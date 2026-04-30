  • Cotizaciones
    jueves 30 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El camino al desastre: así planeó un profesor de 31 años el atentado contra Trump

    Seguimiento virtual a la cena de la Asociación de Corresponsales, un viaje en tren de costa a costa con una escopeta y una pistola en el equipaje, una selfie frente al espejo fuertemente armado y correos con disculpas para familiares y amigos. Documentos judiciales revelados permiten reconstruir la planificación de Cole Tomas Allen en su intento frustrado por atentar contra el presidente de Estados Unidos y varios de sus funcionarios

    Cole Tomas Allen al ser detenido.

    Cole Tomas Allen al ser detenido.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Camisa negra, corbata roja, una funda de pistola en el hombro, cuchillos enfundados al cinto, un bolso con municiones y un celular para captar en el espejo lo que no alcanzó a ser una sonrisa, sino una ceja arqueada en señal de resignación más que de resolución ante la tarea autoimpuesta.

    Leé además

    Donald Trump gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., poco después del tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.
    Estados Unidos

    Intento de ataque en Washington: investigan si el sospechoso actuó solo y el posible objetivo en Trump

    Por France 24
    El sospechoso del tiroteo en una cena de periodistas tras ser atrapado.
    Estados Unidos

    El sospechoso del tiroteo en una cena de periodistas es acusado de intentar asesinar a Trump

    El expediente permite reconstruir los pasos del tutor escolar de California, desde que comenzó a planificar su intento fallido hasta su detención antes de llegar al salón donde se celebraba el banquete.

    Embed - Acusan a sospechoso de intentar asesinar a Trump tras tiroteo en Washington

    Semanas de planificación

    La Fiscalía asegura que Allen comenzó a urdir su plan con semanas de anticipación, basada en las revisiones que hizo en internet sobre el evento, al que Trump asistía por primera vez, después de haberlo eludido durante los cuatro años de su primer mandato y el primero del segundo término.

    El magnate confirmó su asistencia el 2 de marzo y los registros digitales de Allen muestran que el 6 de abril visitó la página oficial del evento. Dos horas después de esa búsqueda en internet, hizo una reservación de dos noches en el hotel, con llegada un día antes de la cena y salida al día siguiente.

    De esta manera, se aseguraba de poder estar dentro del Washington Hilton, donde el acceso quedaría restringido para cualquiera que no fuera huésped o invitado del evento.

    Armas-Intento-Asesinato-Trump
    Esta imagen, adjunta a un expediente judicial presentado por el Ministerio de Justicia el 29 de abril de 2026, muestra parte de las armas y munici&oacute;n para escopeta de caza que Cole Tomas Allen ten&iacute;a en su poder el s&aacute;bado 25 de abril de 2026 en Washington.

    Esta imagen, adjunta a un expediente judicial presentado por el Ministerio de Justicia el 29 de abril de 2026, muestra parte de las armas y munición para escopeta de caza que Cole Tomas Allen tenía en su poder el sábado 25 de abril de 2026 en Washington.

    De costa a costa armado hasta los dientes

    El siguiente paso fue un increíble viaje de costa a costa en tren que le tomó casi tres días, con un trasbordo en Chicago, que ha despertado preocupaciones sobre la seguridad en el transporte ferroviario.

    Allen usó el tren precisamente para evadir los controles aeroportuarios y fue capaz de hacerlo con una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola Rock Island Armory calibre .38, municiones, dos cuchillos y cuatro dagas.

    Ahora, la compañía nacional de transporte de pasajeros Amtrak está colaborando activamente con las investigaciones, tratando de determinar cómo fue posible que el hombre atravesara todo el país sin que su letal cargamento fuera detectado.

    La empresa exige que las armas de fuego sean declaradas, trasladadas en estuches rígidos y aseguradas en un vagón de equipaje al que solo tienen acceso los empleados.

    Sin embargo, a diferencia de los aviones, los pasajeros no pasan por revisiones de seguridad ni detectores de metales y no todos los trenes tienen un compartimiento para armas.

    En esos casos, los estuches quedan asegurados en sacos cerrados con bridas y etiquetados para que los trabajadores puedan comprobar si han sido manipulados.

    De momento, se desconoce si Allen fue obligado a seguir ese protocolo durante sus casi tres días atravesando el país.

    Donald-Trump
    Donald Trump gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., poco después del tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.

    Donald Trump gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., poco después del tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.

    “Sacrificar a la mayoría” si era “absolutamente necesario”

    Media hora antes del frustrado atentado, Allen programó una serie de correos electrónicos para sus familiares y allegados, que se enviarían, en teoría, una vez que hubiera completado su misión.

    Incluían un archivo adjunto titulado “Disculpa y Explicación”, en cuyo texto se excusaba ante las personas que resultaran afectadas por sus acciones, entre ellos empleados del hotel, y dejaba claro que sus objetivos eran todos los altos cargos de la Administración Trump a los que pudiera eliminar.

    Incluía, por supuesto, al propio presidente, explicando que no estaba “dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor" siguiera cometiendo “crímenes”.

    Curiosamente, excluía de su mira al director del FBI Kash Patel, por razones que no explicó en sus correos electrónicos, y a los invitados de la gala, aunque no descartaba “sacrificar a la mayoría de personas” si era “absolutamente necesario”.

    Se justificaba diciendo que, en todo caso, estas personas “eligieron asistir” para oír el discurso de Trump.

    Embed - Ola de violencia política en EE. UU.: ataques, atentados e intentos de asesinato • FRANCE 24

    El momento decisivo

    Los documentos judiciales muestran que Allen hizo numerosas comprobaciones en línea para rastrear los movimientos del presidente Trump en ruta hacia el hotel Washington Hilton.

    Media hora antes del ataque, programó sus correos y a las 8:03 minutos se tomó una selfie frente al espejo de su habitación.

    Entonces puso en marcha su no muy minucioso plan. Corrió a toda velocidad para burlar el arco de seguridad, buscando las escaleras que conducían al salón de baile donde se realizaba el banquete.

    En el camino disparó su escopeta, lo que hizo que miembros del Servicio Secreto activaran sus armas en cinco ocasiones, sin llegar a herir a Allen, que fue rápidamente sometido antes de llegar a su meta.

    La Fiscalía presentó la reconstrucción ante el Tribunal federal del Distrito de Columbia, para apoyar su alegato de que Allen debe permanecer en prisión preventiva, sin posibilidad de fianza, mientras se fija una fecha para el inicio del juicio.

    “Tenía la intención de matar y disparó su escopeta mientras intentaba burlar la seguridad y atacar a su objetivo. En pocas palabras, el acusado supone un peligro inusualmente grave para la comunidad si es puesto en libertad hasta el juicio”, argumentó en su escrito el fiscal federal adjunto Charles Jones.

    El acusador agregó que “la falta de antecedentes penales del acusado y otras circunstancias personales no alteran esta conclusión”.

    La audiencia para decidir si Allen esperará o no el juicio en prisión está prevista para este 30 de abril. Sus abogados se quejaron este miércoles de que no se les permitió acceder a él en privado, sino sentados “en un vestíbulo abierto con el personal de la cárcel y otros abogados cercanos que podían escuchar toda la parte de la conversación”.

    Con EFE y AP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Sistema financiero

    Bandes Uruguay dice que tiene una “estructura más robusta”; volvió a perder en 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Finanzas públicas

    Ministerio de Economía reunió a agentes para analizar “agenda” de desarrollo del mercado de capitales

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Partidos de la oposición pedirán crear comisión investigadora en Diputados sobre la gestión de ASSE entre 2015 y 2025

    Por Nicolás Delgado
    Tecnología

    El Parlamento replantea la ley sobre menores y redes sociales y apunta a las plataformas digitales

    Por José Frugoni

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    El Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma de la seguridad social

    Por Redacción Búsqueda
    Expediente del MEC sobre el Club Atlético Peñarol.

    El fútbol es “un hierro caliente” para el MEC, que en el último tiempo se vio “inundado” de denuncias

    Por Nicolás Delgado
    Hospital de Clínicas en reformas.

    El Hospital de Clínicas pide US$ 10 millones para terminar su block quirúrgico en el tiempo estimado

    Por Leonel García
    En cuatro décadas los trabajadores permanentes rurales bajaron de casi 160.000 a 109.970, lo que representa unos 50.000 menos y una caída de 31%.

    Uruguay perdió casi 5.400 trabajadores rurales en 13 años; hay incorporación de tecnología, según jerarca del MGAP

    Por Mauro Florentín