Con actividades acuáticas y campamentos para adolescentes, Secundaria y UTU estrenan piloto que reduce “el receso largo”

Hace 37 años que el Estado ofrece un programa educativo en verano, enfocado sobre todo en los escolares. El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) amplió esta política y en enero se pondrá en marcha Verano en Media, un piloto destinado a adolescentes de séptimo, octavo y noveno de UTU y Secundaria . El propósito es extender el tiempo pedagógico , una de las líneas estratégicas del gobierno.

El programa educativo de verano ha evolucionado durante tres décadas. Hoy propone actividades de aprendizaje, recreativas y acuáticas, y campamentos. Su replique en educación media básica se dará en San Luis y Salinas (Canelones), La Barra (Maldonado), Carmelo (Colonia), Sarandí de Yi (Durazno) y Santa Clara (Treinta y Tres). En su mayoría, se trata de liceos y UTU con estudiantes que integran los quintiles 1 y 2, los de mayor vulnerabilidad socioeconómica. El piloto se extenderá en promedio durante cinco horas diarias e incluye almuerzo. Comenzará el próximo 8 de enero en aquellos centros educativos asociados, los que comparten instalaciones con una escuela, y en los días siguientes en los demás.

El presidente de Codicen, Pablo Caggiani, dijo a Búsqueda que esta propuesta, además de ser “una forma de extender el tiempo educativo”, pretende resolver “una necesidad que está planteada por los gurises de media”. Los estudiantes suelen tener “recesos largos”, que se extienden hasta tres meses, “que generan impactos o efectos en términos de los niveles de logro en materia de aprendizaje”.

La propuesta habilita a los adolescentes a estar en el centro educativo “desde otro lugar”, apuntó Caggiani, con actividades que no se realizan en el año lectivo, como un campamento o una ida a la playa. Los adolescentes estarán en un régimen de grupo multigrado: juntos los de séptimo, octavo y noveno.

El principal antecedente en educación media es Febrero en Acción, una iniciativa que también ofrece almuerzo y que este año, en su sexta edición, se implementó en 18 centros de Montevideo y tres del interior. Lo organizan Ceibal, ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura. Caggiani sostuvo que Verano en Media tendrá más intervención del equipo docente y, además, talleres vinculados a lo agrario.

Como todo piloto, es “un ensayo”, dijo el presidente de Codicen. La dirección de los centros y un equipo de Codicen analizarán luego cómo los estudiantes reciben la propuesta, si asisten, si para los docentes es “un espacio válido”. Directores y evaluadores definirán qué no funciona, qué hay que corregir y si hay que expandirlo, agregó Caggiani.

Cada liceo, UTU o Centro Educativo Asociado que participa de Verano en Media se encarga de invitar a los participantes, entre 25 y 50, en función de la propuesta del centro. “En términos de inscripciones, en general hay muy buena receptividad”, planteó Caggiani.

La propuesta implica al menos 30 horas docentes por día en aquellos centros que no están asociados a ninguna escuela. El programa Escuelas de Verano funcionará del 8 de enero al 5 de febrero y también incluye actividades como recreación, alimentación, y talleres con un enfoque lúdico y pedagógico. En los liceos y UTU asociados a estas escuelas la inversión en recursos humanos es menor que en las demás.

“Difícil cambiar”

El senador colorado Pedro Bordaberry también considera que el receso educativo es largo, por lo que presentó un proyecto de ley para establecer un mínimo de 200 días de clase efectivos por año en todos los niveles educativos. Sin embargo, la iniciativa legislativa no ha prosperado.

El presidente del Codicen coincide en que el descanso es “largo”, pero advierte que “es muy difícil de cambiar ese receso para los gurises, por lo que implica, por un lado, la fiesta de Navidad o el Día de la Familia y fin de año”, y, por otro, la zafra del turismo, porque “cuando empiezan las clases se acaba la temporada turística”. En este escenario, “es muy difícil de acotar más” el receso, por lo que entre las autoridades educativas están “explorando posibilidades de extender el tiempo” con este piloto.

En la medida en que las propuestas de verano educativo incorporaron otras formas de aprender —lo lúdico, la circulación, el acceso a actividades acuáticas, los campamentos—, “tenemos más demanda que posibilidades”, repasó Caggiani, quien remarcó que son “propuestas de calidad”. Y concluyó: “Ese aprendizaje es lo que queremos poner a jugar en esto del ensayo en educación media básica”.

Miles de niños

En el verano 2025 estuvieron abiertas 153 escuelas de verano a las que concurrieron 11.000 niños. Verano Educativo llegará en 2026 a 140 escuelas. Primaria tiene otras dos propuestas pedagógicas que extienden el tiempo a lo largo del año: colonias y campamentos, y pasantías rurales.

Existen cinco colonias ubicadas en los departamentos de Salto, Tacuarembó, Montevideo, San José y Maldonado, y dos campamentos, uno en Parque del Plata (Canelones) y otro en Lavalleja. En promedio, asisten por año a este tipo de experiencia más de 30.000 niños de 768 instituciones, detalla el informe “Hacia una política de ampliación del tiempo educativo en ANEP”, firmado en noviembre y aprobado por Codicen.

Por otra parte, hay tres centros en el país —en Canelones, Maldonado y Rocha— que ofrecen pasantías rurales durante el año lectivo.

Además de recopilar las modalidades de extensión del tiempo pedagógico que hay en los diversos subsistemas educativos, el informe, al que accedió Búsqueda, recomienda nuevas formas de ampliación “flexible” para adolescentes. Las actividades planteadas podrían realizarse en el centro educativo o en articulación con instituciones comunitarias, artísticas, deportivas o científicas del entorno. El propósito de esta propuesta, expresa el documento, es “favorecer la apropiación activa del tiempo libre, fortalecer la pertenencia institucional y ampliar las experiencias y horizontes culturales” de los participantes.