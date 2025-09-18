La agrupación opositora venció en las elecciones del Casmu y dirigirá la mutualista hasta 2028
El Casmu que Queremos, con Domingo Beltramelli a la cabeza, derrotó al oficialismo, que postulaba a Raúl Rodríguez para un nuevo período
La lista 1, la opositora, venció este miércoles en las elecciones del Casmu, según dijeron a Búsqueda desde el comando de la agrupación ganadora, El Casmu que Queremos. A poco más de las 0.00 del jueves 18, afirmaron, las diferencias eran “indescontables”.
De esta forma, Domingo Beltramelli será el presidente del tercer prestador privado de salud del país en número de socios hasta 2028. Al cierre de esta edición faltaban afinarse los números, pero no se descartaba la posibilidad de que El Casmu que Queremos consiguiera hasta cuatro de los cinco cargos electivos en el directorio.
Este resultado supone una verdadera sorpresa, ya que en la previa se barajaba como más probable que Raúl Rodríguez, de Casmu Primero, la lista 1935, presidente desde 2019, fuera electo para un tercer período consecutivo.
A las 21.05 del miércoles 17 habían votado 1.938 médicos capitalizadores, el 60,8% de los 3.189 habilitados para hacerlo, en las ocho mesas dispuestas para ese fin. En todas ellas ganó la 1, dijeron las fuentes.
Las elecciones se dieron en un contexto muy particular. El Ministerio de Salud Pública (MSP) había decidido la intervención del Casmu por un año el 29 de julio de 2024, en la anterior administración, por su crítica situación financiera. Esto fue renovado en el actual gobierno, ley mediante, por un año más.
El último informe de los interventores, elevado el 30 de junio pasado, fue declarado confidencial por las autoridades. Esto fue cuestionado por la oposición interna del Casmu, que sostuvo que los médicos capitalizadores iban a votar sin saber la real situación interna de la institución.