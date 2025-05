La advertencia de un experto militar por el narcotráfico en Uruguay: “Existe potencial para un Estado fallido”

Claramente, no es la situación de Uruguay. Pero un experto en materia de estrategia e inteligencia considera que, al menos en cuanto a seguridad y pérdida de legitimidad del Estado, Uruguay puede empezar a transitar un camino similar. “Sin lugar a dudas hoy Uruguay no es un narco Estado ni tampoco es un Estado fallido tal cual lo pueden ser Somalia, Libia o Haití. Pero no olvidemos que la actual Somalia no se transformó en lo que hoy es de un día para otro, sino que fue el resultado de un proceso de degradación del Estado que llevó años”, asegura Gustavo Vila. “Nos guste o no, desde un punto de vista formal, hoy Uruguay y sus instituciones son incapaces de asegurarles las 24 horas del día a todos sus ciudadanos el cumplimiento del artículo 7 de la Constitución de la República”, añade en referencia a la norma que establece que los habitantes deben ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.