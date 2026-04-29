Guerra Estados Unidos–Irán: Trump apuesta por prolongar el bloqueo naval

Trump ha ordenado a su equipo prepararse para un bloqueo naval prolongado contra Irán, convencido de que esta opción entraña menos riesgos que retomar los bombardeos o retirarse del conflicto. La Casa Blanca considera que la presión sobre la economía iraní y, en particular, sobre sus exportaciones de petróleo está dando resultados inmediatos

El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami.

El corresponsal en Washington de RFI Vincent Souriau, citando al Wall Street Journal, explica que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha optado por mantener el statu quo, es decir, prolongar el bloqueo del estrecho de Ormuz, en lugar de las otras dos alternativas que tiene sobre la mesa: reanudar los bombardeos o retirarse del conflicto.

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Irán, por su lado, acumula crudo sin poder venderlo ni almacenarlo, lo que estaría hundiendo los ingresos del régimen, estima el presidente estadounidense. Para almacenar el petróleo que no puede exportar, las autoridades iraníes han tenido que recurrir a viejos depósitos. Esta asfixia económica explica que Teherán haya presentado una nueva propuesta de negociación, que Washington rechaza por no abordar desde el inicio el programa nuclear iraní, sostiene el entorno del mandatario.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó por su lado que el bloqueo obligará pronto a Irán a reducir su producción petrolera, al límite de su capacidad de almacenamiento, con pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares diarios.

Embed - Negociaciones con Irán siguen estancadas dos meses después de ataques de EE. UU. e Israel

Irán propone una negociación por fases Estados Unidos estima que ese país estaría al borde del colapso económico y por eso Teherá n reclama el levantamiento del bloqueo marítimo. La propuesta iraní apunta a conversaciones por etapas: primero, el cese definitivo de las hostilidades; después, la normalización de la navegación; y solo más adelante, el debate sobre su programa nuclear.