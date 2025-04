Distribución del fondo de ONU para Pérdidas y Daños de eventos climáticos no favorece a Uruguay, que peleará “migajas”

“Esto fue una decisión polémica, ya que no se aprobaron topes claros por país o región”, comentó Souza. Además, dijo que al destinarse la mitad del fondo a esos territorios, todos los demás países del mundo afectados por situaciones de pérdidas y daños, incluido Uruguay, deberán repartirse el otro 50%. “Los países en desarrollo vamos a terminar peleando por migajas (...). Los acuerdos alcanzados no favorecen ni a Uruguay ni a los países en desarrollo de América Latina”, opinó.

Souza señaló que los SIDS y los LDC son los “ganadores geopolíticos” de las condiciones acordadas en Barbados para la instrumentación e implementación del fondo, así como los actores multilaterales tradicionales como el Banco Mundial, la ONU, el BID y entidades acreditadas en el GCF/GEF, quienes podrán conservar su rol central como implementadores. Sin embargo, señaló que los grandes “perdedores” serán los países de América Latina continental, especialmente aquellos de renta media que no están contemplados dentro de esas categorías, ya que, si bien “tienen una alta vulnerabilidad, no quedaron incluidos en el piso de financiamiento”.

“Es positivo que el fondo ya esté operativo, valoramos que esté en marcha. Pero aún enfrentamos desafíos estructurales si queremos que realmente sea accesible, equitativo y eficaz en contextos de emergencia. Uruguay reconoce la situación crítica de los SIDS y LDC, pero advertimos que los impactos climáticos no conocen categorías de ingreso. Existen comunidades extremadamente vulnerables en América Latina que hoy no están explícitamente incluidas”, consideró. En esa línea, dijo que es necesario “avanzar hacia un fondo previsible, sostenible y realmente capitalizado, con contribuciones nuevas, adicionales y no sujetas a reasignaciones de otras fuentes”.

“Aunque algunos representantes de América Latina manifestaron en privado su inquietud, durante la sesión de aprobación en Barbados no se expresaron objeciones formales”, lamentó la directora, y aseguró que Uruguay insistirá en la necesidad de que todos los países en desarrollo tengan oportunidades reales de acceder al fondo.

Fernanda-Souza.jpg Fernanda Souza, directora nacional de Cambio Climático EFE

Situación actual

Si bien el monto operativo actual del fondo asciende a US$ 250 millones para utilizarse hasta finales de 2026, los aportes prometidos a más largo plazo con relación a los depositados “aún son insuficientes” y existen “demoras significativas de los países desarrollados en cumplir compromisos”, señaló Souza. “Se prometieron US$ 700 millones y al momento solamente hay depositados US$ 362 millones. El resto de la plata aún no apareció”, cuestionó. Estados Unidos, por ejemplo, fue uno de los países que en marzo de este año resolvió retirarse del fondo a pedido de su presidente Donald Trump, luego de aportar solamente US$ 17,5 millones.

En ese sentido, Souza dijo que la importancia de que el fondo se maneje bajo modalidad de donación en lugar de préstamo responde a la idea de que los países que sufren los daños del cambio climático no deberían tener que destinar dinero a los desastres causados por este fenómeno, “sobre el cual tienen responsabilidades diferenciadas” respecto a los países más ricos. “No deberían invertir en reconstruir sus ciudades con dinero que iban a invertir en educación o salud, porque ese desvío implica para muchos quedarse muy atrás en otros indicadores de desarrollo”, opinó.

Algunos de los próximos pasos clave de cara a la instrumentación del fondo serán la creación y publicación de un manual operativo completo, así como la aprobación de la primera ronda de proyectos piloto (a los que se destinarán entre US$ 5 y US$ 20 millones cada uno), cuya definición está prevista para la COP30 que se celebrará este año en Belém do Pará, Brasil.

En ese marco, Souza dijo que algunas de las prioridades estratégicas de Uruguay hacia la conferencia serán fortalecer el financiamiento climático basado en desempeño, consolidar instrumentos financieros innovadores —como los bonos soberanos indexados a indicadores climáticos y el desarrollo de bonos azules—, impulsar la implementación efectiva del Fondo de Pérdidas y Daños “con acceso real para países de renta media” y exigir que el “principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas” se traduzca en mecanismos concretos de financiamiento, tecnología y cooperación técnica.