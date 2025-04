5 recetas de Lucía Soria para preparar pescado en Semana de Turismo

Me gusta que en Semana de Turismo nos motivemos a comer más pescado. Me encantaría que nos motiváramos más todo el año. De todas maneras, siento que de a poco vamos conociendo y sabiendo un poco más de la riqueza de peces y frutos del mar que tenemos en nuestro país. En mi cocina, estas delicias siempre están presentes y me gusta mucho mostrarles recetas fáciles y deliciosas que pueden replicar en su casa todos los días.