quien hablar. No nos concedieron una entrevista. Nadie me preguntó qué había pasado", afirmó un trabajador electoral ruso que pidió asilo en Estados Unidos después de que, según señaló, lo detuvieron con grabaciones de vídeo que había hecho sobre la manipulación de votos. El 26 de febrero fue expulsado a Costa Rica con su mujer y su hijo pequeño.