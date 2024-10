Álvaro Villar dice que sumario de ASSE a su colaborador reaviva “persecución política” en su contra

“Es llamativo que cuando me presenté como candidato a la intendencia de Montevideo (IM, por el Frente Amplio) ASSE presentó una denuncia por mi actuación en el Maciel. En estos cuatro años, esa denuncia no arrojó absolutamente ningún resultado. Y ahora esto vuelve a salir a la luz a menos de un mes de las elecciones nacionales. Esto confirma que hay una persecución política. Tuvieron cuatro años para demostrar si lo que dijeron era verdad o no. Pero lo cierto es que no hubo ningún ilícito”, expresó.