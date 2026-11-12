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    Molestos, ofendidos y escandalizados

    Como en una lectura literal no es posible encontrar el llamado al odio que habilite perseguir al escritor penalmente, la acusación tiene que adentrarse en los terrenos de la interpretación psicológica ad hoc; esto es, hacer decir a Houellebecq lo que no dijo

    Fernando-Santullo-Y
    Por Fernando Santullo
    Columnista de Búsqueda

    Allá por 2011 el cantante español Loquillo sacó un tema que se llamaba Political Incorrectness, cuya letra era un poema del también español Luis Alberto de Cuenca. Entre otras cosas el texto decía que “el multiculturalismo es un nuevo fascismo, solo que más hortera” (en el Uruguay actual, más plancha). En aquel entonces todavía había sentido del humor y algunos captaban las ironías, pero, aun así, la canción causó cierto revuelo y más de un ofendido intentó cancelar tanto al cantante como al poeta. Pese a eso, la cosa no pasó a mayores: las obras de arte están (más o menos) amparadas por la libertad de expresión, y esa letra no llamaba a actuar con odio o violencia contra nadie. Y es que, a nivel penal, suele ser clara la diferencia que existe entre criticar una ideología y la estigmatización o la incitación a la violencia contra un colectivo específico. Aunque con molestias, en aquel 2011 John Rawls todavía descansaba en paz en su tumba.

    Esta semana se supo que el escritor francés Michel Houellebecq fue formalmente imputado por el presunto delito de “complicidad en la provocación a la discriminación, al odio o a la violencia” por unas declaraciones que realizó hace cuatro años, en la revista Front Populaire. Allí el escritor afirmó que “el deseo de la población de franceses nativos, como se suele decir, no es que los musulmanes se asimilen, sino que dejen de robarles y agredirles. O bien, otra solución, que se vayan”. Y luego realizó una predicción: “Cuando territorios enteros estén bajo control islamista, creo que habrá actos de resistencia. Atentados y tiroteos en las mezquitas, en cafés frecuentados por musulmanes, un Bataclan al revés”.

    Estas dos frases son las que provocaron que la Unión de Mezquitas de Francia (UMF), liderada por el imán francomarroquí Mohammed Moussaoui, haya presentado la denuncia y haya logrado que la Justicia francesa actúe contra Houellebecq. La Gran Mezquita de París, que originalmente también era parte de dicha acusación, retiró sus demandas tras reunirse con Houellebecq y aceptar sus disculpas. “Lamento sinceramente (estos pasajes) y pido disculpas a todos los musulmanes a los que este texto haya podido ofender. No es lo que yo pensaba; de hecho, pensaba casi lo contrario. Por lo tanto, reniego sin dudarlo de este texto idiota”. Y agregó: “Llevo mucho tiempo convencido de que el problema no es el islam, sino la delincuencia”.

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    Es por lo menos curioso que la acusación lea las declaraciones originales de Houellebecq como un llamado al odio o a la violencia contra alguien. Su primera frase es apenas una asunción (si acaso se le puede reprochar la arrogancia de pretender saber qué es lo que quieren todos los franceses nativos) y la segunda una predicción (con poco argumento, por cierto). Todo este debate puede parecer lejano, salvo porque el mecanismo que permite esta acusación es la matriz legal y, sobre todo, ideológica, que Uruguay suele copiar de Europa con unos años de delay. Esto es, que los sectores de la academia, la prensa y las asociaciones profesionales que suelen proporcionar la munición ideológica detrás de las leyes que se aprueban llevan ya bastante tiempo instalados en nuestras universidades, medios e instituciones del Estado.

    Lo llamativo es que, como en una lectura literal (esa que fascina a los que no creen que el contexto importe) no es posible encontrar el llamado al odio que habilite perseguir al escritor penalmente, la acusación tiene que adentrarse en los terrenos de la interpretación psicológica ad hoc. Esto es, hacer decir a Houellebecq lo que no dijo. Es por eso por lo que, bajo la doctrina del “peligro abstracto”, el tribunal no juzga lo que el escritor dijo (una asunción y una predicción), sino lo que el tribunal cree que sus palabras pueden provocar en la mente de los lectores (empujar una posible violencia futura). Los códigos penales como el francés admiten la persecución de determinadas expresiones bajo la doctrina del “peligro abstracto”, a diferencia del estándar que aplica la jurisprudencia estadounidense en materia de incitación a la violencia. Allí el Estado solo puede castigar una expresión cuando esta está dirigida a provocar una acción ilegal inminente y existe una probabilidad concreta de que efectivamente lo haga.

    Para colmo de males, en los cuatro años que pasaron desde las declaraciones, en Francia ha pasado toda clase de tumultos, atentados, revueltas, incendios y protestas, pero ninguno de ellos puede ni siquiera remotamente achacarse a las declaraciones de Houellebecq. Es decir, la predicción sobre los efectos de las palabras del escritor no se habría cumplido. Sin embargo, al ser un delito de peligro abstracto, la Justicia no tiene que demostrar que nada de lo dicho por el escritor haya causado un atentado, provocado un disturbio o logrado que alguien agrediera a un musulmán. La ley francesa asume que emitir ciertas declaraciones (como generalizar que una minoría delinque o usar la palabra resistencia para hablar del ataque a un bar frecuentado por musulmanes en contraposición al atentado de la sala Bataclan) es el equivalente discursivo a, por ejemplo, manejar borracho. En ese sentido, la realidad es irrelevante para la Justicia.

    El problema del carácter abstracto del peligro que se quiere detectar es que este es chicloso: se puede estirar tanto como lo necesite el argumento, ya que ni lo literal ni lo estrictamente real importan. Si alguien con iniciativa, plata y ganas de seguirla se considera ofendido, puede hacerlo y lograr el apoyo de la Justicia francesa. Y si esta considera que el escritor rompió el “pacto de ficción” que lo habilita a decir eso en un libro, pero no en una entrevista, puede perseguirlo.

    Todo esto recuerda (¿alguien lo recuerda?) al brevísimo debate que se dio en nuestro país a raíz de las declaraciones de la senadora Blanca Rodríguez sobre la necesidad de penalizar los discursos de odio. Discursos que, por cierto, ya son penalizados por nuestra legislación. Esto es, cuanto más abstracta sea esa definición, más espacio se deja al abuso estatal y a la posibilidad de censurar desde el poder los discursos que resulten incómodos. Porque, y esto sí es un hecho, declaraciones torpes como las que el mismo Houellebecq aceptó haber hecho son evidentemente molestas para un statu quo que se niega a ver las aristas más complejas del multiculturalismo. El mismo multiculturalismo al que aludía con ironía Loquillo hace 15 años llamándolo, en pocas palabras, un nuevo fascismo terraja. A la luz de la presente situación del escritor francés, quizá siga siendo una licencia poética considerarlo fascismo, pero que huele a censura, huele. Apesta, de hecho.

    Como decía el gran John Cleese, integrante de los Monty Python, “las personas más susceptibles, hipersensibles y que se ofenden con más facilidad no son quienes deben marcar el estándar para el resto de nosotros”. El derecho a no ser discriminado no equivale al derecho a censurar y penalizar todo aquello que nos molesta, ofende o escandaliza.

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