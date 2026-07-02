El sombrío legado del chavismo dificulta la respuesta de Venezuela ante el doble terremoto

El gobierno socialista revolucionario de Venezuela ha resistido levantamientos, el aislamiento internacional y la destitución de su líder, Nicolás Maduro , por parte de fuerzas estadounidenses. Pero ahora enfrenta su desafío más duro conforme crece la indignación por su respuesta insuficiente al doble terremoto de la semana pasada .

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Delcy Rodríguez , la veterana socialista a quien la administración Trump respaldó para encabezar Venezuela tras el derrocamiento de Maduro, fue abucheada por los sobrevivientes en Caracas, la capital, mientras supervisaba los esfuerzos de rescate en una torre de 22 pisos que se derrumbó el viernes.

Crisis humanitaria La ONU alerta por el rápido agravamiento de la crisis en Venezuela tras los terremotos

En el devastado estado de La Guaira, justo al norte de la capital, los residentes desplazados se vieron obligados a arrastrar a mano trozos de escombros con la esperanza de rescatar a quienes aún permanecían atrapados, cuatro días después de que el suelo se sacudiera con sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

“Tendremos que irnos a vivir con familiares porque, si este gobierno se sale con la suya, ni siquiera tendremos un lugar donde refugiarnos”, dijo Víctor Arroyo, cuyo hijo sigue atrapado en su casa después de que ésta se derrumbara parcialmente el miércoles por la noche.

Desde los terremotos, Arroyo ha estado durmiendo en la calle frente al edificio junto a sus vecinos, quienes han colocado fotografías de sus familiares desaparecidos en la entrada del edificio con la esperanza de que ocurra “un milagro” y sean encontrados con vida.

Aún no se conoce el alcance de la devastación humana y económica. Los terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio han dejado 1,943 muertos, según informó el martes el gobierno venezolano, además de más de 10,000 heridos y 15,000 desplazados. Se han recibido más de 42,000 informes de personas desaparecidas a través de un sitio web creado por la oposición venezolana, dado que el gobierno autoritario del país —respaldado por Estados Unidos— no ha proporcionado cifras sobre los desaparecidos.

Fotografía que muestra escombros de edificios afectados por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, este miércoles, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Los informes iniciales de las agencias la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estiman que el terremoto causó daños por un valor aproximado de US$6.7 mil millones y afectó a hasta 6.76 millones de personas, incluyendo 2 millones en Caracas. El gobierno venezolano informó que 189 edificios se derrumbaron, mientras que 585 sufrieron daños parciales, y que 38 hospitales necesitan reparaciones.

Los analistas señalan que la respuesta ha puesto de manifiesto las deficiencias de un régimen que, durante más de 27 años, ha mermado gran parte de la capacidad de respuesta del Estado venezolano.

“El gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha demostrado que, más de 72 horas después de que ocurrió el desastre, fue incapaz de responder como debería haberlo hecho”, dijo Edward Rodríguez, un analista político venezolano alineado con la oposición. “La respuesta se ha caracterizado por la falta de planificación y liderazgo en el manejo de emergencias, una total improvisación y unas fuerzas armadas que pasaron años preparándose para reprimir a la población en lugar de ayudarla en tiempos de crisis”.

Cuando Hugo Chávez lanzó su llamada “Revolución Bolivariana” tras ganar la presidencia en 1999, supervisó una reorganización masiva de Venezuela. Respaldado por los elevados ingresos petroleros, invirtió grandes sumas en vivienda social y programas médicos, al tiempo que despojaba de poder las instituciones del país.

La corrupción se disparó, y Chávez —un exgolpista y paracaidista del ejército— elevó el papel del ejército en la política conforme los ministerios eran sustituidos por sus “misiones bolivarianas”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, sobrevuela en helicóptero para evaluar la atención integral en La Guaira. EFE/ Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela

Cuando Chávez falleció de cáncer en 2013, lo sucedió Maduro, quien amplió el aparato represivo de su mentor en medio de un colapso económico que provocó que el producto interno bruto (PIB) se contrajera en tres cuartas partes entre 2013 y 2021 y que una cuarta parte de la población huyera al extranjero.

Venezuela ha reanudado relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la intención de reestructurar su deuda pública, que se disparó bajo los mandatos de Maduro y Chávez. El país está a punto de revelar una deuda de US$240 mil millones, lo que la convertiría en la mayor reestructuración soberana de la historia, según informó el Financial Times (FT).

Orlando Pérez, profesor de ciencias políticas de la Universidad del Norte de Texas en Dallas, señaló que el legado del chavismo —como se conoce al movimiento de Chávez— quedó al descubierto en la respuesta a los terremotos de la semana pasada.

“El desastre ha revelado las consecuencias de más de dos décadas de degradación institucional: bomberos sin equipo adecuado, hospitales desbordados con pacientes que yacen en el piso y edificios que se derrumbaron porque nunca se hicieron cumplir las normas de construcción o fueron ignoradas”, dijo Pérez. “Había recursos, pero se destinaron a otros fines: algunos a la corrupción y otros a blindar el régimen contra posibles golpes de Estado”.

No es la primera vez que el chavismo y La Guaira se ven puestos a prueba por un desastre natural.

En 1999, apenas once meses después de que Chávez asumió el cargo, La Guaira fue azotada por deslizamientos de tierra que causaron la muerte de hasta 30,000 personas, sepultando viviendas y arrastrando infraestructura al mar Caribe.

En medio de críticas generalizadas por su respuesta poco acertada, Chávez rechazó la ayuda de Estados Unidos, lo cual, según sus biógrafos, fue por consejo de su aliado comunista en La Habana, Fidel Castro.

Hoy en día, los observadores ven paralelismos con esa tragedia, aunque en esta ocasión el gobierno ha aceptado US$150 millones en ayuda estadounidense.

Ricardo Hausmann, exministro venezolano en la década de 1990 y actualmente profesor en Harvard, señaló que existe “indignación” contra “el régimen y las fuerzas armadas, ausentes en el terreno”, quienes, según él, “intentan reprimir a los voluntarios en lugar de orientarlos”.

“Delcy no ha intentado unir y movilizar al país”, dijo Hausmann. “En cambio, ha priorizado la estabilidad del régimen por encima de las operaciones de rescate”.

Un hombre camina por una calle afectada por el terremoto en Los Corales, La Guaira. Federico Parra/AFP/Getty Images

Ángel Rángel Sánchez, quien dirigió la agencia de respuesta a emergencias de Venezuela durante la tragedia de 1999, también criticó duramente la respuesta de los militares ante la crisis actual, tras años de enfocarse en sofocar la disidencia.

“Sus prioridades operativas se desplazaron en los últimos 15 años hacia la seguridad interna, partiendo de la suposición de que la mayor amenaza para el Estado eran las protestas públicas”, dijo Rángel Sánchez, y añadió que en las adquisiciones públicas se priorizaron los cañones de agua para dispersar a los manifestantes en lugar de equipar a los bomberos.

En La Guaira, varios de los proyectos emblemáticos de vivienda social del chavismo, junto con torres de hoteles, quedaron arrasados por los terremotos. Rángel Sánchez señaló que, cuando se construyeron esos proyectos hace más de dos décadas, el gobierno de Chávez impidió que los ingenieros inspeccionaran sus normas de construcción. “Si intentábamos tomar fotos, nos amenazaban con la cárcel”, dijo.

En los distritos y ciudades de La Guaira, muchas calles están agrietadas y fisuradas, con los restos de edificios derrumbados bloqueando las vías y el tráfico hacia la provincia paralizado.

Una persona camina por una zona afectada por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Los sobrevivientes, ahora sin hogar, hacen largas filas para recibir comida, agua y medicinas, mientras los voluntarios distribuyen los suministros. El hedor de los cuerpos en descomposición se siente intensamente en el aire.

Sólo en unos pocos lugares se veían equipos de rescate del Estado, mientras que las organizaciones civiles se encargaban de cubrir las carencias. El viernes, el gobierno declaró a La Guaira zona de desastre, restringiendo el acceso al estado.

“Aquí todos empezaron a cavar con sus propias manos”, dijo un rescatista voluntario. “Si no hubiera sido por nosotros y por la propia gente, la situación sería aún peor”.

La respuesta ante el desastre se da en medio de la agitación política en Venezuela tras la destitución de Maduro. La administración Trump ha respaldado a Rodríguez para que abra los sectores de hidrocarburos y minería del país a la inversión privada a cambio de un levantamiento parcial de las sanciones económicas de "máxima presión" impuestas durante el primer mandato de Trump. Washington también ha tomado el control de la gestión de las ventas de petróleo venezolano, las cuales, aunque van en aumento, se han caracterizado por una falta de transparencia, según los analistas.

A pesar de las recientes afirmaciones de Trump de que los venezolanos están “bailando en las calles” en señal de apoyo a sus acciones en el país, muchos están cada vez más descontentos con la intervención de Washington en su país y se sienten cada vez más frustrados por el lento ritmo de la transición política.

La administración Trump había dicho antes del terremoto que se celebrarían elecciones una vez que Venezuela y su economía se hubieran estabilizado. Maduro se proclamó vencedor en unas elecciones de 2024 en las que se le prohibió postularse a la principal líder de la oposición, María Corina Machado. Un recuento de votos verificado de manera independiente y realizado por la oposición reveló que el candidato sustituto de Machado, Edmundo González, era el verdadero ganador. Tanto Machado como González se encuentran en el exilio.

Un hombre abraza a su perro rescatado de los escombros de un edificio afectado por los terremotos, este miércoles, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Se reporta que Machado, quien vive en Washington y ganó el Premio Nobel de la Paz el año pasado, está considerando regresar a Venezuela a raíz del desastre.

“Nadie está bailando en las calles. Están excavando entre los escombros, enterrando a sus muertos y buscando a los desaparecidos”, escribió en X Pedro Burelli, una figura de la oposición cercana a Machado. “Millones de personas en Venezuela han visto pocos cambios desde la brillante operación militar que derrocó a Maduro”.

En las calles de La Guaira, muchos lugareños colaboraban en las labores de rescate, mientras equipos internacionales de la Unión Europea (UE) y de países como El Salvador y México comenzaban a llegar a Venezuela.

“Ha sido muy difícil, pero no podemos quedarnos sin hacer nada”, dijo Liuska Escobar, cuya familia sigue atrapada bajo los escombros, mientras se limpiaba una capa de polvo de la frente. “No nos vamos a quedar aquí con los brazos cruzados”.

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