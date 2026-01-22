  • Cotizaciones
    Antigua Facultad de Veterinaria se consolida como campus universitario; Udelar invirtió $ 1.200 millones desde 2022

    El monto incluye obras de rehabilitación patrimonial, gastos de funcionamiento y salarios de docentes y funcionarios de los servicios que funcionan en el predio de Buceo

    Antigua sede de la Facultad de Veterinaria, en Buceo, en octubre de 2024.

    Antigua sede de la Facultad de Veterinaria, en Buceo, en octubre de 2024. 

     

     

    FOTO

    Daniel Rodriguez /adhocFOTOS

    El predio, de unas cinco hectáreas, con edificios históricos de valor patrimonial y un gran parque, que alojó a la Facultad de Veterinaria en pleno barrio Buceo desde principios del siglo pasado hasta el 2021, se ha transformado en los últimos años en el Campus Luisi Janicki, en homenaje a la primera mujer médica del Uruguay, graduada en 1908.

    Lejos de quedar en desuso o de concretarse el proyecto inmobiliario que estuvo sobre la mesa, hoy es un espacio universitario, sin estudiantes, donde funcionan varias estructuras centrales como los prorrectorados de investigación, enseñanza, extensión y programas integrales, de gestión, y las oficinas de la Comisión Coordinadora del Interior. También están alojados ahí el Servicio de Relaciones Internacionales de la universidad, la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación, los institutos de investigación y el repositorio Luisa Cuesta, vinculado con los archivos sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente.

    Según informaron desde la Udelar a un pedido de acceso a la información pública que realizó Búsqueda, en tres años se destinaron unos $ 138 millones a la inversión edilicia y de infraestructura, de los cuales $ 85.104.700 fueron utilizados en 2022, $ 35.806.509 en 2023 y $ 17.348.020 en 2024. El informe que realizó la Dirección de Arquitectura de la universidad señala que la “superficie recuperada” a través de las obras fueron 6.750 metros cuadrados, donde hay dos pabellones que fueron intervenidos que están declarados bienes de interés departamental y tienen protección grado 3, por lo que “se aplicaron criterios de rehabilitación patrimonial, respetando el valor histórico y arquitectónico de las construcciones”. A su vez, según se señala, se realizaron “mejoras significativas” en materia de accesibilidad y sistemas de protección y combate contra incendios y se recuperaron las instalaciones eléctricas.

    En el predio también se ubican otros edificios de distintas épocas, y de “distintas calidades constructivas” —indica el informe técnico—, que “no han sido intervenidos” y que “su estado de conservación y mantenimiento es bueno en términos generales y en muy pocos casos presentan un estado regular”.

    En gastos generales de funcionamiento, que incluye los gastos de limpieza, vigilancia y mantenimiento de los espacios verdes y el parque, la inversión fue de casi $ 50 millones en los últimos cuatro años. En 2022 fueron $ 5.532.761; al año siguiente, $ 15.161.724; en 2024, $ 18.004.357 y en el primer semestre de 2025 fueron $ 10.430.448. El amplio espacio verde se mantiene en buen estado general. No obstante, 23 palmeras fueron atacadas por el picudo rojo, lo que afectó el diseño del lugar. Entre las tareas que se realizaron, se incorporó iluminación en los espacios exteriores y se mejoraron los caminos para vehículos y peatones.

    El funcionamiento del campus implica, además, un costo anual cercano a los $ 350 millones en salarios. En 2023 se pagaron $ 28.518.552 por mes, por lo que en el año fueron $ 342.222.624, para 153 docentes, 90 funcionarias y funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, y 10 pasantes. Al año siguiente, fueron $ 348.296.616, con un costo mensual de $ 29.024.718 para 162 docentes, 89 funcionarios y ocho pasantes; mientras que en 2025 fueron $ 348.474.432, con un gasto por mes de $ 29.039.536, y eran 175 los docentes, 94 los funcionarios y 14 los pasantes. Para los datos mensuales, la Udelar informó que se tomó como referencia el monto del mes de enero de cada año, que se utilizaron para estimar el costo anual.

    Cuando cinco años atrás la Facultad de Veterinaria abandonó el histórico edificio para mudarse a un predio de 35 hectáreas ubicado en la ruta 8, kilómetro 18 y ruta 102 —que fue donado a la Udelar por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la década de los noventa—, el espacio continuó en movimiento y se fueron incorporando paulatinamente nuevos servicios.

    El último en firmar un comodato por 10 años fue la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), en diciembre de 2025, en el marco del convenio marco que mantenían. A través del acuerdo de comodato, la Udelar le cede un espacio del predio, de unos 220 metros cuadrados donde antes se encontraban las caballerizas, para que se instale allí el equipo de investigadores y de antropología que están encargados de la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura, y se compromete a encontrar otro espacio de unos 80 metros cuadrados para completar el pedido del organismo. A cambio, la Inddhh invertirá $ 13 millones para la restauración de las instalaciones y los gastos derivados del uso del espacio, y también está previsto que se amplíen las cooperaciones de investigación y formación entre la Inddhh y la Udelar.

    En el predio, la universidad también proyecta que se puedan instalar los cuatro nuevos institutos de investigación científica, cuya creación implicó evaluaciones internacionales, que son el Instituto de Investigación Una Salud, de Ciencias Oceánicas, de Transiciones Sostenibles de Sistemas Alimentarios y otro sobre Justicia Social y Desigualdades. Algunos de ellos ya están en proceso de funcionar en espacios de la antigua sede de la Facultad de Veterinaria, pero otros requieren de obras edilicias que se están analizando debido a la situación financiera de la Udelar, lo que “hace que algunos de los planes se posterguen”, dijo a Búsqueda el secretario técnico del rector, Agustín Cano.

    Las torres de viviendas que no se construyeron

    Como propietaria de los terrenos, la Udelar analizó el Proyecto Urbano de Detalle Lasplaces, una iniciativa inmobiliaria impulsada por anteriores autoridades de la Intendencia de Montevideo y de la casa de estudios, que implicaba la construcción de varias torres, con 1.400 viviendas, 900 metros cuadrados de área comercial, equipamiento educativo y un nuevo parque público para el barrio Buceo. Incluso se realizaron estudios técnicos para evaluar esa posibilidad. Sin embargo, en octubre de 2025, tras la asunción de Mario Bergara como intendente de la comuna capitalina y de Héctor Cancela como rector de la Universidad de la República, el proyecto urbano fue descartado.

    Durante el año pasado, un grupo autoconvocado de vecinos de Buceo, bajo el nombre Ciudadanos en Defensa del Parque y Edificios de la ex Facultad de Veterinaria, mantuvieron reuniones con las autoridades de ambos organismos, con el objetivo de reclamar que el predio se mantuviera como un “pulmón verde” del barrio y que no se priorizara lo comercial, por lo que celebraron la decisión.

    Cano señaló que no está en la agenda del rector avanzar en la venta del predio, sino que busca preservarlo y que esté vinculado a “un uso universitario, abierto a la comunidad del barrio”. Agregó que los servicios que se han instalado en el campus antes se encontraban dispersos, lo que “dificultaba la coordinación interna” y en algunos casos implicaban el pago de alquileres de locales, que la universidad dejó de abonar cuando se establecieron en Buceo.

    Antigua sede de la Facultad de Veterinaria, en Buceo, en octubre de 2024.

    Antigua sede de la Facultad de Veterinaria, en Buceo, en octubre de 2024.

