Gobierno evalúa subir los combustibles desde octubre, luego de tres meses sin cambios

El alza de los valores en el surtidor sería por debajo del precio de referencia calculado por el regulador, siguiendo la estrategia de amortiguar el impacto de la volatilidad internacional en los precios al consumo

En el marco del alza del valor internacional del petróleo y los combustibles refinados —como consecuencia del conflicto en Medio Oriente y del rechazo del presidente estadounidense Donald Trump a la propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz— el gobierno evalúa aumentar el precio de los combustibles luego de dos meses consecutivos sin ajustes en el surtidor, lo que llevó a que durante tres meses rigieran los mismos precios.

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De concretarse, la suba, que regirá a partir del jueves 1 de octubre, será por debajo de los precios de referencia (precio de paridad de importación y precio de venta al público) que calcula la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), informaron a Búsqueda fuentes del gobierno.

De acuerdo con la referencia informada por el regulador este lunes 28, los precios de venta al público justificarían un incremento de 5,48% para la nafta prémium 97; de 5,39% para la súper 95; de 12,41% para el gasoil 50S y el 10S; y de 11,86% para el gas licuado de petróleo (o supergás).

Los valores de los combustibles se han mantenido durante los últimos tres meses a pesar de la tendencia alcista que mostraba la referencia internacional que considera mensualmente la metodología de la Ursea.

En agosto y setiembre el Poder Ejecutivo resolvió sostener los precios máximos de venta al público, en parte, por el margen de refinación favorable que tiene Ancap y que le dio cierta espalda en los últimos meses, si bien afectó el nivel de ingresos de la empresa estatal. El último ajuste empezó a regir en julio y fue a la baja.