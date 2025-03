Cannabis medicinal: uno de cada cuatro médicos receta estos fármacos, pese a escasa información en la carrera

Este estudio es el último realizado en el país sobre el tema. Anteriormente, un trabajo llevado a cabo por la Universidad Católica del Uruguay (UCU) en 2021 había arrojado, a través de una encuesta online a médicos, que el 85% de los profesionales había recibido consultas sobre el uso de cannabis con fines medicinales en los cinco años anteriores, pero que solo el 53% había recomendado su uso —no necesariamente prescrito— alguna vez.

Falta de información en la carrera de Medicina

La falta de formación académica sobre el uso de los cannabinoides con fines medicinales es uno de los elementos más resaltados por los investigadores. De hecho, 16 de los 21 prescriptores (prácticamente las tres cuartas partes) dijeron haberlos conocido en su formación extracurricular, a través de cursos y congresos. Solo cuatro los conocieron mientras hacían su posgrado hacia una especialidad y uno solo dijo haberse enterado de ellos realizando sus cursos de grado.

“Si uno no conoce la herramienta, difícilmente la vaya a utilizar. Y la formación en este tema la tienen que salir a buscar”, subraya Wood.

Como ejemplo, la docente indica que recién en la edición 14 de Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics (Las bases farmacológicas de la terapéutica de Goodman y Gilman), algo así como la biblia de la farmacología, publicado en 2022 (año en que se realizó el trabajo de campo), apareció un capítulo dedicado al cannabis medicinal y sus usos, ya sea de origen vegetal o sintético.

El hecho de que tengan que salir a buscar una formación afuera también se refleja en la experiencia de los médicos que prescriben estos fármacos. Más de la mitad, 52%, tiene entre 46 y 60 años de edad y entre 15 y 30 de ejercicio como médicos. Una tercera parte tiene entre 30 y 45 años y menos de 15 de recibidos. El resto son aún mayores. Ningún médico de menos de 30 años ha prescrito este tipo de fármacos.

“Hay mucha mayor presencia (de prescripción de cannabinoides) en médicos experimentados, que han proseguido su formación, y que saben que es una herramienta terapéutica más”, dice la bioquímica.

De hecho, en los 67 médicos consultados que no han prescripto estos fármacos, 46 (69%) refirieron no tener suficientes conocimientos científicos para hacerlo. Esto, por supuesto, no fue señalado entre los profesionales que sí acudieron a ellos, de los cuales, además, el 90,5% manifestó conocer la normativa referente a estos productos.

Usos de cannabinoides

De los 21 médicos prescriptores, 15 tenían una especialidad, refleja el trabajo. Neurología en primer lugar, con cuatro casos, seguido por geriatría con tres, fueron las dos más nombradas en este subgrupo.

“Quizá a priori hubiéramos esperado más de cuidados paliativos”, indica la científica. Entre paliativistas y paliativistas pediátricos se detectó el mismo número que neurólogos. Que esta especialidad predomine, empero, no llamó la atención, dado que la única aplicación aprobada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en Uruguay para este tipo de productos es para la epilepsia refractaria.

El dolor, ya sea crónico o de origen osteoarticular o mecánico, es, por mucho, la razón más mencionada por quienes prescriben estos productos (95,2%; 20 de los 21 médicos de este segmento). En este caso era posible dar más de una respuesta. Más de la mitad, 52,4%, los emplearon para enfermedades neurodegenerativas y un 42,9% para oncológicas, epilepsia o espasticidad. Un tercio los recetó para ansiedad o insomnio. Un 19% lo hizo para alteraciones del apetito, enfermedades autoinmunes, náuseas o vómitos. Solo en un caso se indicó para un problema referido al trastorno del espectro autista (TEA).

Se trata de los usos off label en la regulación nacional, favorecidos por la experiencia en otros países. “Lo que ocurre mucho acá es que estos productos se usan con otro fin para los que fueron aprobados, con diferente posología (distintas dosis e intervalos), u otro tipo de productos importados, traídos bajo la responsabilidad del médico tratante”, afirma Wood.

A los médicos prescriptores se los invitó a valorar en una escala del 1 al 10 los resultados de estos medicamentos, donde 1 representa el mayor grado de desmejora y 10 la máxima mejoría del paciente. Las respuestas promediaron 7,2, y ningún profesional registró peorías en su valoración. Todos ellos dijeron estar informados de los eventuales efectos adversos.

Algo que surge con claridad del estudio es que todavía “falta un montón” para el desarrollo de este campo, resume Wood, y “falta sacarse de encima un montón de trabas”. Las conclusiones del trabajo destacan la “desigualdad en el acceso” a estos tratamientos, en contraste con “la percepción de mejoría y las expectativas” en los médicos que sí los prescriben.