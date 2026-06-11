MBA de la Universidad ORT Uruguay: el 35% de los graduados logra un ascenso en un plazo promedio de dos años

A dos años de obtener el título, en promedio, el 35% de los graduados del MBA de la Universidad ORT Uruguay logra un ascenso en su carrera profesional. Otro 35% inicia el camino del emprendedurismo y un 10% consigue trabajo en el exterior. El resto, si bien no llega a ascender, se “lateraliza” en otras organizaciones, es decir, consigue un cargo similar al que tenía, pero en una compañía de mayor porte.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Estas cifras se desprenden del seguimiento que la universidad realiza a sus estudiantes para conocer el impacto que el MBA tiene en la trayectoria profesional de sus graduados. Para Mariella de Aurrecoechea, decana de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay , en el mundo actual lleno de incertidumbres y conflictos, tener un MBA es “imprescindible” para cualquier profesional que aspire a un puesto de liderazgo.

“Más allá de los temas de disrupciones tecnológicas, que obviamente están siendo bastante provocadoras, también hay temas de disrupciones geopolíticas, de cambios de contextos, de negocios y de ambiente internacional. Entonces, claramente las empresas están todo el tiempo sometiéndose a incertidumbres que tienen que administrar. Un MBA aporta una mirada integral de los negocios y prepara para tomar decisiones en este mundo cada vez más incierto. Diría que precisamente por eso estamos en el momento ideal para hacer un MBA”.

De hecho, la decana señaló que actualmente no solo las empresas demandan cada vez más este perfil a la hora de contratar cargos de liderazgo, sino que también crece la cantidad de profesionales que aspiran a contar con esta especialización, algo positivo para Uruguay, que presenta uno de los niveles más bajos de especialización de postgrado de la región.

Para dar respuesta a esta realidad, el plan de estudios del MBA de la Universidad ORT Uruguay ofrece dos modalidades: la presencial y la semipresencial, la cual está pensada para facilitar los estudios a aquellas personas que, por razones de distancia o circunstancias personales, se les hace difícil concurrir presencialmente a todas las instancias. Por ejemplo, estudiantes del interior del país, padres y madres de familia con niños pequeños o profesionales con agendas laborales muy cargadas.

En este sentido, la universidad cuenta con una tecnología muy potente, denominada HyFlex®, que permite combinar la asistencia presencial y virtual en tiempo real, mejorando considerablemente la calidad y coordinación de las clases híbridas. Más allá de esto, De Aurrecoechea afirmó que la gran mayoría de los estudiantes elige la modalidad presencial. A su entender, esto se debe a que, en este tipo de postgrados, el capital relacional es muy importante y hace la diferencia. “En un aula tenés compañeros con diferentes profesiones, en distinto nivel organizacional, de empresas muy variadas y edades diversas. El intercambio se vuelve muy rico. Ni que hablar con los profesores”.

El nuevo líder, un gran articulador

Como todo plan de estudios de la Universidad ORT Uruguay, su programa de MBA se distingue por dos señas muy particulares: la expertise tecnológica y el espíritu emprendedor. “Por ejemplo, la inteligencia artificial la estamos absorbiendo como algo natural, porque la tecnología es una de las fortalezas de la universidad. No nos estamos preguntando si hay que adoptarla o no. Esa discusión ya está zanjada. La estamos tomando como una herramienta superpoderosa, incorporándola en la currícula como parte del flujo normal de aprendizaje y tratando de acompasar el entendimiento de todo lo que puede hacer la inteligencia artificial en la mejora de procesos, de productividad y en nuevos negocios”.

Escuela de Negocios ORT Escuela de Negocios de la Universidad ORT Uruguay, ubicada en Luis de Latorre.

En este sentido, la decana manifestó que ya hoy es necesario capacitar a los profesionales para trabajar en equipos mixtos, es decir, conformados por humanos y por agentes de inteligencia artificial. “Ya no es un chat de consulta, es una inteligencia distinta. Eso también implica nuevas competencias a trabajar en lo que es el liderazgo, porque el líder va a tener que trabajar con ese mix”.

Entre estas nuevas competencias, resulta especialmente relevante la adaptabilidad. “En este mundo tan incierto, si un líder no se adapta al cambio, no es líder y se frustra enseguida, por eso en ORT trabajamos muchísimo en esto en todos los postgrados”. El pensamiento crítico y el juicio basado en la evidencia también son dos habilidades sumamente valoradas en un líder moderno.

“Un líder tiene que poder sopesar los riesgos y beneficios de las decisiones a corto y largo plazo. Por más que hoy exista la inteligencia artificial, esta no tiene idea de lo que está pasando en tu empresa, por eso es importante que un líder sea un gran articulador, un gran orquestador de todos estos elementos. Asumiendo que él quizás, técnicamente, no sea experto, y no lo tiene por qué ser, en todo lo que se precisa (finanzas, recursos humanos, etc.). Pero sí es importante que sepa discernir y mover las piezas de la organización”.

A estas capacidades se suman el capital relacional, el manejo de conflictos y de conversaciones difíciles y el trabajo en equipo, donde muchas veces hay personas de distintas generaciones y orígenes. “Para nosotros el sostenimiento de las organizaciones a largo plazo es muy importante; estamos haciendo mucho énfasis en la sostenibilidad. Por esta razón, estamos formando líderes con todas estas características”, agregó De Aurrecoecha.

Capacidad de emprender y ejecutar

El espíritu emprendedor es otra de las fortalezas que distingue al MBA de la Universidad ORT Uruguay. Para eso el postgrado cuenta con un plan de negocios, donde se challengea a los estudiantes a que construyan un modelo de negocio viable, el cual luego se somete a un panel con verdaderos inversores. “Estos vienen, los escuchan, critican y hacen aportes. Muchas veces pasa, incluso, que se muestran dispuestos a invertir y lo concretan”, resaltó la decana, quien indicó que, de estos planes de negocios, han salido muchos emprendimientos o intraemprendimientos, es decir, modelos para generar nuevas cosas dentro de una empresa.

“Esa capacidad de desafiar y generar cosas nuevas nosotros la fomentamos muchísimo. Por eso, estamos seguros de que una persona que estudie un MBA en ORT va a estar capacitada para ayudar a crecer a la empresa en la que trabaje. Como dice el rector (Jorge Grünberg), “ORT es acción, es hacer cosas. Esa es nuestra mentalidad, generar, crear. Trasladamos toda esa capacidad de ejecutar al ámbito empresarial, es lo que nos mueve en la Escuela de Negocios”.

Una mirada globalizada

En miras a lograr que los estudiantes adquieran también una mirada global, el postgrado de MBA de la Universidad ORT Uruguay ofrece, a través de convenios con otras universidades, semanas intensivas en el exterior. “Apuntamos a que los uruguayos vean otras realidades, tengan una mirada más internacional”. A su vez, muchos de los profesores del postgrado son docentes internacionales que vienen a Uruguay a dictar distintos cursos y enriquecer la experiencia de los estudiantes. Al respecto, De Aurrecoechea manifestó que próximamente un grupo de estudiantes tiene previsto viajar a Silicon Valley.