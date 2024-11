Gabriela Iribarren explica los objetivos culturales del Frente Amplio para su cuarto gobierno

En esa revisión que hizo la comisión de los tres períodos del FA, concluyó que a nivel presupuestal en esos 15 años se fue recuperando progresivamente el nivel presupuestal previo a la crisis de 2002. “En 2008 estábamos en guarismos similares, pero luego no se lo superó en forma significativa”. Entre las virtudes de esos años está “la creación y democratización de fondos públicos, la recuperación de infraestructuras culturales, la creación de los Centros MEC, que fue una política de descentralización muy importante, que atendía las poblaciones menores a 5.000 habitantes, el funcionamiento de los institutos, que en este período se crearon de derecho pero que estaban funcionando de hecho. El FA dio pasos con muchos hallazgos y mucha innovación”.

De todos modos, Iribarren califica esa gestión como “un modelo bonsái, donde está todo muy bien pensado, con un objetivo político interesante, plural, participativo y diverso pero que resultó insuficiente, con corto alcance para las necesidades culturales que tenía y sigue teniendo el país. Era un hecho y lo sigue siendo hoy”. Para la dirigente, “el presupuesto de cultura en Uruguay es mendicante respecto a los presupuestos de cualquier otro ministerio. Entre todas las dependencias, no se llega al 0,2% del PBI. No tengo las cifras actuales exactas pero últimamente bajó un poco. Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que estudiarlo y es parte de lo que hay que transformar”. Iribarren enfatizó que el programa del FA establece el objetivo de un aumento presupuestal en cultura en la línea de las recomendaciones internacionales, que hablan del 1% del PBI. “Estamos muy lejos aún”, reconoció.

DNC.jpg Fachada de la Dirección Nacional de Cultura del MEC Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Las propuestas

Iribarren anunció que el FA no tendrá un espíritu refundacional. “Las nuevas autoridades deberán estudiar todo lo que hay y veremos qué hay que modificar”. Explicó que al igual que el enfoque de género, la cultura es un eje transversal a todo el documento de las bases programáticas, y que se entiende la cultura en un sentido amplio, que abarca “los modos de vida” y que se expresa “no solo en las artes, sino en las fiestas populares, en la gastronomía, en las crianzas, en todo lo que cada zona del país entiende como expresión de identidad”. En ese concepto de cultura también incluye, según Iribarren, “elementos históricos fundacionales vinculados a las corrientes migratorias, geopolíticas y étnico-raciales”. Y también incluye el arte y el patrimonio: “Por supuesto que las artes y los patrimonios son pilares importantísimos en la construcción cultural. Pero el cambio de paradigma que proponemos busca no reducir el concepto de cultura a las artes ni las tradiciones populares ni reducirla a los patrimonios, sino integrar todos esos universos”.

Todo eso implica, para la presidenta de la CNC, “que en todas las políticas públicas estará presente la dimensión cultural, es decir, cómo influye la cultura en cada una de las políticas. Por ejemplo, en las políticas sociales hay una mirada cultural a problemas como la realidad de las personas privadas de libertad, para la problemática de la primera infancia y de la pobreza infantil, para personas en situación de calle o con problemas de salud mental. La cultura, en su sentido más antropológico, como herramienta común a todas las políticas sociales”.

Como primera aspiración concreta del FA, Iribarren señala la creación de un Sistema Nacional Integrado de Cultura, de características similares al existente en el área de la salud, con el objetivo de tener “un mapeo de todo lo existente en materia cultural público y privado para tener un conocimiento profundo de instituciones, colectivos, pequeños grupos que abarquen este concepto amplio de culturas, artes y patrimonios, tanto nacional como en las intendencias. Porque en el interior la gran mayoría de las políticas culturales son llevadas adelante por las intendencias, en forma autónoma o mediante convenios con el gobierno central, pero el que tiene que garantizar el acceso general a la cultura es el Estado. De hecho, este sistema es lo primero que Yamandú propone crear”.

Ley de Teatro Independiente

“El segundo compromiso asumido por Yamandú —continuó Iribarren— es reglamentar la Ley de Teatro Independiente” (Nº 19.821, aprobada por unanimidad en 2019). Las autoridades culturales del actual gobierno decidieron no reglamentar esta ley y argumentaron con énfasis que el teatro ya está suficientemente subvencionado por varios programas, como Cofonte, los Fondos Concursables y el INAE. “Eso no lo compartimos para nada. La no reglamentación es una vulneración porque es una ley votada por unanimidad. Lo único que hay que hacer es reglamentarla. La ley existe y si no te gusta la ley, lo arreglarás en la reglamentación, pero no podés omitirla. Reglamentarla implica darle un presupuesto, pero también implica la optimización de los recursos. Por eso nosotros pretendemos que se reglamente y darle un rediseño institucional al MEC”.

Centros MEC

El programa del FA también plantea la restitución de los Centros MEC. “Este tema ha sido una demanda fuerte en el intercambio con los colectivos culturales. A esas poblaciones se les sacó esa herramienta y se quedaron sin nada. En nuestro análisis de la política cultural del actual gobierno vemos que los Centros Culturales Nacionales que se crearon en esta administración tienen otro concepto, se limitaron a ser algo centralizado y hoy están vacíos; se inauguraron locales, pero no tienen un contenido y no sustituyen a los Centros MEC, que además de tener políticas culturales tenían un área de desarrollo de la alfabetización digital en el interior profundo. Esas poblaciones menores a 5.000 habitantes quedaron desabastecidas. Los nuevos centros no han cumplido ese rol. Se crearon pero casi no tienen programación, no tienen políticas solventes. Hay que analizarlos, capaz que son una buena herramienta para la descentralización cultural. El FA cuando entre va a relevar lo que hay para definir un plan de acción”.

En los últimos años de los gobiernos del FA el funcionamiento de los Centros MEC fue muy criticado, se cuestionó su eficiencia y se cuestionó su presupuesto de acuerdo a sus resultados y hasta hubo denuncias de “acomodos”. A partir de esos cuestionamientos, el actual gobierno decidió cerrarlos y con ese dinero fortaleció los institutos que funcionan en la órbita de la Dirección Nacional de Cultura. En ese sentido, Iribarren reconoció que esas críticas fueron evaluadas. “Constatamos que los Centros MEC funcionaron muy bien en su primera etapa y después, en el último período, cambiaron un poco los objetivos y coincidimos en que su desempeño no fue igual. Pero creemos que eso no invalida la herramienta, que es formidable. Eso no justificó su cierre. Porque se desarticularon de muy mala manera en lo laboral también. Mucha gente se quedó sin trabajo. Mucha gente reclama su reapertura, porque el programa del FA también atiende el trabajo en el sector cultural”.

Para Iribarren, con el cierre de los Centros MEC “se desvistió un santo para vestir otro. Fortalecer los institutos está bien, pero las poblaciones más pequeñas vieron vulnerados sus derechos culturales. Porque nosotros concebimos la cultura como un derecho humano fundamental, y el Estado debe ser el garante de ese derecho. Por eso debemos recuperarlos y adaptarlos a la realidad de hoy”.

ACAU

Otro punto “a revisar” para Iribarren es la transformación del Instituto del Cine y el Audiovisual en Agencia (ACAU). “Ese proceso fue muy complejo, favoreció algunos intereses y perjudicó otros; hay gente que está a favor, otros en una postura intermedia y otros que son contrarios a la ACAU. Nosotros nos reunimos con todas las organizaciones del mundo audiovisual, conocemos las perspectivas de los directores, productores, actores y actrices y técnicos. Hay que estudiar si debe seguir o no fuera del MEC. Es un instrumento al que tal vez se le puede dar un mejor perfil. No es un tema laudado y requiere más diálogo social en busca de los equilibrios que requiere el ecosistema cultural. Eso es prioritario en nuestro programa”.