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    La militarización del espacio abre un nuevo frente

    El control de armas durante la Guerra Fría demuestra que una mayor transparencia puede ayudar a prevenir una cascada de errores fatales

    Un cohete Falcon 9 que transportaba un satélite GPS III-5 a órbita despegó desde la plataforma de lanzamiento LC-40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, el 17 de junio de 2021.&nbsp; (Crédito de la imagen: Fuerza Espacial de EE. UU./Aviador de primera clase Samuel Becker)

    Un cohete Falcon 9 que transportaba un satélite GPS III-5 a órbita despegó desde la plataforma de lanzamiento LC-40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, el 17 de junio de 2021.  (Crédito de la imagen: Fuerza Espacial de EE. UU./Aviador de primera clase Samuel Becker)

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    U.S. Space Force/Airman 1st Class Samuel Becker
    Búsqueda | John Thornhill
    Por John Thornhill
    Editor de Innovación

    Se está librando una nueva carrera espacial. Pero esta vez la carrera no se trata de explorar o comercializar la última frontera, sino de convertirla en un arma.

    Este mes, Estados Unidos (EE.UU.) se convirtió en el primer país en admitir que ha desplegado armas en el espacio. Ya se habían desplegado “armas de control espacial en órbita” para defenderse de adversarios hostiles, anunció Troy Meink, secretario de la Fuerza Aérea.

    EE.UU. no indicó qué tipo de armas. Sin embargo, expertos militares han especulado que podrían incluir láseres o sistemas de microondas de alta potencia diseñados para interferir los sistemas electrónicos de los satélites. Incluso podrían incluir satélites de ataque que utilicen brazos robóticos de agarre para inutilizar la nave espacial de un enemigo o sacarla de órbita.

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    China denunció rápidamente la medida de EE.UU., afirmando que se oponía a cualquier “carrera armamentística espacial”. Rusia también dijo que el espacio debe permanecer libre de cualquier tipo de armamento. Sin embargo, al igual que EE.UU., ambos países llevan décadas probando de manera encubierta medidas contraespaciales para degradar o destruir los activos espaciales de sus rivales. La relativa transparencia de Washington debe ser bien recibida.

    Ya en 2007, China demostró sus capacidades ofensivas en el espacio al destruir uno de sus propios satélites meteorológicos obsoletos utilizando un misil terrestre. Un informe del Financial Times (FT) publicado a principios de este año también describió el programa contraespacial en expansión de Beijing. Mientras tanto, funcionarios occidentales han acusado a Rusia de utilizar sistemas espaciales para provocar interrupciones en la navegación por GPS en toda Europa en decenas de ocasiones desde 2019.

    Troy Meink, secretario de la Fuerza A&eacute;rea de Estados Unidos.

    Troy Meink, secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

    Esta militarización del espacio es otro ejemplo desalentador del deterioro de nuestra frágil red de gobernanza internacional. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, negociado en pleno apogeo de la Guerra Fría, fue un logro notable. El tratado, que ahora cuenta con el respaldo de 118 países, consagra los principios de que el espacio debe seguir siendo un dominio común para toda la humanidad y prohíbe el despliegue de cualquier arma de destrucción masiva en órbita.

    Pero, en otro sentido, el reconocimiento de las capacidades de EE.UU. podría simplemente reflejar las realidades geopolíticas actuales, en las que tantos países y compañías compiten por obtener ventajas estratégicas y comerciales en el espacio. El duopolio estatal de EE.UU. y la Unión Soviética en el espacio terminó hace mucho tiempo. Más de 80 países operan actualmente satélites, con un total de 18,000 en órbita alrededor de la Tierra. El servicio de satélites Starlink, de Elon Musk, representa más de la mitad.

    El último anuncio de EE.UU. no sorprenderá a los lectores del Informe Global de Capacidades Contraespaciales, publicado a principios de este año por la organización sin fines de lucro Fundación Mundo Seguro (SWF, por sus siglas en inglés). El informe documenta cómo las sucesivas administraciones estadounidenses han considerado el espacio como un ámbito bélico desde la década de 1960. Pero hasta ahora, los esfuerzos se han limitado a intentos no cinéticos de interferir, suplantar o hackear los satélites de los rivales.

    Aunque quizás no contravengan el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, el peligro de este tipo de ataques radica en que a menudo son invisibles y, por lo general, se puede negar su autoría. El hecho de que los satélites suelen combinar usos tanto civiles como militares también difumina los límites. Por ejemplo, Rusia considera a Starlink como un objetivo militar legítimo, dado su uso generalizado por parte de Ucrania. Esa opacidad podría conducir a un error de cálculo fatal en caso de que se produzca una escalada del conflicto.

    El suboficial mayor Roger Towberman, asesor principal de suboficiales de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, entrega la bandera de la Fuerza Espacial al presidente Trump en el Despacho Oval.

    El suboficial mayor Roger Towberman, asesor principal de suboficiales de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, entrega la bandera de la Fuerza Espacial al presidente Trump en el Despacho Oval.

    Sin embargo, sería aún más preocupante que algún país comenzara a destruir los satélites de sus rivales. A los estrategas estadounidenses les preocupan los informes de que Rusia ha estado considerando el uso de armas nucleares en el espacio. Esta amenaza espacial ha sido uno de los factores que han llevado a Washington a seguir adelante con su escudo antimisiles, de un costo astronómico, conocido como la Cúpula Dorada. Cualquier uso de armas espaciales físicamente destructivas podría provocar daños colaterales masivos, que afectarían tanto a enemigos como a aliados. El escenario de pesadilla es que una cascada de desechos espaciales pudiera hacer imposible el funcionamiento de cualquier satélite en la órbita terrestre baja durante generaciones, un fenómeno conocido como el síndrome de Kessler.

    A pesar de su hostilidad latente durante la Guerra Fría, EE.UU. y la Unión Soviética firmaron acuerdos de control de armas nucleares en beneficio mutuo. Hoy en día, una mayor transparencia podría ayudar a evitar que los errores tengan un efecto dominó. Después de todo, la disuasión funciona mejor cuando todas las partes conocen las capacidades de las demás y comprenden las posibles consecuencias de sus acciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, debería encontrar tiempo para tener una conversación franca sobre el tema cuando el líder chino, Xi Jinping, visite Washington esta semana.

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