La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada días atrás en la ciudad turca de Antalya, terminó el domingo 22 por la noche sin alcanzar un acuerdo político general. A pesar de las más de dos semanas de negociaciones y de las casi 50 horas de prórroga —que convirtieron esta edición en la cumbre más larga de su historia—, los Estados no lograron el consenso necesario para aprobar una declaración marco (Cover Decision) que sintetizara los principales compromisos, un desenlace que fue considerado como un “fracaso” por diversos sectores gubernamentales y sociales.

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El principal punto de discordia fue, una vez más, el futuro de los combustibles fósiles, una discusión recurrente desde 2023, cuando los países acordaron una transición para abandonar progresivamente el petróleo, el gas y el carbón. En Antalya, cientos de países reclamaron que ese compromiso tuviera continuidad en el documento político de cierre. Sin embargo, la versión final del texto eliminó toda referencia explícita a los combustibles fósiles y mantuvo, en cambio, menciones a tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. La propuesta provocó el rechazo de la Unión Europea y de Estados como Panamá, las Islas Marshall, Belice y Noruega, entre otros, mientras el grupo árabe de 22 naciones liderado por Arabia Saudita —respaldado por los gobiernos de Catar, Irán y Rusia— encabezó la resistencia a incorporar referencias a la transición.

Así, en declaraciones públicas tras el cierre de la conferencia, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó estar “profundamente decepcionado” por la incapacidad de los gobiernos para alcanzar un consenso. “Las temperaturas siguen pulverizando récords. Los extremos climáticos siguen intensificándose. Las emisiones siguen siendo demasiado altas. Y cada demora hace nuestra tarea más difícil y más costosa”, advirtió.

La directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, María Fernanda Souza, dijo a Búsqueda que Uruguay vuelve de Antalya “con más de 40 decisiones adoptadas” que hacen avanzar la implementación del Acuerdo de París, en adaptación, financiamiento, pérdidas y daños, transición justa y mercados de carbono, y con el lanzamiento del segundo balance mundial.

“Llegamos a Antalya con Estados Unidos fuera del Acuerdo de París y sin delegación oficial, con algunos países desarrollados anticipando que no asumirían nuevos compromisos financieros y en un contexto que el propio secretario ejecutivo de la Convención describió como un nuevo desorden mundial. Y aun así casi 200 países se sentaron a negociar y adoptaron decisiones por consenso”, sostuvo Souza. La directora opinó que, si bien se instaló la idea de que la COP fracasó porque no hubo acuerdo, “eso es directamente falso”.

“Hubo puntos de la agenda en los que no se llegó a un acuerdo y muchos otros en los que sí. ¿Nos hubiera gustado avanzar más? Por supuesto. Quedó pendiente fijar la línea de base para triplicar el financiamiento para adaptación, que era una de nuestras prioridades, y tampoco hubo acuerdo sobre la continuidad del programa de trabajo de mitigación ni sobre las medidas de respuesta, pero decir que la COP terminó sin acuerdos cuando se adoptaron más de 40 decisiones no describe lo que pasó en Antalya”, aseguró.

Justamente, la directora explicó que lo que se discutía era volver a escribir el compromiso de Dubái (que proponía avanzar en la transición para dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos) “sin decir cómo se financia esa transición ni quién asume sus costos —un aspecto central de la cumbre— y eso rompe con la lógica del propio Acuerdo de París”, que se apoya en mitigación, adaptación y medios de implementación, y ninguno de ellos puede avanzar sin los otros.

“Si no se avanza en financiamiento, no es aceptable exigir avances en mitigación a Estados que no tienen con qué financiarlos, porque los puntos de partida son muy distintos. (...) Supone trasladarles el costo de una crisis que no causaron, y es demagogia”, indicó.

En relación con los puntos concretos abordados por Uruguay, la directora contó que la delegación nacional tuvo incidencia especialmente en adaptación, agricultura y transición justa. Señaló que, en materia de adaptación, trabajaron para que la meta de triplicar el financiamiento tuviera una línea de base y un monto concreto de, por lo menos, US$ 120.000 millones anuales, que finalmente no logró acordarse y será un objetivo de cara a 2027. En agricultura, por otro lado, el trabajo tuvo que ver con evitar que se aprobara un texto que perjudicara la producción nacional o impusiera obligaciones que Uruguay no había asumido; y en lo que refiere a transición justa, negociación en la que también representó al Grupo SUR, defendió que siguieran existiendo dos instancias distintas, el programa de trabajo —que permita discutir qué implica una transición justa— y qué pasa con el empleo, la salud, la adaptación y las comunidades, así como un mecanismo que ayude a implementarla.

“Conseguimos que el programa continuara tres años, pero quedaron pendientes para 2027 las funciones y la gobernanza del mecanismo”, comentó.

Para Uruguay, uno de los temas más importantes que deja esta COP es el comercio. La directora dijo que, si bien la Unión Europea clasificó a Uruguay como país de bajo riesgo en materia de deforestación, aun así su reglamento alcanza a productos como la carne, la soja y la madera, y establece desde el mercado de destino cómo debe demostrar el cumplimiento, con requisitos de información y trazabilidad que recorren la cadena exportadora. “La clasificación de bajo riesgo simplifica algunos controles, pero no elimina esos costos, en una medida que la Unión Europea decidió de forma unilateral. En Antalya no se acordó una respuesta sustantiva sobre las medidas comerciales unilaterales y la discusión multilateral sigue mientras esas exigencias comienzan a aplicarse”, señaló.

En cuanto a nuevas posibilidades de financiamiento para implementar sus políticas de adaptación y mitigación, Souza dijo que el Fondo de Adaptación, que aporta el 36% de las donaciones de la cartera climática, va a recibir una parte de los ingresos del mecanismo de créditos de carbono del Acuerdo de París, una fuente que no depende de los presupuestos de los países donantes. También se adoptó la orientación al Fondo Verde para el Clima (que ya financia componentes de la reforma del transporte metropolitano), que aporta el 43% de esas donaciones. Además, se creó un programa de trabajo para 2027 y 2028 sobre la obligación de los países desarrollados de proveer financiamiento, que los países en desarrollo han reclamado desde hace tiempo.

Souza aseguró que varias decisiones de Antalya tienen una traducción directa en la política nacional. En adaptación, dijo que los indicadores de la meta global acordados en Belém quedaron abiertos para que los países los apliquen en forma voluntaria e informen su experiencia hasta el 31 de agosto. “Eso nos obliga a medir con más precisión lo que hacemos en costas, agua, ciudades y producción”, indicó.

En cuanto a transición justa, antes del 15 de marzo los países pueden presentar sus aportes sobre las funciones del mecanismo, que se negocia en Bonn en junio y se adoptaría en la COP32, y lo ideal sería construir el aporte de Uruguay con los ministerios productivos, con trabajadores, con productores y con los gobiernos departamentales, para identificar qué sectores y qué territorios podrían necesitar apoyo en su transición.

Matices

Javier Palummo, relator especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), participó en la segunda semana de la conferencia. En diálogo con Búsqueda desde Washington DC, hizo una evaluación de la cumbre más matizada y consideró que “sería injusto” afirmar que la conferencia terminó sin resultados, ya que se lograron avances en materia de adaptación, como el Fondo de Adaptación y la transición justa.

Reconoció, de todas formas, que no se alcanzaron los principales objetivos propuestos después de que la presidencia anunciara que sería la “conferencia de la implementación”. Quedaron pendientes compromisos sustantivos sobre mitigación, financiamiento y la implementación de la transición para abandonar los combustibles fósiles.

Respecto a la falta de aprobación de la Cover Decision, Palummo sostuvo que su ausencia “no significa, por sí sola, que toda la conferencia haya fracasado”. El relator se refirió a los cambios que experimentó el texto a lo largo de las negociaciones y aseguró que el primer borrador contenía referencias a la salida de los combustibles fósiles “en un marco más cercano al derecho internacional de los derechos humanos”. “La última versión perdió todo eso y hubo mucho malestar”, comentó.

En los últimos 18 meses se produjeron avances jurídicos importantes en el reconocimiento de las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. Entre ellos mencionó la opinión consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció la existencia del derecho a un clima sano y las obligaciones estatales de mitigación, así como los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. A su entender, esos desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos deberían haber tenido un correlato en el documento político de la COP. “Hubiera sido bueno que su lenguaje de obligatoriedad quedara de alguna manera plasmado en la Cover Decision”, afirmó el relator. Aunque consideró esto “una señal preocupante”, aclaró que no “significa que se trate de un proyecto fallido”.

En la misma línea, ve como “una señal negativa” que no haya habido un consenso claro respecto al abandono, sobre todo desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Explicó que mientras las negociaciones climáticas se desarrollan en torno a metas, objetivos, acuerdos y consensos, el derecho internacional de los derechos humanos trabaja sobre obligaciones que los Estados deben cumplir y cuyo incumplimiento puede generar responsabilidades internacionales.

“La COP31 tuvo resultados parciales, pero no logró traducirlos en un avance colectivo proporcional a las necesidades de implementación del Acuerdo de París y a las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interamericano”, resumió.

Justicia

Otro de los asuntos que Palummo considera centrales es la relación entre las políticas fiscales, el financiamiento climático y la justicia social. A su entender, esas agendas deben abordarse de manera complementaria, porque las decisiones tributarias y los subsidios (por ejemplo, a los combustibles fósiles) pueden tener un impacto directo en la velocidad y las características de la transición energética.

Mencionó que la Redesca promovió una resolución de la CIDH al respecto que incorpora una perspectiva de justicia social al debate, ya que “la eliminación de subsidios, promovida con fuerza por el norte global, no puede dar lugar a un empeoramiento de la situación de grupos y personas que se encuentran en una situación de desigualdad estructural”.

“Las garrafas en buena parte de los países de las Américas están subsidiadas. Hacerles pagar los costos de la transición energética a las personas que para cocinar o para calentarse necesitan utilizarlas parece ser la forma más injusta de transicionar”, ilustró.

En ese sentido, advirtió sobre la competencia entre distintas concepciones acerca de cómo debe desarrollarse el cambio de matriz energética, un aspecto que le genera especial preocupación. Hoy, señaló, se habla de una transición “soberana, competitiva, pragmática, inteligente o verde”, pero consideró que esas características no pueden desplazar la dimensión de justicia. “Si no pone a los derechos y a la dignidad de las personas en el centro, puede dar lugar a situaciones de aumento de la desigualdad y mayor exclusión”, sostuvo.

A pesar de las críticas al desenlace político, el relator consideró que hubo aspectos positivos en la conferencia, particularmente en las negociaciones formales y técnicas. Por eso, insistió en la necesidad de evitar evaluaciones apresuradas sobre el resultado general de la cumbre y recordó que las obligaciones internacionales de los Estados no dependen de las declaraciones políticas que se aprueban en cada conferencia, sino de los tratados internacionales que han ratificado. “El Acuerdo de París continúa vigente y constituye el marco vinculante”, cerró.