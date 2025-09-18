La agrupación opositora venció en las elecciones del Casmu y dirigirá la mutualista hasta 2028

El Casmu que Queremos, con Domingo Beltramelli a la cabeza, derrotó al oficialismo, que postulaba a Raúl Rodríguez para un nuevo período

La lista 1, la opositora, venció este miércoles en las elecciones del Casmu, según dijeron a Búsqueda desde el comando de la agrupación ganadora, El Casmu que Queremos. A poco más de las 0.00 del jueves 18, afirmaron, las diferencias eran “indescontables”.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

De esta forma, Domingo Beltramelli será el presidente del tercer prestador privado de salud del país en número de socios hasta 2028. Al cierre de esta edición faltaban afinarse los números, pero no se descartaba la posibilidad de que El Casmu que Queremos consiguiera hasta cuatro de los cinco cargos electivos en el directorio.

Este resultado supone una verdadera sorpresa, ya que en la previa se barajaba como más probable que Raúl Rodríguez, de Casmu Primero, la lista 1935, presidente desde 2019, fuera electo para un tercer período consecutivo.

A las 21.05 del miércoles 17 habían votado 1.938 médicos capitalizadores, el 60,8% de los 3.189 habilitados para hacerlo, en las ocho mesas dispuestas para ese fin. En todas ellas ganó la 1, dijeron las fuentes.

Las elecciones se dieron en un contexto muy particular. El Ministerio de Salud Pública (MSP) había decidido la intervención del Casmu por un año el 29 de julio de 2024, en la anterior administración, por su crítica situación financiera. Esto fue renovado en el actual gobierno, ley mediante, por un año más.