Uruguay fue anfitrión del Torneo Mundial de Asadores 2024, pero no se llevó ningún premio

Este encuentro, organizado por la Asociación Uruguaya de Asadores (AUA), no solo destacó la excelencia en la tradición del asado, sino que también buscó ser un espacio de intercambio cultural que fortaleciera los lazos entre las naciones participantes a través de una pasión compartida: el arte de la parrilla.

El humo que reinaba en el lugar no alcanzó para desestimular la visita del público que circulaba haciendo preguntas y observando la técnica de los participantes, quienes trataban de mantener su atención en el fuego y la competencia.

Cada tanto una pieza de pescado, cerdo, pollo, cordero, costillar vacuno o molleja, chorizo al pan o postre —dependiendo de la categoría en competencia— era transportada rápidamente a un salón ubicado a unos 50 metros del lugar, donde un jurado de 43 expertos de distintas partes del mundo puntuaba la preparación. Ese resultado luego se ponderaba con los apuntes tomados por los jurados fiscalizadores que circulaban por la zona de concurso verificando que los competidores estuvieran respetando a rajatabla las normas de la competición, que no permitían, entre otras cosas, que los asadores probaran la comida que estaban preparando.

Torneo Mundial de Asadores 2024 El jurado mexicano Ismael Coronel junto al jurado uruguayo radicado en Emiratos Árabes Fernando Rey Adrián Echeverriaga

“Nosotros somos los que penalizamos. Recorremos el espacio viendo todo lo que sucede, si está todo correcto o no”, explicó el jurado de campo Fernando Rey, uruguayo nacido en Florida­ que emigró primero a Brasil y ahora trabaja como jefe de cocina en Delta Hotels by Marriott Jumeirah Beach, en Dubái. Su trabajo y el de los demás jurados de campo consistía en chequear que las reglas del concurso fueran respetadas en todo momento, que no hubiera contaminación cruzada, que las mesadas estuvieran siempre limpias, entre otras cosas. “Más allá de ser un evento de asado tradicional­, es una competencia en la que hay que seguir patrones de calidad y de limpieza”, aseguró Rey, que habla varios idiomas, lo cual fue una ventaja en un ámbito tan multicultural como el del torneo.

Mariana Tucuna en el Torneo Mundial de Asadores 2024 La asadora uruguaya Mariana Tucuna Adrián Echeverriaga

“¿Cómo estamos con la hora?”, preguntó una asadora a su compañero de equipo. “Yo no quería venir a llorar a Uruguay”, dijo otro competidor haciendo referencia al humo, que era un compañero más. “La leña uruguaya es más fuerte”, se quejó un tercero. Los asadores estaban concentrados, pero la comunicación entre los integrantes del equipo era constante y fundamental para organizarse bien y que las preparaciones salieran de la mejor manera.

Torneo Mundial de Asadores 2024 Grupo paraguayo Brasa Guaraní Adrián Echeverriaga

El espacio de trabajo era pequeño y estaba todo ocupado por los integrantes de los equipos —que podían ser dos como mínimo y cuatro como máximo—, porque casi la mitad del lugar designado lo ocupaba la parrilla, que era igual para todos y fue mandada hacer especialmente para el torneo. La leña también era la misma para todos. Otra constante que se apreciaba entre los acentos diversos que se escuchaban por encima de la música era que cada equipo mostraba con orgullo la bandera de su país.

Torneo Mundial de Asadores 2024 Parte de los integrantes de la Confederación Panamericana de Asadores y Parrilleros

Unidos por la parrilla

“La AUA es una asociación sin fines de lucro que surge en 2020 para cubrir un área gastronómica que engloba desde un asador amateur, un asador profesional, un parrillero, un cocinero, un pastelero, un carnicero, un productor rural, todo lo que involucre la cadena”, explica su vicepresidente, el cocinero y asador Fabrizio Sergio. Se centra en el asar como una forma de cocción que permite preparar cualquier cosa, no solamente carnes. La principal función de esta organización es representar a Uruguay en eventos, festivales y competencias nacionales e internacionales. “Viajamos en representación de Uruguay, ya sea a través de la intendencia, el Ministerio (de Turismo) o Inavi (Instituto Nacional de Vitivinicultura), decimos presente donde se nos quiera tener en cuenta”, asegura Sergio.

Martín Lavecchia y Fabrizio Sergio en el Torneo Mundial de Asadores Martín Lavecchia y Fabrizio Sergio, vicepresidente de AUA, en el Torneo Mundial de Asadores Adrián Echeverriaga

La AUA es socia fundadora de la Confederación Panamericana de Asadores y Parrilleros, que engloba a más de 3.000 asadores de 11 países y organiza en años impares los torneos panamericanos y en años pares los torneos mundiales de asadores, como el que acaba de culminar. “Uruguay participó en el Mundial de Asadores en Colombia en 2022 y cuando se abrió la postulación de países para ser sede del próximo Mundial, Uruguay y Argentina disputaron la asignación. La propuesta uruguaya ganó y el país fue elegido como sede 2024”, recuerda Sergio sobre la hazaña que implicó presentar un proyecto que contenía desde cartas a Cancillería y Parlamento hasta detalles sobre cómo sería la seguridad del evento e información que confirmara que Montevideo tenía una infraestructura hotelera y de transporte público capaz de responder a un evento de estas dimensiones.

Campeones del Torneo Mundial de Asadores 2024 Equipo ecuatoriano Brasa y Selva, campeones del Torneo Mundial de Asadores 2024

Los maestros del asado 2024

El equipo ecuatoriano Brasa y Selva se quedó con la victoria, acumulando 176 puntos y llevándose el primer premio de 3.000 dólares. El segundo lugar fue para el equipo mexicano Mezcaleros en la Parrilla, que obtuvo 168 puntos y un premio de 2.000 dólares. El tercer puesto lo conquistó Brasil, con el equipo RS Brasa e Prosa, que sumó 167 puntos y recibió un premio de 1.000 dólares.

Torneo Mundial de Asadores 2024 Los jurados Roberto Pérez Arteaga de Bolivia, José Manuel Castillo de Panamá, Julio Geldres de Perú y José Rodríguez de Oliveira Neto de Brasil Adrián Echeverriaga

El equipo campeón de Ecuador se quedó también con la categoría de pescado. El equipo brasileño que obtuvo el tercer puesto ganó en la categoría postre, mientras que sus compatriotas Asadores do Sul fueron distinguidos con la mejor molleja. Fuego y Pasión, de Bolivia, fue el líder en la categoría cordero, mientras que sus colegas de Team Bolivia lideraron en la categoría costillar. El mejor chorizo al pan fue para el equipo Malvinas Argentinas. El mejor pollo fue venezolano, del equipo AVP y el mejor cerdo fue asado por el equipo paraguayo BBQ Paraguay.

Torneo Mundial de Asadores 2024 Héctor de Luna, Cristóbal Aguirre y Víctor Gamboa, del grupo mexicano Mezcaleros en la Parrilla, que se quedó con el segundo puesto en la competencia Adrián Echeverriaga

“Los equipos uruguayos quedaron un poco rezagados en tema de posiciones, no pudimos completar podios, pero de todas maneras, creo que fue un aprendizaje para todos porque uno a veces sale confiado en que la tenemos clara y piensa: ‘Practicamos y ya está’, pero no es así, hay que ir más allá, es una competencia. Quizá acá no se vea tanto como sucede en otros países, pero hay países que se preparan muy bien”, explicó el vicepresidente de la AUA, Fabrizio Sergio.

Torneo Mundial de Asadores 2024 Adrián Echeverriaga

El pollo, por ejemplo, se cocinó con una técnica de gancho, donde se lo asa entero colgado y bridado para que no se deforme. Esta técnica es diferente a la que se utiliza comúnmente en Uruguay. “Es un pollo que lleva más tiempo y para el que hay que trabajar el fuego de otra manera, no puede ser un fuego tan directo, sino una brasa, y tiene que estar constantemente a la altura”, explica Sergio.

El capitán del equipo Brasa y Selva, el ecuatoriano Wilson Núñez, aseguró que el triunfo los obliga a comprometerse con el título porque planean defenderlo en siguientes ediciones. Su próxima oportunidad será en el torneo panamericano que se llevará a cabo en 2025 en Porto Alegre, Brasil.

Confiesa que triunfar como asador en Uruguay, dado el peso que tiene la cultura del asado en el país, tuvo un gusto extra muy particular. “Hemos asumido una responsabilidad muy grande, somos en este momento los mejores del asado”, dice humildemente Núñez, aunque confiesa que ya en el avión de venida anunciaba a todo aquel que le preguntara que su equipo se iba a volver a casa con el premio mayor.

Torneo Mundial de Asadores 2024 Sergio Jones, Helena Hernández, Denis Barrera y Amando Álvarez, del grupo uruguayo Fénix Adrián Echeverriaga

El capitán, que se desempeña en el rubro gastronómico hace más de 20 años y veía a la parrilla como un hobby, conformó un equipo especialmente para la ocasión. Dado el éxito obtenido, sus integrantes ya se comprometieron a seguir trabajando juntos. Conocían todas las proteínas a preparar y confiaban mucho en su desempeño en la categoría pescado. “Mi fuerte es el pescado, ya que en mi zona, en el cantón La Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana, se hace mucho pescado asado”, explica Núñez, y añade que lo que más le preocupaba era el cordero, por ser una preparación más delicada.

El postre que presentaron, un dulce de remolacha asada, nunca lo habían practicado antes. Llegaron a Uruguay unos días antes del torneo, se interiorizaron con el producto local y lo que iban a tener disponible en la mesada y fue entonces que optaron por preparar un dulce de remolacha, un camino bastante original que, a la vista está, dio sus frutos. Al regreso a su país recibieron la atención de los principales medios de prensa y en estos días serán recibidos por Daniel Noboa, presidente de Ecuador.