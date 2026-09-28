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    Aborto legal: organizaciones piden reunión a Lustemberg y Cosse para reclamar avances

    Grupos feministas consagraron el 28 de setiembre como el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro

    El 95% de las mujeres que iniciaron el trámite para acceder al aborto legal en Uruguay lo concluyeron.&nbsp;

    El 95% de las mujeres que iniciaron el trámite para acceder al aborto legal en Uruguay lo concluyeron. 

    FOTO

    Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda
    Búsqueda | Victoria Fernández
    Por Victoria Fernández

    Una decena de organizaciones de derechos sexuales y reproductivos solicitaron este lunes 28 reuniones con autoridades del gobierno y del Parlamento para manifestarse sobre la necesidad de avanzar en el acceso al aborto legal, que fue despenalizado en Uruguay en 2012.

    Según dijeron a Búsqueda fuentes de la sociedad civil, el interés de las organizaciones es transmitir las preocupaciones que existen en torno a las limitaciones que demuestra la ley actual (N° 18.987) y plantear propuestas para mejorarla. La norma que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no tuvo modificaciones desde su aprobación, y tanto desde el activismo como desde ámbitos políticos y académicos entienden que es tiempo de flexibilizar los procedimientos previstos y ampliar el plazo legal.

    Los aspectos centrales que se buscan modificar son, entre otros, la ampliación del plazo para abortar de 12 a 14 semanas, suprimir los cinco días de reflexión obligatorios y eliminar la exclusión de las migrantes con menos de un año de residencia en el país.

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    Las organizaciones —entre las que se encuentran Cotidiano Mujer, El Paso, Iniciativas Sanitarias, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo y el Instituto Afrodescendiente para el Estudio, la Investigación y el Desarrollo— pidieron reuniones a la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a la Bancada Bicameral Femenina, que recientemente reanudó su trabajo en el Parlamento.

    El debate sobre la ley de aborto se posterga ante la visita del papa

    A más de una década de aprobada la ley IVE y con el retorno de la izquierda al gobierno, el debate sobre la necesidad de ampliar y mejorar su alcance se reanudó.

    Tal como informó Búsqueda a fines de agosto, en la bancada oficialista hay un grupo de trabajo abocado a estudiar los cambios que deberían hacerse a la ley, mientras en el Ministerio de Salud Pública (MSP) se reinstaló el año pasado una comisión asesora que estudia el tema.

    En tanto, desde la sociedad civil, organizaciones como Iniciativas Sanitarias, Cotidiano Mujer y Mujer y Salud (Mysu) están intentando impulsar el debate y convencer al oficialismo de que llegó el momento de mejorar la norma.

    En el Frente Amplio no hay una posición unánime. En el Poder Ejecutivo hay jerarcas que consideran que el aborto es un debate que “polariza” y que no es oportuno darlo previo a la visita del papa León XIV a Uruguay en noviembre, que se espera que cause mayor fervor entre los católicos y perjudique la discusión. Legisladoras y activistas creen que es necesario reinstalar la discusión ahora que la izquierda es gobierno, aunque comparten que conviene esperar a 2027.

    Preocupación por el embarazo infantil

    Otro tema que preocupa a las organizaciones y que esperan discutir con las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo es el embarazo infantil. De acuerdo a las últimas cifras divulgadas por el MSP, en 2024 hubo 2.390 nacimientos de madres adolescentes de un total de 29.899 nacimientos. Unos 37 nacimientos fueron de niñas de 14 años o menos.

    En noviembre de 2025 el MSP presentó una nueva estrategia para eliminar el embarazo en niñas y prevenir el embarazo en adolescentes que incluye, entre otras cosas, la obligación a todos los prestadores de salud del país de notificar los embarazos en menores de 15 años.

    Desde la sociedad civil entienden que tanto la prevención y tratamiento del embarazo infantil como el acceso al aborto requieren de mayor presupuesto y prioridad en el desarrollo de políticas públicas. Las organizaciones pretenden acercar sus propuestas para avanzar en la implementación de políticas y normativas que aseguren los derechos de niñas y mujeres.

    Una fecha dedicada a la lucha por el aborto seguro

    Los encuentros fueron solicitados este lunes 28, fecha que se declaró como el Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano, que se celebró en 1990 en Argentina.

    La fecha, que hoy se conoce como el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, se expandió a Europa y Estados Unidos y se dedica a realizar manifestaciones, encuentros y actividades de promoción sobre el derecho al aborto legal.

    La elección del día es un homenaje al 28 de setiembre de 1871, cuando se promulgó en Brasil la Ley de Libertad de Vientres, por la que se otorgó la libertad a hijos e hijas de mujeres que habían sido esclavizadas.

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