El director del Observatorio de Violencia del Ministerio del Interior pide que no traten a su equipo de “estúpidos” y critica continuidad de Sanjurjo

El actual ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y otros dirigentes del oficialismo destacaron la continuidad de Sanjurjo como un respaldo indirecto del gobierno electo a ciertas políticas de seguridad pública que se llevaron adelante desde marzo de 2020. Donnangelo tiene una mirada distinta. “Yo celebro el espíritu abierto y generoso de Negro de buscar gente fuera de su partido político para asesorarse. Pero creo que algunas designaciones, en particular la de Sanjurjo, no son las mejores. Repito que no es un problema con Negro, a quien aplaudo su espíritu de amplitud, pero no coincido con la elección de Sanjurjo porque no me parece la persona adecuada para un asesoramiento de ese nivel”, dijo a Búsqueda.

Otra de las designaciones de Negro es Emiliano Rojido, un académico que participó junto a otros colegas de investigaciones sobre homicidios coordinadas en conjunto entre Interior y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Estos trabajos fueron impulsados por Sanjurjo y presentados en 2023 con el objetivo de darle al ministerio insumos científicos para la toma de decisiones. Entre otras conclusiones, el análisis de Rojido sostiene que las categorías para homicidios que usa actualmente el Observatorio tienen limitantes y suelen sobreestimar la cantidad de muertes ocasionadas por disputas entre narcotraficantes.

Sus opiniones fueron valoradas positivamente en el Ministerio del Interior y se dispuso que, en estadísticas futuras sobre delitos, el Observatorio agregue las categorías sugeridas por los académicos. Esa decisión fue criticada por Donnangelo. En julio dijo a El Observador que “la metodología seguida por Rojido tiene serios problemas que hacen que llegue a una estimación que no resiste un análisis” y se preguntó si no hay “un intento de 'tapar el sol con el dedo' respecto a las evidentes dificultades que existen para bajar los homicidios vinculados a la acción de las bandas narcos”.

El hecho de que haya manifestado sus diferencias de manera pública determinó que si le iniciara el sumario. “No se cuestiona el contenido del informe que elevó al ministerio ni los fundamentos técnicos ni académicos que esgrimió, sino las declaraciones”, explicó en aquel momento Pablo Abdala, subsecretario de Interior y de quien depende el Observatorio.

Consultado sobre la incorporación de Rojido al ministerio, Donnangelo aclaró que no tiene “problemas personales de ningún tipo” con él y dijo que colaborará en las situaciones que sean necesarias. “En términos generales estoy abierto a trabajar profesionalmente con todo el mundo, siempre y cuando sea un trabajo en equipo y no sean iluminados que vienen de afuera a dar soluciones como si los del Observatorio fueran estúpidos a los que hay que decirles lo que hacer. En esos términos estoy abierto a trabajar con quien sea”, afirmó.

Un cambio de mirada en el Ministerio del Interior

Rojido es sociólogo y parte del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Tiene una maestría por la Universidad del Estado de Río de Janeiro y comparte con Sanjurjo la idea de que los gobiernos deben gestionar la seguridad pública amparados en medidas que funcionaron en otros lugares y tienen detrás un respaldo científico.

“Se necesitan cambios grandes en el Observatorio en términos de producción de datos, de transparencia y del uso de esos datos como información para las políticas públicas. En todo ello llevamos un rezago muy grande”, indicó Rojido a Búsqueda. Aunque valoró que durante el actual gobierno se avanzó “en la publicación de datos reutilizables”, dijo que “todavía, en el siglo XXI, en Uruguay se discute si hablar de denuncias o de delitos, de muertes dudosas o de homicidios, de cosas muy básicas”.

Aseguró que su futuro rol en el Ministerio del Interior no estará en el Observatorio sino que se enfocará en los homicidios, una de las áreas de su especialización académica, con el objetivo de diseñar programas que permitan prevenir y reducir los asesinatos. “En general espero aportar un espíritu de basar las políticas de seguridad pública en evidencias científicas. Que no se basen en opiniones subjetivas convenientes, en corporativismos, en sesgos ideológicos o en perfilismos individuales. La eficacia de las políticas públicas tiende a aumentar cuando están basadas en la mejor evidencia científica disponible. Este cambio de método es una profundización de pasos que ya se vienen dando y la idea es avanzar en este cambio de enfoque”, afirmó.