Familia Amiga: se anotaron 191 interesadas, pero INAU estiman que 10% serán seleccionadas

A principios de setiembre, INAU lanzó una nueva campaña para captar interesados en recibir temporalmente en sus casas a niños de 0 a 3 años, con el objetivo de fomentar la desinternación de los más pequeños, en consonancia con un lineamiento internacional adoptado años atrás por el Estado uruguayo.
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Esta campaña se articula mediante tres organizaciones sociales que trabajan en distintas regiones del área metropolitana: El Abrojo (zona este), Juventud para Cristo (zona oeste) y Aldeas Infantiles (Canelones).
La amplia convocatoria llevó a un crecimiento notorio en las postulaciones. Según informaron desde INAU a Búsqueda, se pasó de 329 familias registradas en agosto a unas 520 en la actualidad. El vicepresidente del directorio, Mauricio Fuentes, valoró que esto representa un incremento neto de 191 familias, equivalente a un aumento del 58% en poco menos de dos meses a partir de que se implementara la campaña. En el proyecto de Canelones hay más familias anotadas que niños y adolescentes en hogares.
Si bien la valoración es “positiva”, desde el INAU se toma la cifra con cautela porque se sabe que a nivel internacional solamente 10% de las familias que se postulan son finalmente seleccionadas. En un escenario optimista se podría alcanzar el 20%. La brecha tiene que ver, según Fuentes, con que “mucha gente se anota porque ve el aviso, pero después ve que no es lo que imaginaba y abandona el proyecto”. “No se puede volcar todo el detalle en un spot”, consideró.
Otras fuentes dijeron a Búsqueda que en una de las organizaciones se generó desazón porque no habían podido seleccionar hasta al momento a ninguna de las familias inscriptas. “Dijeron que había que bajar los perfiles de las familias”, comentaron. “Es terrible, pero si no flexibilizan los requisitos, no van a poder cumplir con uno de los buques insignia” de la administración, agregaron.
El vicepresidente del INAU rechazó que los requisitos para ser familia de acogida sean “tan distantes” de quienes efectivamente se presentan. “En realidad, los procesos de postulación son más espontáneos que los de adopción, que ya vienen con una carga cultural previa. Al ser un dispositivo más flexible, menos tradicional y con menos conocimiento en el imaginario colectivo, mucha gente con el interés inicial no termina sosteniendo”, valoró.