Mauro Colagreco vuelve a José Ignacio con un ‘pop up’ frente al mar

Hay chefs que llegan a un lugar y cocinan. Y otros que primero observan el paisaje, el ritmo natural y el contexto, y recién entonces deciden qué servir. Mauro Colagreco se encuentra, sin dudas, entre estos últimos, y vuelve a José Ignacio en esa lógica con Zodiaco by Mauro Colagreco, un pop up que estará hasta el domingo 18 de enero en el restaurante Lounge de Bahía Vik.
Colagreco es el chef y fundador de Mirazur, el restaurante ubicado en Menton, Francia, distinguido con tres estrellas Michelin y elegido Mejor Restaurante del Mundo en 2019. Su trayectoria internacional y su trabajo sobre una cocina conectada con el entorno lo han posicionado como una de las figuras más influyentes de la gastronomía contemporánea. En 2022 se convirtió en el primer chef nombrado por la UNESCO como Embajador de Buena Voluntad en favor de la biodiversidad, en reconocimiento a su compromiso con prácticas culinarias sostenibles.
Será su segunda temporada consecutiva en este escenario, con una propuesta concebida especialmente para el verano uruguayo. Una experiencia temporal, pensada para integrarse al medio costero y a la dinámica relajada del balneario, donde la cocina, la música y el paisaje conviven sin rigidez. “Volver a José Ignacio siempre es como reconectar con un lugar donde la naturaleza habla en su forma más pura”, afirma Colagreco.
La propuesta se basa en el uso de ingredientes frescos y de estación, con especial atención a lo que ofrece la tierra y el mar. El menú destaca productos locales, combinados con platos tradicionales de la riviera francesa y preparaciones de inspiración mediterránea, una constante en la identidad gastronómica del chef. Pescados frescos, productos de cercanía y sabores limpios son la base de una cocina que prioriza la simplicidad y el respeto por la materia prima.
Las veladas se desarrollan en un espacio abierto, con cenas que avanzan sin apuro y concluyen alrededor del fuego, con el sonido del mar de fondo y una atmósfera pensada para el encuentro y la celebración. La experiencia se completa con maridajes de vinos de la familia VIK —VIK, Milla Cala, La Piu Belle, La Piu Belle Rosé y STONEVIK, su primer vino natural—, seleccionados especialmente para acompañar el recorrido gastronómico.
“En Zodiaco, abrazamos el ritmo del océano, la generosidad de la tierra y la energía espiritual de esta costa para crear una cocina que une la emoción, la simplicidad y el respeto por los ciclos de la vida”, explica el chef. “Es una alegría crear una experiencia que celebra el extraordinario terruño de Uruguay y la conexión humana que inspira la buena comida”, asegura.
La filosofía culinaria de Colagreco encuentra en esta residencia gastronómica un terreno fértil. Su enfoque de gastronomía circular, centrado en la estacionalidad, la biodiversidad y el uso consciente de los recursos, se expresa en preparaciones que buscan mostrar la frescura y el carácter del producto, sin artificios.
Zodiaco by Mauro Colagreco se instala así como uno de los pop ups gastronómicos destacados del verano en la costa atlántica, combinando producto local, alta cocina y una puesta en escena en sintonía con el paisaje y el espíritu de José Ignacio.