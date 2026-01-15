Mauro Colagreco vuelve a José Ignacio con un ‘pop up’ frente al mar

Hasta el 18 de enero, el chef argentino propone una experiencia temporal que combina producto local, estacionalidad y una mirada conectada con el paisaje de José Ignacio

Hay chefs que llegan a un lugar y cocinan. Y otros que primero observan el paisaje, el ritmo natural y el contexto, y recién entonces deciden qué servir. Mauro Colagreco se encuentra, sin dudas, entre estos últimos, y vuelve a José Ignacio en esa lógica con Zodiaco by Mauro Colagreco, un pop up que estará hasta el domingo 18 de enero en el restaurante Lounge de Bahía Vik.

Colagreco es el chef y fundador de Mirazur, el restaurante ubicado en Menton, Francia, distinguido con tres estrellas Michelin y elegido Mejor Restaurante del Mundo en 2019. Su trayectoria internacional y su trabajo sobre una cocina conectada con el entorno lo han posicionado como una de las figuras más influyentes de la gastronomía contemporánea. En 2022 se convirtió en el primer chef nombrado por la UNESCO como Embajador de Buena Voluntad en favor de la biodiversidad, en reconocimiento a su compromiso con prácticas culinarias sostenibles.

Será su segunda temporada consecutiva en este escenario, con una propuesta concebida especialmente para el verano uruguayo. Una experiencia temporal, pensada para integrarse al medio costero y a la dinámica relajada del balneario, donde la cocina, la música y el paisaje conviven sin rigidez. “Volver a José Ignacio siempre es como reconectar con un lugar donde la naturaleza habla en su forma más pura”, afirma Colagreco.

La propuesta se basa en el uso de ingredientes frescos y de estación, con especial atención a lo que ofrece la tierra y el mar. El menú destaca productos locales, combinados con platos tradicionales de la riviera francesa y preparaciones de inspiración mediterránea, una constante en la identidad gastronómica del chef. Pescados frescos, productos de cercanía y sabores limpios son la base de una cocina que prioriza la simplicidad y el respeto por la materia prima.

Zodiaco by Mauro Colagreco Las veladas se desarrollan en un espacio abierto, con cenas que avanzan sin apuro y concluyen alrededor del fuego, con el sonido del mar de fondo y una atmósfera pensada para el encuentro y la celebración. La experiencia se completa con maridajes de vinos de la familia VIK —VIK, Milla Cala, La Piu Belle, La Piu Belle Rosé y STONEVIK, su primer vino natural—, seleccionados especialmente para acompañar el recorrido gastronómico.