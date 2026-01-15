El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

Hay un asunto pendiente que el sistema político arrastra desde el gobierno anterior. No hubo durante la administración de Luis Lacalle Pou un consenso para definir a un fiscal de Corte titular tras la renuncia, en 2021, del actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz . Y no parece haber un ánimo de acuerdo entre los partidos ahora cuando se está por cumplir un año de la gestión del presidente Yamandú Orsi .

Lo que hay son públicas expresiones de deseo y conversaciones por lo bajo que siguen sin ver la luz ni tomar una forma sólida, concreta, de avance. El oficialismo duda en nombrar como titular a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero , y la oposición no parece moverse de la idea de que sea ella la que continúe al frente de la Fiscalía. Así, la cuestión vuelve a empantanarse. Pero, en el medio, la intención de avanzar y la danza silenciosa de nombres para el cargo.

El senador frenteamplista Daniel Borbonet se mostró optimista en definir el tema a mediano plazo. “Nuestra idea es que sea este año. Esperemos que sí”, dijo esta semana en declaraciones al programa Cinco sentidos, de Canal 5. Ante la consulta sobre si se han manejado nombres para suceder a Ferrero, el legislador eludió la pregunta con cortesía: “Eso se verá con el tiempo”. Pero aseguró: “Me consta que a nivel del Poder Ejecutivo se ha avanzado”. “Es un tema que nos ocupa y nos preocupa y es uno de los temas que vamos a llegar a consenso. Esperemos que este año. Yo soy optimista”, insistió.

Las declaraciones de Borbonet circularon rápidamente entre los senadores, que, con cierta sorpresa, se preguntaron entre colegas si había novedades. La respuesta fue siempre negativa. Tanto senadores del Frente Amplio como del Partido Nacional y el Partido Colorado consultados por Búsqueda descartaron que las conversaciones estén encaminadas.

También fuentes del Poder Ejecutivo aseguraron a Búsqueda que no están al tanto de que haya avances en las negociaciones.

Aunque desde el oficialismo aseguran que la designación de un fiscal general sigue siendo prioritaria y que esperan encauzar el tema este año, en la oposición varios cierran las puertas e insisten en que la conducción de la Fiscalía de Corte debe seguir en manos de Ferrero.

“Hay tiempo”, dijo en entrevista con Búsqueda el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que admitió, sin embargo, que la Fiscalía no puede seguir “con subrogante tras subrogante”. “El tema es si este año nos ponemos a trabajar en la dirección de concretar ese acuerdo. Yo creo que es posible”, señaló. “Se precisa una mayoría especial muy elevada, con lo cual, los consensos no son tan sencillos de lograr. Y no ha habido voluntad”, agregó Pereira, apuntando a la oposición. Dijo que el Frente Amplio tiene “toda la disposición de analizar nombres” y de “llegar a acuerdos, porque claramente es necesario tener un fiscal o una fiscal nueva titular”.

“Está todo quieto”, ilustró un senador oficialista a Búsqueda y añadió que es responsabilidad de la oposición, que se niega a acordar un nombre nuevo.

Consultado, el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, reiteró su respaldo a la actual fiscal subrogante y dijo que no ha “escuchado a nadie que diga por qué no debería ser Ferrero”. En ese sentido, reclamó al oficialismo que explicite por qué no la quieren a ella en el cargo.

“Yo elijo quedarme con las declaraciones del presidente, que se expresó con mucha claridad”, añadió, en referencia a que Orsi, consultado en el ciclo Desayunos Búsqueda sobre si Ferrero era la persona adecuada para conducir la Fiscalía, dijo: “Si no estuviéramos de acuerdo, hubiésemos hecho algo al respecto”.

De todos modos, en esa instancia, el presidente añadió que sigue siendo un tema que “hay que resolver”. Hay que “tener un ámbito entre los partidos políticos que resuelva los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Fiscalía General. Yo hice una crítica y la sostengo: en el período anterior se perdió tiempo, se debió haber trabajado más en eso. Y dije en su momento también ‘el presidente es mano’. Sigo pensando lo mismo”.

Por su parte, la senadora Graciela Bianchi dijo a Búsqueda que “el Partido Nacional no va a tocar a Ferrero”. “No estamos dispuestos a negociar ningún nombre”, afirmó. La legisladora aseguró que no hay conversaciones en marcha.

El senador nacionalista Javier García, en tanto, dijo que la fiscal Ferrero “tiene todas las condiciones personales y profesionales para permanecer en el cargo” y “sacarla sería darle la razón al crimen organizado”. Ferrero, que también es fiscal de Estupefacientes, sufrió un atentado en su domicilio en setiembre de 2025.

Los nombres

Mientras tanto, en el gobierno y en la oposición se siguen manejando posibles candidatos. Según pudo saber Búsqueda, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, es uno de los nombres que se han manejado en las conversaciones, como ya había ocurrido años atrás cuando Díaz dejó el cargo.

Una fuente del Partido Nacional admitió que la gran mayoría de su partido entiende que debe seguir Ferrero en el cargo, pero que Rodríguez es un candidato que puede lograr consenso. Una fuente judicial dijo a Búsqueda que ha mantenido reuniones con senadores de distintos partidos y agregó que podría tener el visto bueno del oficialismo.

En filas del Frente Amplio también manejan otros nombres, como los de las fiscales de Homicidios Adriana Edelman y Mirta Morales, y el fiscal de Estupefacientes, Rodrigo Morosoli, aunque fuentes de la bancada oficialista dijeron que todavía no hay candidatos propuestos formalmente.