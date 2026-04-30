El camino al desastre: así planeó un profesor de 31 años el atentado contra Trump

Camisa negra, corbata roja, una funda de pistola en el hombro, cuchillos enfundados al cinto, un bolso con municiones y un celular para captar en el espejo lo que no alcanzó a ser una sonrisa, sino una ceja arqueada en señal de resignación más que de resolución ante la tarea autoimpuesta.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Los documentos judiciales presentados por la Fiscalía en su imputación contra Cole Tomas Allen , el hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de la Asociación de Corresponsales en el hotel Washington Hilton , muestran que se tomó una foto ante el espejo de su habitación media hora antes de poner en marcha su plan.

Estados Unidos El sospechoso del tiroteo en una cena de periodistas es acusado de intentar asesinar a Trump

Estados Unidos Intento de ataque en Washington: investigan si el sospechoso actuó solo y el posible objetivo en Trump

El expediente permite reconstruir los pasos del tutor escolar de California, desde que comenzó a planificar su intento fallido hasta su detención antes de llegar al salón donde se celebraba el banquete.

Embed - Acusan a sospechoso de intentar asesinar a Trump tras tiroteo en Washington

La Fiscalía asegura que Allen comenzó a urdir su plan con semanas de anticipación, basada en las revisiones que hizo en internet sobre el evento, al que Trump asistía por primera vez, después de haberlo eludido durante los cuatro años de su primer mandato y el primero del segundo término.

El magnate confirmó su asistencia el 2 de marzo y los registros digitales de Allen muestran que el 6 de abril visitó la página oficial del evento. Dos horas después de esa búsqueda en internet, hizo una reservación de dos noches en el hotel, con llegada un día antes de la cena y salida al día siguiente.

De esta manera, se aseguraba de poder estar dentro del Washington Hilton, donde el acceso quedaría restringido para cualquiera que no fuera huésped o invitado del evento.

Armas-Intento-Asesinato-Trump Esta imagen, adjunta a un expediente judicial presentado por el Ministerio de Justicia el 29 de abril de 2026, muestra parte de las armas y munición para escopeta de caza que Cole Tomas Allen tenía en su poder el sábado 25 de abril de 2026 en Washington.

De costa a costa armado hasta los dientes

El siguiente paso fue un increíble viaje de costa a costa en tren que le tomó casi tres días, con un trasbordo en Chicago, que ha despertado preocupaciones sobre la seguridad en el transporte ferroviario.

Allen usó el tren precisamente para evadir los controles aeroportuarios y fue capaz de hacerlo con una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola Rock Island Armory calibre .38, municiones, dos cuchillos y cuatro dagas.

Ahora, la compañía nacional de transporte de pasajeros Amtrak está colaborando activamente con las investigaciones, tratando de determinar cómo fue posible que el hombre atravesara todo el país sin que su letal cargamento fuera detectado.

La empresa exige que las armas de fuego sean declaradas, trasladadas en estuches rígidos y aseguradas en un vagón de equipaje al que solo tienen acceso los empleados.

Sin embargo, a diferencia de los aviones, los pasajeros no pasan por revisiones de seguridad ni detectores de metales y no todos los trenes tienen un compartimiento para armas.

En esos casos, los estuches quedan asegurados en sacos cerrados con bridas y etiquetados para que los trabajadores puedan comprobar si han sido manipulados.

De momento, se desconoce si Allen fue obligado a seguir ese protocolo durante sus casi tres días atravesando el país.

Donald-Trump Donald Trump gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., poco después del tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026. MANDEL NGAN / AFP

“Sacrificar a la mayoría” si era “absolutamente necesario”

Media hora antes del frustrado atentado, Allen programó una serie de correos electrónicos para sus familiares y allegados, que se enviarían, en teoría, una vez que hubiera completado su misión.

Incluían un archivo adjunto titulado “Disculpa y Explicación”, en cuyo texto se excusaba ante las personas que resultaran afectadas por sus acciones, entre ellos empleados del hotel, y dejaba claro que sus objetivos eran todos los altos cargos de la Administración Trump a los que pudiera eliminar.

Incluía, por supuesto, al propio presidente, explicando que no estaba “dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor" siguiera cometiendo “crímenes”.

Curiosamente, excluía de su mira al director del FBI Kash Patel, por razones que no explicó en sus correos electrónicos, y a los invitados de la gala, aunque no descartaba “sacrificar a la mayoría de personas” si era “absolutamente necesario”.

Se justificaba diciendo que, en todo caso, estas personas “eligieron asistir” para oír el discurso de Trump.

Embed - Ola de violencia política en EE. UU.: ataques, atentados e intentos de asesinato • FRANCE 24

El momento decisivo

Los documentos judiciales muestran que Allen hizo numerosas comprobaciones en línea para rastrear los movimientos del presidente Trump en ruta hacia el hotel Washington Hilton.

Media hora antes del ataque, programó sus correos y a las 8:03 minutos se tomó una selfie frente al espejo de su habitación.

Entonces puso en marcha su no muy minucioso plan. Corrió a toda velocidad para burlar el arco de seguridad, buscando las escaleras que conducían al salón de baile donde se realizaba el banquete.

En el camino disparó su escopeta, lo que hizo que miembros del Servicio Secreto activaran sus armas en cinco ocasiones, sin llegar a herir a Allen, que fue rápidamente sometido antes de llegar a su meta.

La Fiscalía presentó la reconstrucción ante el Tribunal federal del Distrito de Columbia, para apoyar su alegato de que Allen debe permanecer en prisión preventiva, sin posibilidad de fianza, mientras se fija una fecha para el inicio del juicio.

Suspect in White House Correspondents’ Dinner Shooting Charged with Attempt to Assassinate the President



"Cole Allen now faces the full weight of federal justice,” said Acting Attorney General Todd Blanche. “This alleged assassin was stopped because of the courage and… pic.twitter.com/oSqpSTi2e5 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 27, 2026

“Tenía la intención de matar y disparó su escopeta mientras intentaba burlar la seguridad y atacar a su objetivo. En pocas palabras, el acusado supone un peligro inusualmente grave para la comunidad si es puesto en libertad hasta el juicio”, argumentó en su escrito el fiscal federal adjunto Charles Jones.

El acusador agregó que “la falta de antecedentes penales del acusado y otras circunstancias personales no alteran esta conclusión”.

La audiencia para decidir si Allen esperará o no el juicio en prisión está prevista para este 30 de abril. Sus abogados se quejaron este miércoles de que no se les permitió acceder a él en privado, sino sentados “en un vestíbulo abierto con el personal de la cárcel y otros abogados cercanos que podían escuchar toda la parte de la conversación”.

Con EFE y AP

FUENTE:FRANCE24