  • Cotizaciones
    viernes 14 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Estados Unidos anuncia operación 'Lanza del Sur' contra “narcoterroristas” en plena tensión con Venezuela

    El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el lanzamiento de una operación militar destinada a expulsar a los “narcoterroristas” del hemisferio occidental. El anuncio llega en un contexto de tensiones crecientes con Venezuela por el despliegue y los bombardeos a presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

    Donald Trump y Pete Hegseth, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

    Donald Trump y Pete Hegseth, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    “Hoy anuncio la Operación LANZA DEL SUR. Dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”, sostuvo este jueves el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en una publicación en X.

    Leé además

    El portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford.
    Escalada militar

    Trump envía al mayor buque de guerra del mundo al Caribe y Maduro eleva alerta militar en Venezuela

    Por France 24
    Dos oficiales de la Guardia Republicana durante un procedimiento ordenado por el Ministerio del Interior en Villa Española.
    Seguridad Pública

    Narcotráfico: discuten crear una agencia independiente del Ministerio del Interior para investigar a la Policía

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Embed

    El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) es el comando de combate militar estadounidense que abarca 31 países de América del Sur, América Central y el Caribe.

    Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo 'Lanza del Sur', aunque afirmó será coordinado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur.

    Aunque no se aclara, el nombre 'Lanza del sur' podría englobar el creciente despliegue militar que Estados Unidos (EE.UU.) mantiene en el Caribe, que incluye al mayor portaaviones del mundo, el Gerald R. Ford, frente a la costa venezolana, desde este verano.

    El anuncio de Hegseth se da justo después de la llegada al sur del Caribe de USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque, que se unieron a los destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

    Este despliegue ha ido a la par de amenazas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca tacha de “ilegítimo”, y con la destrucción sumaria llevada a cabo por el Pentágono de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental (lo que ha matado a unos 70 de sus ocupantes), que Washington asegura que son lanchas que transportan drogas a EE.UU..

    “El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo”, aseguró Hegseth. “El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, concluye el mensaje.

    ¿Uso de sistemas autónomos?

    Meses atrás, la propia Armada de EE.UU. informó que había comenzado una serie de pruebas de sistemas autónomos para la lucha contra el narcotráfico “en el Caribe y más allá”, unos test que denominó justamente “Operación Lanza del Sur”.

    De acuerdo con el sitio especializado en defensa marítima Navy Leaders y un comunicado de febrero de la Armada estadounidense, la iniciativa incluiría “buques de superficie no tripulados capaces de permanecer en alta mar durante largos periodos, pequeñas embarcaciones interceptoras robóticas y sistemas aéreos no tripulados (UAS) de despegue y aterrizaje vertical”. Estos se combinarían “con fuerzas tripuladas para contribuir a una vigilancia marítima coordinada y llevar a cabo operaciones antinarcóticos”.

    Con Reuters y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Drogas en envíos postales: la Policía busca que paquetes sospechosos se abran sin autorización judicial

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Agro

    La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

    Por Mauro Florentín
    Educación

    Ante históricas ocupaciones de una residencia y de centros de formación docente, habilitan postergar cierre de cursos

    Por Nicolás Delgado
    Contexto argentino

    La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

    Por Damian Szvalb

    Te Puede Interesar

    Javier Milei saluda a Donald Trump durante uno de los encuentros en Estados Unidos.
    Video

    Estados Unidos anuncia acuerdos comerciales con cuatro países aliados de Latinoamérica

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    El presidente Yamandú Orsi y el titular del BROU, Álvaro García.

    Caso Cardama: informe de servicios del BROU asegura que la entidad se apegó a los procedimientos

    Por Redacción Búsqueda
    En octubre el MGAP realizó más de 20 jornadas en todo el país con productores, estudiantes y técnicos, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la GarrapataCrédito: MGAP.

    MGAP se enfoca en los predios para evitar nuevos episodios de carne contaminada con garrapaticida

    Por Agro de Búsqueda
    La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda recibió a la Presidencia de la República.

    Tras rechazarlo en Diputados, el oficialismo se muestra abierto a habilitar mayor contralor de legisladores a Presidencia

    Por Victoria Fernández