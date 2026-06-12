  • Cotizaciones
    viernes 12 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El Banco Mundial advierte que El Niño podría provocar un aumento de los precios mundiales de alimentos

    Un fenómeno meteorológico amenaza con agravar los problemas de los agricultores, que ya enfrentan los elevados costos de los fertilizantes debido a la guerra contra Irán

    El fenómeno de El Niño se asocia típicamente con mayores precipitaciones en partes de Sudamérica, el sur de Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia central.

    El fenómeno de El Niño se asocia típicamente con mayores precipitaciones en partes de Sudamérica, el sur de Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia central.

    FOTO

    Nelson Almedia/AFP/Getty Images
    Búsqueda | Financial Times
    Por Financial Times

    El Banco Mundial ha advertido sobre una nueva sacudida en los precios mundiales de los alimentos, ya que la amenaza de fuertes condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño podría agravar la presión sobre la agricultura derivada de los elevados costos de los fertilizantes provocados por la guerra en Irán.

    En sus últimas previsiones para la economía mundial, el banco señaló que el “clima disruptivo” asociado con el calentamiento del Océano Pacífico podría agravar las tensiones sobre el suministro mundial de alimentos causadas por el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el comercio de combustible y fertilizantes.

    “Más allá de los acontecimientos en el Medio Oriente, la posible aparición de las condiciones climáticas de El Niño en 2026 podría elevar los precios de los alimentos por encima de las expectativas actuales”, señaló el banco el jueves, y añadió que las economías pequeñas del África subsahariana eran particularmente vulnerables, ya que contaban con cobertura limitada de seguros frente a un evento de este tipo.

    Leé además

    Aficionados guatemaltecos asisten a un partido contra la República Checa —un amistoso internacional de preparación para la Copa Mundial— en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, el 4 de junio de 2026.
    Financial Times

    FIFA enfrenta asientos vacíos en estadios del Mundial

    Por  Chris Cook  y Josh Noble
    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llega a Jerusalén para una rueda de prensa el 19 de marzo de 2026.
    Financial Times

    La gran estrategia de Netanyahu se está desmoronando

    Por Gideon Rachman

    El conflicto en el Medio Oriente está frenando las perspectivas de crecimiento mundial este año y ha desencadenado un nuevo repunte inflacionario después de que los precios del petróleo y el gas se dispararon tras los ataques de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra Irán a finales de febrero.

    El banco señaló que el crecimiento mundial se desaceleraría del 2.9% en 2025 al 2.5% en 2026, la tasa de expansión más baja desde la pandemia de Covid-19.

    India-Trabajadores-Rurales
    La econom&iacute;a de la India es especialmente vulnerable a cualquier fallo del monz&oacute;n, que es vital para el sector agr&iacute;cola del pa&iacute;s.

    La economía de la India es especialmente vulnerable a cualquier fallo del monzón, que es vital para el sector agrícola del país.

    Tras el anuncio esta semana de la Agencia Meteorológica de Japón de que parecen haberse establecido las condiciones de El Niño, los economistas temen que el efecto combinado de la reducción en el uso de fertilizantes y el clima extremo agrave la inseguridad alimentaria y avive aún más la inflación.

    “Cuando estas dos crisis se producen simultáneamente, pueden reforzarse mutuamente”, afirmó Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura.

    En general, los episodios de El Niño agravan tanto la sequía como las lluvias torrenciales, al tiempo que aumentan el riesgo de olas de calor en tierra y mar.

    Según la Organización Meteorológica Mundial, este fenómeno meteorológico suele asociarse con un aumento de las precipitaciones en algunas zonas de Sudamérica, el sur de EE.UU., el Cuerno de África y Asia Central. Por el contrario, se relaciona con condiciones más secas en América Central, el norte de Sudamérica, el Caribe, Australia, Indonesia y partes del sur de Asia.

    Sin embargo, sus efectos económicos son impredecibles y muy variables. “No hay dos fenómenos de El Niño iguales”, dijo William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de la consultora Capital Economics.

    El-Nino--Efectos-Energeticos-Globales
    El Ni&ntilde;o amenaza con nuevas perturbaciones en el suministro mundial de energ&iacute;a. Porcentaje de participaci&oacute;n en la producci&oacute;n de electricidad generada a partir de energ&iacute;a hidroel&eacute;ctrica.

    El Niño amenaza con nuevas perturbaciones en el suministro mundial de energía. Porcentaje de participación en la producción de electricidad generada a partir de energía hidroeléctrica.

    La economía de India es especialmente vulnerable a cualquier fallo del monzón, que reduce las precipitaciones que son vitales para la agricultura. El Banco de la Reserva de India dijo que esta amenaza “justificaría una vigilancia constante”. También, el Banco Central de Perú ha advertido sobre los riesgos para los sectores pesquero y agrícola del país.

    Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de la consultora Pantheon Macroeconomics, también señaló que la dependencia de Colombia de la energía hidroeléctrica la deja especialmente expuesta a una disminución de las precipitaciones. Sin embargo, señaló que los cambios en los patrones climáticos podrían beneficiar a algunos países mientras que perjudicarían a otros. Argentina se encuentra entre los países que podrían obtener mayores rendimientos agrícolas.

    En general, sin embargo, es probable que El Niño impulse una mayor inflación mundial de los alimentos. Un análisis del Banco Central Europeo de 2023 sugirió que un El Niño fuerte elevaría los precios mundiales de los productos alimenticios básicos durante un máximo de dos años, con un pico del 9% en los precios después de 16 meses y efectos que persistirían durante dos años.

    Esto elevaría la inflación de los precios al consumidor sobre todo en las economías en desarrollo y emergentes, donde los alimentos representan una mayor parte del gasto de los hogares.

    Precios-Alimentos-Impacto
    El aumento de los precios de los alimentos incrementa la inflaci&oacute;n en los pa&iacute;ses m&aacute;s pobres. Porcentaje de alimentos en la cesta del IPC.

    El aumento de los precios de los alimentos incrementa la inflación en los países más pobres. Porcentaje de alimentos en la cesta del IPC.

    Pero Robert Marks, economista climático principal de la consultora Oxford Economics, dijo que una crisis grave de los precios de los alimentos, en la que los precios mundiales de los alimentos subieran más del 20%, afectaría más a la eurozona entre las economías del G7, agregando entre 0.3 y 0.6 puntos porcentuales a la inflación general en un trimestre.

    A medida que los fenómenos meteorológicos extremos y otras crisis relacionadas con el suministro se vuelven más frecuentes, a los responsables políticos les resulta más difícil tratarlos como eventos aislados cuyos efectos se disiparán rápidamente.

    “Aunque se trate de una perturbación transitoria, una sucesión de perturbaciones transitorias puede resultar incómoda para los responsables de los bancos centrales”, dijo James Pomeroy, economista global de HSBC, y añadió: “Esto podría aumentar la presión para endurecer la política monetaria o mantener las tasas altas, aunque eso no resuelva la causa subyacente de la inflación”.

    Delphine Strauss, Sam Fleming and Susannah Savage en Londres

    Copyright The Financial Times Limited 2026

    © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

    Selección semanal
    Sistema financiero

    Las crisis bancarias de los últimos 60 años y un sistema “sólido” pero con “desafíos significativos”

    Por Ismael Grau
    Parlamento

    “No podés abrir un frente interno” en el Frente Amplio, planteó Valdomir, sino que “tenés que cerrar filas”

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad social

    Autoridades del BPS advirtieron límite “difuso” con el proxenetismo en proyectos sobre trabajo sexual

    Por Redacción Búsqueda
    Partido Colorado

    Se reactiva Prosecretaría de Género del Partido Colorado con la paridad como objetivo central

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    El buque Francisco entrando al Puerto de Montevideo.

    Buquebus plantea invertir US$ 66 millones en modernizar terminal de Montevideo y reconstruir muelle Maciel

    Por Ana Morales
    Gerardo Caetano.

    El gobierno les habla más a los empresarios que a quienes lo “votaron”, sostiene Gerardo Caetano

    Por Victoria Fernández
    Terminal Cuenca del Plata, en el Puerto de Montevideo.

    Puerto de Montevideo: MSC deja de operar otro servicio por “altos costos” operativos en TCP

    Por Ana Morales
    Gabriela Hearst 

    Gabriela Hearst donó su trabajo y estructura para vestir a la delegación uruguaya en el Mundial 2026

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires