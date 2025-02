Autoridades del MEC confirman cambio de nombre ministerial

Mahía confirmó que el cambio de nombre del MEC está previsto para concretarse en la administración que iniciará el 1º de marzo, aunque no precisó una fecha concreta. Por su parte, Verde explicó el “mensaje” implícito de la medida, que también consideró “ideológico y político”.

“Que no sea para unos pocos, que no quede solo en la élite. Que también aquello a lo que accede la élite se comparta en el territorio nacional, y al revés, que haya más propuestas desde el territorio local, porque sino no hay descentralización real para ser sujeto de derecho a la cultura en cuanto a acceso y participación artística”, evaluó.

El capítulo referido a la política cultural es uno de los siete “pilares” del programa de gobierno del Frente Amplio, titulado “Un país de cultura, pilar del sentido de la vida y de la fuerza constructora de la sociedad”, que propone un “cambio de paradigma” cultural y artístico. De hecho, la cultura es un eje transversal a todo el documento de las bases programáticas del FA.

De la confección de este documento se ocupó la Comisión Nacional de Cultura (CNC) del Frente Amplio, órgano que tuvo a su cargo —junto con la Comisión de Programa del FA— la elaboración del capítulo cultural de donde se recoge la idea del cambio de nombre del MEC.

El documento entiende la cultura en un sentido amplio, que abarca “los modos de vida” y que se expresa “no solo en las artes, sino en las fiestas populares, en la gastronomía, en las crianzas, en todo lo que cada zona del país entiende como expresión de identidad”, explicó meses atrás a Búsqueda la actriz Gabriela Iribarren en su condición de presidenta de la CNC.

En ese concepto amplio de cultura se incluyen “elementos históricos fundacionales vinculados a las corrientes migratorias, geopolíticas y étnico-raciales”. Y también, siempre según Iribarren, el arte y el patrimonio: “Por supuesto que las artes y los patrimonios son pilares importantísimos en la construcción cultural. Pero el cambio de paradigma que proponemos busca no reducir el concepto de cultura a las artes ni las tradiciones populares ni reducirla a los patrimonios, sino integrar todos esos universos”.

Una aspiración del FA es la creación de un Sistema Nacional Integrado de Cultura, de características similares al del área de la salud, con el objetivo de contar con un “mapeo de todo lo existente en materia cultural público y privado para tener un conocimiento profundo de instituciones, colectivos, pequeños grupos que abarquen este concepto amplio de culturas, artes y patrimonios”, tanto nacional como en las intendencias.

Creada en 2022, al inicio de la presidencia del FA de Fernando Pereira, la CNC tiene idéntico rango y carácter nacional que otras comisiones asesoras tradicionales de esa fuerza política, como la de Finanzas, Asuntos Sociales o Relaciones Internacionales. Y está integrada en forma similar a la Mesa Política, es decir, con representación de los diversos sectores del FA.

El programa del FA también establece el objetivo de un aumento presupuestal en cultura en la línea de las recomendaciones internacionales, que hablan del 1% del PBI (Producto Bruto Interno). En ese sentido, el futuro titular del MEC dijo a Búsqueda que los cambios proyectados en cultura requieren una “inyección presupuestal importante”, aunque aclaró que no quiere “poner condicionamientos” al gobierno antes de empezar la gestión.