Alejandro Astesiano presentará un reclamo por haberes impagos a Presidencia, que niega que haya saldos pendientes

“Las comunicaciones que se nos hicieron es que así va a ser”, agregó.

Sin embargo, desde Torre Ejecutiva niegan que Astesiano haya sido citado y que existan haberes impagos. La documentación que forma parte del expediente que se creó cuando Lacalle Pou cesó a su custodia demuestra que el 28 de febrero de 2024 se transfirió el dinero de la liquidación, correspondiente a aguinaldos y a licencia no gozada, en la cuenta personal de Durán. El depósito se concretó luego de que el 26 de febrero, dos días antes, Durán presentara la carta poder, es decir, la documentación que le permitía representar a Astesiano, junto con los datos de su cuenta bancaria.

Según informaron fuentes del gobierno a Búsqueda, Durán y Astesiano concurrieron a Torre Ejecutiva porque el abogado pidió el acceso al expediente de su defendido. “Atento a su solicitud de copia digital del expediente debe concurrir a esta secretaría con dispositivo electrónico para hacerle entrega” de dicha copia “en el horario de 10 a 17 horas”, decía el mail que envió la División de Secretaría Administrativa a Durán el 26 de marzo. Como suele ocurrir en otros organismos del Estado, se pide concurrir con un pendrive para transferir la documentación.

En el expediente, que se encuentra archivado, consta que se realizó la liquidación a finales de febrero de este año, cuando se depositó el dinero en la cuenta de Durán. Antes de esa fecha, la última actividad había sido el 22 de diciembre de 2022, cuando Presidencia intentó depositar los haberes que estaban impagos, pero la cuenta bancaria de Astesiano, que en ese momento se encontraba en prisión preventiva, estaba bloqueada. Presidencia no pudo realizar el pago correspondiente porque aparecía la leyenda de que la cuenta ingresada era inválida.

Durán reconoce que recibió el dinero en su cuenta bancaria, pero asegura que el pago fue “en forma parcial”, porque el depósito fue “bastante menos” que lo que inicialmente le habían transmitido que le correspondía cobrar a Astesiano. Para no hacer mención al monto exacto, puso como ejemplo que “si se le debían 10, se depositaron tres”. Por esa razón, resolvieron realizar un reclamo administrativo por la “diferencia pendiente”, que corresponde a salarios impagos, aguinaldo y licencia no gozada. Según dijo el abogado, Astesiano no se tomaba licencia por el rol que cumplía al ser custodio de Lacalle Pou.

“Hay un faltante, y antes de ver si se judicializa vamos a ver si la administración lo va a pagar”, aseguró.

Astesiano recuperó la libertad en setiembre de 2024, luego de haber estado dos años en la cárcel por conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secretos y tráfico de influencias. Fue por su vinculación con la maniobra para falsificar documentos con la que ciudadanos rusos y ucranianos accedieron a pasaportes uruguayos, por los “favores” que le hacían jerarcas policiales a Astesiano y por cómo él aprovechaba su posición de jefe de la custodia presidencial para obtener beneficios para actividades particulares o para terceros.

Si bien había sido condenado en febrero de 2023 a cuatro años y medio de cárcel, luego de haber estado en prisión preventiva desde setiembre de 2022 logró redimir la pena por trabajo y estudio y así accedió a la libertad anticipada.

La pena había sido impuesta por la Justicia tras un acuerdo abreviado que alcanzó con la entonces fiscal Gabriela Fossati, lo que implicó reconocer su culpabilidad a cambio de reducir la pena que podría haber recibido si iba a un juicio oral, como habilita la normativa vigente.

En la rueda de prensa que dio fuera de Torre Ejecutiva, Astesiano aseguró que no ha vuelto a tener contacto con Lacalle Pou, y ante la pregunta de si se arrepiente de algo, dijo: “Tengo arrepentimientos totales por haberme juntado con gente que no me tendría que haber juntado y actitudes que no tendría que haber tenido. Hoy trabajo para ser mejor gente”.

Al salir de la cárcel, Astesiano abrió un almacén mayorista en Sarandí Grande denominado Fibra Tim, donde continúa trabajando.