Estados Unidos anuncia operación 'Lanza del Sur' contra “narcoterroristas” en plena tensión con Venezuela

“Hoy anuncio la Operación LANZA DEL SUR. Dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”, sostuvo este jueves el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en una publicación en X.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) es el comando de combate militar estadounidense que abarca 31 países de América del Sur, América Central y el Caribe.

Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo 'Lanza del Sur', aunque afirmó será coordinado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur.

Aunque no se aclara, el nombre 'Lanza del sur' podría englobar el creciente despliegue militar que Estados Unidos (EE.UU.) mantiene en el Caribe, que incluye al mayor portaaviones del mundo, el Gerald R. Ford, frente a la costa venezolana, desde este verano.

El anuncio de Hegseth se da justo después de la llegada al sur del Caribe de USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque, que se unieron a los destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

Este despliegue ha ido a la par de amenazas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca tacha de “ilegítimo”, y con la destrucción sumaria llevada a cabo por el Pentágono de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental (lo que ha matado a unos 70 de sus ocupantes), que Washington asegura que son lanchas que transportan drogas a EE.UU..

“El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo”, aseguró Hegseth. “El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, concluye el mensaje.

¿Uso de sistemas autónomos?

Meses atrás, la propia Armada de EE.UU. informó que había comenzado una serie de pruebas de sistemas autónomos para la lucha contra el narcotráfico “en el Caribe y más allá”, unos test que denominó justamente “Operación Lanza del Sur”.

De acuerdo con el sitio especializado en defensa marítima Navy Leaders y un comunicado de febrero de la Armada estadounidense, la iniciativa incluiría “buques de superficie no tripulados capaces de permanecer en alta mar durante largos periodos, pequeñas embarcaciones interceptoras robóticas y sistemas aéreos no tripulados (UAS) de despegue y aterrizaje vertical”. Estos se combinarían “con fuerzas tripuladas para contribuir a una vigilancia marítima coordinada y llevar a cabo operaciones antinarcóticos”.

Con Reuters y medios locales

FUENTE:FRANCE24