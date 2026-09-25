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    Marcha por la Diversidad: “Un derecho que no se cumple no es un derecho”

    El cumplimiento de la ley integral trans, el acceso a salud y trabajo, y el combate a la “violencia sistemática” estarán en el centro de la plataforma de las organizaciones LGBTI+

    Marcha por la Diversidad de 2025.

    Marcha por la Diversidad de 2025.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Bajo la consigna “Vivir con dignidad, existir con orgullo”, este viernes se lleva a cabo una nueva Marcha por la Diversidad. La convocatoria es a las 18 horas en la plaza Libertad; desde allí, la movilización partirá por avenida del Libertador hacia la Plaza 1º de Mayo, donde se leerá una proclama.

    Como es tradicional, la marcha tendrá un tono festivo, con cinco chatas con DJ que acompañarán el recorrido. Desde las 14 horas se desarrolló un conjunto de actividades previas, con charlas, talleres, una feria de emprendedores, espectáculos y espacios de salud, como puntos de testeo rápido de enfermedades de transmisión sexual y vacunación.

    La movilización mantendrá también un marcado tono reivindicativo. “Un año más y tenemos que seguir pidiendo que no nos maten, que nuestras vidas importan. Los indicadores no terminan de mostrar un cambio en la realidad. Hemos logrado mucho y la unidad de las luchas por un mundo más justo tuvo sus frutos. Pero existir con orgullo aún es una herramienta de lucha. Nos encontramos en un contexto de graves amenazas y devastadoras realidades, y acá estamos. Marchando nuevamente para gritar bien fuerte. Merecemos una vida digna”, dice la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad en una de las convocatorias publicadas en sus redes sociales.

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    Marcha por la Diversidad 2025.

    Marcha por la Diversidad 2025.

    El efectivo cumplimiento de la ley integral trans, el acceso a la salud y al trabajo y la “violencia sistemática” estarán en el centro de la plataforma reivindicativa. “Una vez más tenemos que reclamar lo mismo porque el Estado sigue sin cumplir”, señalan las organizaciones convocantes, que afirman que repetirán estos planteos tantas veces como sea necesario porque “un derecho que no se cumple no es un derecho”.

    Esta noche también habrá una Marcha por la Diversidad en Rivera y hubo otras 12 en distintos puntos del interior entre el 5 y el 19 de setiembre. En octubre habrá otras tres (Lavalleja, Florida y Tacuarembó) y tres más en noviembre (Durazno, Colonia y Rocha).

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