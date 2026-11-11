El chivito cumple 80 años y tendrá su festival en Punta del Este

A 80 años de su creación, el clásico sandwich uruguayo será celebrado en Punta del Este, con más de 25 propuestas gastronómicas, espectáculos y una votación popular

El chivito nació en Punta del Este en 1946, cuando Antonio Carbonaro creó en su restaurante El Mejillón una preparación que terminaría convirtiéndose en uno de los platos más conocidos de Uruguay. Ocho décadas después, la ciudad donde comenzó su historia le dedicará un festival que reunirá a restaurantes de distintos puntos del país, música en vivo y actividades para toda la familia.

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La primera edición del Festival del Chivito se realizará el domingo 15 de noviembre, de 12.30 a 18.30 h, en el estacionamiento de Punta Shopping. Habrá más de 25 puestos gastronómicos, con restaurantes de Montevideo, Punta del Este y otros puntos del interior que llevarán sus versiones de este clásico. La oferta incluirá también dulces, cervezas artesanales y otros productos uruguayos.

Entre tantos chivitos, serán los visitantes quienes decidan cuáles merecen subir al podio. Después de probar las distintas versiones, podrán votar por sus favoritas y elegir así a los tres mejores del festival.

Andrés Rapetti, director general de Cultura, Carla Tchintian, organizadora del Festival del Chivito, Graciela Carbonaro, hija del creador del chivito, Uri Ivanier, gerente de Punta Shopping, y Marcos Grolero, organizador del festival. La celebración también servirá para conocer un poco más sobre el origen del chivito. Habrá un museo con fotografías y objetos relacionados con su historia, además de una muestra que recorrerá sus cambios a lo largo de las décadas. Uno de los momentos más esperados de la jornada será la avant-première de El Legado, un corto teatral que recreará lo ocurrido en El Mejillón hace 80 años, cuando Carbonaro preparó el primer chivito.

Durante la tarde habrá música en vivo, entrevistas y actividades para niños. También se organizarán trivias sobre la historia del chivito, con sorteos entre los participantes, y habrá espacios para sentarse a comer.