Ejército diseña los planes para empezar en marzo una “introducción a la vida militar” para adolescentes del Inisa

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) y el Ministerio de Defensa Nacional ultiman los detalles de un convenio marco de cooperación que van a firmar para que adolescentes en conflicto con la ley puedan participar de instancias de formación con la cartera que tiene como misión la conducción de la política de defensa del Estado y la dirección de las Fuerzas Armadas.

Fuentes militares señalaron a Búsqueda que el proyecto se está trabajando en el ámbito del sistema de enseñanza del Ejército , y el Instituto Militar de Estudios Superiores está por terminar de diseñar los planes de estudio que van a recibir los jóvenes y los plazos de formación. El ministerio espera esos detalles para concretar la firma y la presentación del convenio, que se va a realizar en los próximos días en un acto público que contará con la presencia de la ministra Sandra Lazo, del presidente del Inisa, Jaime Saavedra , y del presidente de la República, Yamandú Orsi.

El 12 de enero, representantes del Ministerio de Defensa realizaron una recorrida por las instalaciones de la Colonia Berro, donde se dictará la primera parte de las instancias de formación, una “introducción a la vida militar” para los adolescentes mayores de edad que estén interesados —porque su participación será voluntaria— de lunes a viernes de 8.00 a 16.30 horas, indicaron fuentes del Inisa a Búsqueda . En una segunda etapa del plan piloto, planean que la formación se realice en las instalaciones del Ministerio de Defensa y esté dirigida a cerca de 30 privados de libertad. También está previsto que sea una “puerta de entrada” a las Fuerzas Armadas, para los adolescentes que concluyan el proceso, manifiesten interés en ingresar y cumplan los requisitos.

El convenio marco tendrá como áreas de interés la preparación de los jóvenes del Inisa para el ingreso a la formación técnica que ofrece la Escuela Técnica Aeronáutica, la de Especialidades de la Armada y la de Sanidad, la incorporación a los talleres de capacitación del Comando de Apoyo Logístico y de la Escuela de Equitación del Ejército, así como la posibilidad de la inserción laboral en las dependencias de las Fuerzas Armadas.

En rueda de prensa este lunes 19 de enero, Lazo destacó la importancia del convenio, que va a permitir que adolescentes que “de alguna manera son primarios” y han vivido en “contextos complejos, tengan en las fuerzas un aprendizaje que va desde un tema de valores o de hábitos hasta profesiones”. Algunas posibilidades son que puedan participar de talleres de mantenimiento, herrería, soldadura, carpintería, entre otros oficios.

“Les podemos dar una herramienta a esos jóvenes, que por ahí tuvieron un traspié, y esa herramienta es la educación. Estoy absolutamente convencida, como está convencido el presidente (Yamandú Orsi) y el Inisa: la rehabilitación comienza por la educación y es lo que vamos a brindar”, agregó.

El convenio se enmarca en la intención del actual Directorio del Inisa de abrir las posibilidades con acuerdos tanto con instituciones públicas como con sindicatos y empresas, para darles mayores oportunidades a los adolescentes que están privados de libertad o con medidas alternativas por cometer delitos.

Con la nueva Ley de Presupuesto se introdujeron cambios que habilitan, por ejemplo, la contratación de adolescentes con medidas judiciales, a cambio de beneficios fiscales para las empresas que lo hagan. Estas quedarán exoneradas de pagar los aportes jubilatorios, y el Poder Ejecutivo “podrá establecer otros beneficios tributarios”, señala el artículo 570.

Estas medidas forman parte del “Programa de desarrollo de capacidades y competencias para adolescentes que cumplen sanciones dispuestas por la justicia”, que se creó con el Presupuesto como una “estrategia socioeducativa” que tiene el objetivo de “generar oportunidades de aprendizaje y promover la integración social plena” de los adolescentes, de forma voluntaria. También establece que se va a implementar a través de acuerdos, convenios o acciones directas con los organismos públicos y privados, instituciones educativas, entidades de formación profesional, empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, para lo cual podrán utilizarse los predios del Inisa, como la Colonia Berro, que aloja a unos 150 adolescentes, de un total de 300 privados de libertad.

Las empresas podrán instalarse en el predio a cambio de beneficios fiscales, y la intención de Saavedra es que se transforme en un “polo de inclusión social”. A corto plazo, el Inisa se propone contratar a un empresario o una empresaria reconocida, que tenga contacto con el mundo empresarial y le interese la causa, para poder desarrollar la iniciativa.

La normativa recientemente aprobada también establece que los trabajos requerirán de forma obligatoria la remuneración según el laudo que corresponda, un peculio que irá a una cuenta del Inisa que se abrirá en el Banco República para que el joven acceda cuando termine las medidas judiciales, aunque también podrá usar hasta un 40% de forma mensual para asistir a su familia o para gastos personales.

En el marco del conversatorio “Cooperación público-privada: una mirada a la reinserción de adolescentes en conflicto con la ley”, que se realizó el 21 de noviembre en la Universidad Católica, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, destacó las iniciativas del Inisa y afirmó que la reinserción juvenil está en el núcleo de la cohesión social. Señaló también que, para la instrumentación, se requiere un esfuerzo “alto” de “difusión y de convencimiento”, porque le consta que “en el sector privado hay mucha gente con inquietudes, con preocupaciones”.