Directora de cultura rechaza que haya deudas en pagos de Fondos para la Cultura; el coordinador reconoce atrasos

En el marco de la transición de gobierno, en los últimos días comenzaron a circular en el ambiente cultural versiones sobre supuestos “atrasos” en los pagos correspondientes a 2024 de los Fondos para la Cultura y Cinemateca Uruguaya, por parte del Ministerio de Educación y Cultura . La Directora Nacional de Cultura, Mariana Wainstein , rechazó de plano la versión del atraso en los Fondos, dijo que no existen deudas, aunque señaló que algunos pagos están “en proceso en estos días”.

Sin embargo, el coordinador de los Fondos para la Cultura, Pablo Zouain, aseguró que existe un “atraso” en poco más de la mitad de los $ 32 millones destinados a financiar los proyectos debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no transfiere el dinero de una sola vez sino que lo hace en forma parcial.

Consultada por Búsqueda, Wainstein fue tajante: “En esta oficina no queda ninguna deuda, no se pasará ninguna deuda a la próxima administración”. La jerarca fue más allá y retrucó al aludir a la compleja situación financiera que heredó cuando asumió su cargo en 2020: “No estamos dejando ninguna deuda en ningún instituto. Estamos dejando todo como nos hubiera gustado recibirlo. Yo gasté la plata que teníamos, y no más”.