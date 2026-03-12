  • Cotizaciones
    En su primer mensaje, Mojtaba Jamenei pide mantener el cierre del estrecho de Ormuz

    El nuevo líder supremo iraní exhortó a su país a seguir bloqueando el estratégico paso marítimo que ha disparado el precio del petróleo a nivel mundial. El comunicado, leído en la televisión iraní llama a los países del Golfo a cerrar las bases militares estadounidenses

    El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz “debe permanecer cerrado”.

    El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz “debe permanecer cerrado”.

    Por RFI

    El nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, animó este jueves a que las fuerzas de su país mantengan cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, una situación que está perturbando seriamente el mercado petrolero mundial.

    En un comunicado leído en la televisión estatal, Jamenei también pidió a los países del Golfo que cierren las bases militares de Estados Unidos (EE.UU.), atacadas por Irán en represalia por la campaña israelo-estadounidense emprendida el 28 de febrero contra la república islámica.

    “Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que EE.UU. garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira”, dijo Jamenei en el comunicado, aunque no se mostró en público.

    El nuevo líder de 56 años, que sucedió a su padre Alí, asesinado el 28 de febrero al inicio de la ofensiva, prometió vengar hasta el final a las víctimas de las bombas israelíes y estadounidenses.

    “Por el momento se ha concretado una pequeña parte de esa venganza, pero mientras no se complete, esto será una de nuestras prioridades”, enfatizó.

    El mensaje de Mojtaba Jamenei fue el primero desde su elección como líder supremo el domingo. Desde entonces no ha aparecido en público.

    Varias fuentes afirmaron que resultó herido durante el bombardeo que mató a su padre, su madre y su esposa. Sin embargo, no se sabe nada sobre la gravedad de las heridas.

    El embajador iraní en Chipre, Alireza Salarian, confirmó este miércoles al diario The Guardian que Jamenei “resultó herido en ese bombardeo” y dijo creer que fue hospitalizado.

    “He oído que tiene heridas en las piernas, la mano y el brazo”, comentó al rotativo británico.

    “Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo”, escribió a su vez Yusef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y asesor del gobierno.

    FUENTE:RFI

