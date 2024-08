ANEP aprobó programas de Historia de bachillerato que introducen el concepto de “terrorismo de Estado”

Los profesores condenaron además este tipo de decisiones porque “afectan el abordaje del pasado reciente” y alejan los contenidos de la producción historiográfica nacional e internacional. El gremio señaló que el concepto “terrorismo de Estado” es el usado por la historiografía y las ciencias sociales para “describir y analizar las violaciones a los derechos humanos” cometidas por las dictaduras en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Este cambio, expresaron en la nota, lesiona la condición laica y científica de la enseñanza de la historia.

Preguntado en esos días por la prensa sobre la decisión del órgano rector de la educación, el entonces precandidato presidencial por el Frente Amplio Yamandú Orsi, también profesor de Historia, dijo que el terrorismo de Estado “está fuera de discusión”. Se mostró sorprendido porque se relativizan estos hechos y agregó: “Creo que (los consejeros) se equivocan por desconocimiento, que también es preocupante. Si fuera otra cosa, me daría pánico”.

Juan Gabito: “No lo quitamos”

Autoridades de la ANEP aseguraron que el término “terrorismo de Estado” no se eliminó de los programas de Historia en los niveles de Educación Media Superior, al señalar que “no figuraba en el programa vigente”, que data del año 2006. “O sea, no lo ‘quitamos’, sino que lo introdujimos”, dijo a Búsqueda Juan Gabito, integrante del Codicen de la ANEP por el Partido Nacional.

“Lo ocurrido viene a desmentir la historia de que no hubo participación y de que los que estaban haciendo los programas eran poco menos que ‘mercenarios’”, dijo el consejero. “Nosotros el año pasado lo quitamos, no del programa de Historia —que no lo traía— sino del proyecto del programa que habían elaborado; porque era un programa de Historia Americana y no de Historia Nacional y porque era cuarto año. Pero ahora sí lo introdujimos o reintrodujimos en el resto de bachillerato”, agregó.

La aprobación definitiva de los nuevos contenidos se dará tras la consideración de los programas de las Asambleas Técnico-Docentes (ATD), que analizan la propuesta y harán sus aportes al Codicen.