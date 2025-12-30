  • Cotizaciones
    martes 30 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Con actividades acuáticas y campamentos para adolescentes, Secundaria y UTU estrenan piloto que reduce “el receso largo”

    Verano en Media es una propuesta educativa de cinco horas en promedio, que comienza en enero y busca extender el tiempo pedagógico en Educación Media Básica

    Adolescentes.

    Adolescentes.

    FOTO

    Ricardo Antúnez / AdhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Hace 37 años que el Estado ofrece un programa educativo en verano, enfocado sobre todo en los escolares. El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) amplió esta política y en enero se pondrá en marcha Verano en Media, un piloto destinado a adolescentes de séptimo, octavo y noveno de UTU y Secundaria. El propósito es extender el tiempo pedagógico, una de las líneas estratégicas del gobierno.

    El programa educativo de verano ha evolucionado durante tres décadas. Hoy propone actividades de aprendizaje, recreativas y acuáticas, y campamentos. Su replique en educación media básica se dará en San Luis y Salinas (Canelones), La Barra (Maldonado), Carmelo (Colonia), Sarandí de Yi (Durazno) y Santa Clara (Treinta y Tres). En su mayoría, se trata de liceos y UTU con estudiantes que integran los quintiles 1 y 2, los de mayor vulnerabilidad socioeconómica. El piloto se extenderá en promedio durante cinco horas diarias e incluye almuerzo. Comenzará el próximo 8 de enero en aquellos centros educativos asociados, los que comparten instalaciones con una escuela, y en los días siguientes en los demás.

    Leé además

    Inicio de clases en escuela de tiempo completo
    Educación

    ANEP define modalidades para ampliar tiempo pedagógico, mientras espera evaluación de centros María Espínola

    Por Nicolás Delgado
    redoblar las esperanzas en educacion
    Opinión y Análisis

    Redoblar las esperanzas en educación

    Por Renato Opertti

    El presidente de Codicen, Pablo Caggiani, dijo a Búsqueda que esta propuesta, además de ser “una forma de extender el tiempo educativo”, pretende resolver “una necesidad que está planteada por los gurises de media”. Los estudiantes suelen tener “recesos largos”, que se extienden hasta tres meses, “que generan impactos o efectos en términos de los niveles de logro en materia de aprendizaje”.

    La propuesta habilita a los adolescentes a estar en el centro educativo “desde otro lugar”, apuntó Caggiani, con actividades que no se realizan en el año lectivo, como un campamento o una ida a la playa. Los adolescentes estarán en un régimen de grupo multigrado: juntos los de séptimo, octavo y noveno.

    El principal antecedente en educación media es Febrero en Acción, una iniciativa que también ofrece almuerzo y que este año, en su sexta edición, se implementó en 18 centros de Montevideo y tres del interior. Lo organizan Ceibal, ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura. Caggiani sostuvo que Verano en Media tendrá más intervención del equipo docente y, además, talleres vinculados a lo agrario.

    Como todo piloto, es “un ensayo”, dijo el presidente de Codicen. La dirección de los centros y un equipo de Codicen analizarán luego cómo los estudiantes reciben la propuesta, si asisten, si para los docentes es “un espacio válido”. Directores y evaluadores definirán qué no funciona, qué hay que corregir y si hay que expandirlo, agregó Caggiani.

    Cada liceo, UTU o Centro Educativo Asociado que participa de Verano en Media se encarga de invitar a los participantes, entre 25 y 50, en función de la propuesta del centro. “En términos de inscripciones, en general hay muy buena receptividad”, planteó Caggiani.

    La propuesta implica al menos 30 horas docentes por día en aquellos centros que no están asociados a ninguna escuela. El programa Escuelas de Verano funcionará del 8 de enero al 5 de febrero y también incluye actividades como recreación, alimentación, y talleres con un enfoque lúdico y pedagógico. En los liceos y UTU asociados a estas escuelas la inversión en recursos humanos es menor que en las demás.

    “Difícil cambiar”

    El senador colorado Pedro Bordaberry también considera que el receso educativo es largo, por lo que presentó un proyecto de ley para establecer un mínimo de 200 días de clase efectivos por año en todos los niveles educativos. Sin embargo, la iniciativa legislativa no ha prosperado.

    El presidente del Codicen coincide en que el descanso es “largo”, pero advierte que “es muy difícil de cambiar ese receso para los gurises, por lo que implica, por un lado, la fiesta de Navidad o el Día de la Familia y fin de año”, y, por otro, la zafra del turismo, porque “cuando empiezan las clases se acaba la temporada turística”. En este escenario, “es muy difícil de acotar más” el receso, por lo que entre las autoridades educativas están “explorando posibilidades de extender el tiempo” con este piloto.

    En la medida en que las propuestas de verano educativo incorporaron otras formas de aprender —lo lúdico, la circulación, el acceso a actividades acuáticas, los campamentos—, “tenemos más demanda que posibilidades”, repasó Caggiani, quien remarcó que son “propuestas de calidad”. Y concluyó: “Ese aprendizaje es lo que queremos poner a jugar en esto del ensayo en educación media básica”.

    Miles de niños

    En el verano 2025 estuvieron abiertas 153 escuelas de verano a las que concurrieron 11.000 niños. Verano Educativo llegará en 2026 a 140 escuelas. Primaria tiene otras dos propuestas pedagógicas que extienden el tiempo a lo largo del año: colonias y campamentos, y pasantías rurales.

    Existen cinco colonias ubicadas en los departamentos de Salto, Tacuarembó, Montevideo, San José y Maldonado, y dos campamentos, uno en Parque del Plata (Canelones) y otro en Lavalleja. En promedio, asisten por año a este tipo de experiencia más de 30.000 niños de 768 instituciones, detalla el informe “Hacia una política de ampliación del tiempo educativo en ANEP”, firmado en noviembre y aprobado por Codicen.

    Por otra parte, hay tres centros en el país —en Canelones, Maldonado y Rocha— que ofrecen pasantías rurales durante el año lectivo.

    Además de recopilar las modalidades de extensión del tiempo pedagógico que hay en los diversos subsistemas educativos, el informe, al que accedió Búsqueda, recomienda nuevas formas de ampliación “flexible” para adolescentes. Las actividades planteadas podrían realizarse en el centro educativo o en articulación con instituciones comunitarias, artísticas, deportivas o científicas del entorno. El propósito de esta propuesta, expresa el documento, es “favorecer la apropiación activa del tiempo libre, fortalecer la pertenencia institucional y ampliar las experiencias y horizontes culturales” de los participantes.

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

    Por Ismael Grau
    Turismo

    Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

    Por Leonel García
    Enseñanza

    ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Vista del Puerto de Montevideo.

    Empresarios expresan moderado optimismo para el 2026 y piden más acción del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Lucía Topolansky en su chacra de Rincón del Cerro, en Montevideo. 
    Video

    Hay un Uruguay “silencioso” que apoya el estilo de Orsi, y si el gobierno va “lento” es porque “faltó militancia” para tener mayorías

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Sebastián da Silva.

    “El nuevo Frente Amplio es una carrera de petisos que ven que moviendo una banderita pueden llegar a ser presidentes”

    Por Federico Castillo